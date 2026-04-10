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हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में आई Mercedes की खास लग्जरी कार, सिर्फ लिमिटेड लोगों को मिलेगा खरीदने का मौका

भारत में आई Mercedes की खास लग्जरी कार, सिर्फ लिमिटेड लोगों को मिलेगा खरीदने का मौका

Mercedes-Benz ने भारत में अपनी नई Mercedes-AMG A45 S Aero Track Edition को 87 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च किया है. ये एक लिमिटेड एडिशन परफॉर्मेंस हैचबैक है, जिसमें 2.0-लीटर टर्बो इंजन दिया गया है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 10 Apr 2026 09:28 PM (IST)
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Mercedes-Benz ने भारत में अपनी नई सुपर लग्जरी और हाई-परफॉर्मेंस कार AMG A45 S Aero Track Edition लॉन्च कर दी है. यह एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है, यानी इसे हर कोई नहीं खरीद पाएगा. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 87 लाख रुपये रखी गई है, जो इसे प्रीमियम सेगमेंट में एक खास जगह देती है. करीब तीन साल बाद A45 बैज की भारतीय बाजार में वापसी हुई है. खास बात ये है कि यह मॉडल पहले वाली A45 AMG से सस्ता है, लेकिन परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं रखता.

इंजन और परफॉर्मेंस कितनी दमदार?

इस कार में 2.0 लीटर का चार सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 421 हॉर्सपावर और 500 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह इसे अपनी कैटेगरी की सबसे पावरफुल हैचबैक में से एक बनाता है. इसके साथ 4MATIC+ ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है, जिससे चारों पहियों को पावर मिलती है और सड़क पर पकड़ मजबूत रहती है. यह कार सिर्फ 3.9 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 270 किमी/घंटा तक सीमित रखी गई है, जो इसे ट्रैक और हाईवे दोनों के लिए शानदार बनाती है.

डिजाइन में क्या है खास?

A45 S Aero Track Edition का डिजाइन इसे बाकी कारों से अलग बनाता है. इसमें AMG एरोडायनामिक्स पैकेज दिया गया है, जिसमें फिक्स्ड रियर विंग, बड़ा फ्रंट स्प्लिटर और नया रियर डिफ्यूजर शामिल है. ये सभी बदलाव विंड टनल टेस्टिंग के जरिए किए गए हैं, जिससे हाई स्पीड पर कार ज्यादा स्थिर रहती है. इसके अलावा AMG नाइट पैकेज में ग्लॉस ब्लैक फिनिश, 19 इंच के मैट ब्लैक अलॉय व्हील्स और रेड ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं. इन सभी एलिमेंट्स से कार को एक स्पोर्टी और अग्रेसीव लुक मिलता है.

यह कार किन लोगों के लिए है?

ये कार खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कुछ अलग और एक्सक्लूसिव चाहते हैं. यह एक निच सेगमेंट की कार है, यानी आम ग्राहकों के लिए नहीं बल्कि कार के शौकीनों और परफॉर्मेंस लवर्स के लिए है. Mercedes भारत में अपने AMG पोर्टफोलियो को लगातार मजबूत कर रही है. इसी दिशा में कंपनी ने AMG GLE Coupe Performance Edition भी लॉन्च की है, जिसकी कीमत 1.52 करोड़ रुपये है.

यह भी पढ़ें:-

Explainer: 2026 होगा मिड-साइज SUVs का साल: जानें कौन सी गाड़ियां हुईं लॉन्च और अपकमिंग मॉडल्स?

Published at : 10 Apr 2026 09:28 PM (IST)
Tags :
Mercedes AMG A45 S INDIA A45 S Aero Track Edition
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