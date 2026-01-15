हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोMercedes ने भारत में लॉन्च की दो लग्जरी फ्लैगशिप कारें, SUV में मिला नया प्रीमियम और स्पोर्टी अंदाज

Mercedes ने भारत में लॉन्च की दो लग्जरी फ्लैगशिप कारें, SUV में मिला नया प्रीमियम और स्पोर्टी अंदाज

Mercedes-Benz ने भारत में EQS SUV और Mercedes-Maybach GLS के Celebration Edition लॉन्च किए हैं, जिनमें लग्जरी, पावर और लेटेस्ट फीचर्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 15 Jan 2026 09:30 AM (IST)
Preferred Sources

Mercedes-Benz ने भारतीय बाजार में अपनी दो सबसे खास लग्जरी कारों के Celebration Edition लॉन्च किए हैं. इनमें एक पूरी तरह इलेक्ट्रिक फ्लैगशिप SUV EQS है, जबकि दूसरी अल्ट्रा-लग्जरी Mercedes-Maybach GLS है. इन दोनों मॉडल्स को खास डिजाइन, नए फीचर्स और प्रीमियम टच के साथ पेश किया गया है, जिससे लग्जरी कार सेगमेंट में कंपनी की पकड़ और मजबूत हो गई है. आइए इन दोनों मॉडल्स के फीचर्स रेंज और कीमत के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Mercedes EQS SUV Celebration Edition

  • Mercedes EQS SUV Celebration Edition को 5-सीटर और 7-सीटर विकल्पों में लॉन्च किया गया है. 5-सीटर वेरिएंट की कीमत 1.34 करोड़ रुपये और 7-सीटर वर्जन की कीमत 1.48 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम रखी गई है. कंपनी के अनुसार EQS SUV साल 2025 में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV रही है. EQS SUV 450 वेरिएंट आराम और लग्जरी पर फोकस करता है और यह 6.2 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है, जबकि इसकी ड्राइविंग रेंज 775 किमी तक जाती है. वहीं EQS SUV 580 वेरिएंट ज्यादा पावर के साथ आता है और 4.8 सेकंड में 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड हासिल करता है, साथ ही इसकी रेंज 809 किमी तक है. दोनों वेरिएंट्स में 122 kWh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 4MATIC ऑल-व्हील ड्राइव और शानदार कंफर्ट फीचर्स दिए गए हैं.

Mercedes-Maybach GLS Celebration Edition

  • Mercedes-Maybach GLS Celebration Edition को 4.10 करोड़ रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है. अब इसका निर्माण भारत में होने से इसकी कीमत पहले से काफी कम हुई है. यह SUV टू-टोन पेंट फिनिश, बड़ी क्रोम ग्रिल और 23-इंच के प्रीमियम अलॉय व्हील्स के साथ बेहद शाही नजर आती है. इसके केबिन में रियर पैसेंजर्स के लिए लग्जरी सीट्स, मसाज फीचर, हाई-एंड साउंड सिस्टम और रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज दिया गया है. इसमें 4.0-लीटर V8 पेट्रोल इंजन मिलता है, जो जबरदस्त पावर और स्मूद ड्राइविंग अनुभव देता है.

ये भी पढ़ें:- Affordable Bikes: आम आदमी के लिए 1 लाख के बजट में कौन-सी बाइक खरीदना बेहतर? यहां पढ़िए लिस्ट 

Published at : 15 Jan 2026 09:30 AM (IST)
