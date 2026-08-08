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हिंदी न्यूज़ऑटोJuly Vehicle Sales Report 2026 : वाहन बाजार में तेजी, जुलाई में 26 पर्सेंट बढ़ी बिक्री

July Vehicle Sales Report 2026 : वाहन बाजार में तेजी, जुलाई में 26 पर्सेंट बढ़ी बिक्री

July Vehicle Sales Report 2026 : भारतीय वाहन डीलर संघ (FADA) के अनुसार, जुलाई में देशभर में 25.91 लाख से ज्यादा वाहनों की बिक्री हुई, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 26 प्रतिशत ज्यादा है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 08 Aug 2026 08:32 AM (IST)
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July Vehicle Sales Report 2026 : भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए जुलाई 2026 काफी शानदार रहा. इस महीने लगभग हर वाहन श्रेणी में बिक्री बढ़ी और कुल रिटेल बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया. भारतीय वाहन डीलर संघ (FADA) के अनुसार, जुलाई में देशभर में 25.91 लाख से ज्यादा वाहनों की बिक्री हुई, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 26 प्रतिशत ज्यादा है. कोविड के दौरान बने असामान्य आंकड़ों को छोड़ दें तो यह जुलाई महीने की अब तक की सबसे बड़ी सालाना बढ़ोतरी मानी जा रही है. खास बात यह भी रही कि पेट्रोल और ऑप्शनल फ्यूल वाली गाड़ियों की बिक्री लगभग बराबरी पर पहुंच गई. 

जुलाई में 25.91 लाख से ज्यादा वाहन बिके

FADA के मुताबिक, जुलाई 2026 में देशभर में कुल 25,91,138 वाहनों की रिटेल बिक्री दर्ज की गई.यह पिछले साल की तुलना में 25.89 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. ऑटो सेक्टर के लिए यह महीना कई मायनों में खास रहा, क्योंकि लगभग सभी प्रमुख वाहन श्रेणियों में अच्छी बढ़त देखने को मिली. 

सभी वाहन श्रेणियों में दर्ज हुई बढ़ोतरी

जुलाई के दौरान वाहन बाजार में लगभग हर सेगमेंट ने बेहतर प्रदर्शन किया.व्हील्ड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बिक्री में सबसे ज्यादा 46.07 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. दोपहिया वाहनों (2W) की बिक्री 28.25 प्रतिशत बढ़ी.ट्रैक्टर की बिक्री में 28.10 प्रतिशत का उछाल आया.कमर्शियल व्हीकल (CV) की बिक्री 24.04 प्रतिशत बढ़ी. पैसेंजर व्हीकल (PV) की बिक्री 19.13 प्रतिशत बढ़ी. थ्री-व्हीलर की बिक्री में 16.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. 

पेट्रोल और ऑप्शनल फ्यूल वाली गाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर

रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में पेट्रोल गाड़ियों की हिस्सेदारी 41.68 प्रतिशत रही. वहीं ऑप्शनल फ्यूल वाली गाड़ियों की हिस्सेदारी 40.59 प्रतिशत तक पहुंच गई.  ऑप्शनल फ्यूल वाले वाहनों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी सीएनजी गाड़ियों की रही, जो 24.67 प्रतिशत दर्ज की गई. इसके अलावा हाइब्रिड वाहनों की हिस्सेदारी 8.02 प्रतिशत और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की हिस्सेदारी 7.9 प्रतिशत रही. 

इलेक्ट्रिक वाहनों ने बनाया नया रिकॉर्ड

जुलाई 2026 इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के लिए भी ऐतिहासिक महीना साबित हुआ. इस दौरान देश में कुल 3,27,901 इलेक्ट्रिक वाहनों की रिटेल बिक्री हुई, जो किसी भी एक महीने में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है.  दोपहिया और कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों दोनों ने ऑल-टाइम हाई बिक्री दर्ज की, इसके साथ ही कुल वाहन बाजार में ईवी की हिस्सेदारी एक साल पहले के 9.6 प्रतिशत से बढ़कर 12.7 प्रतिशत तक पहुंच गई. 

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FADA ने क्या कहा?

FADA के उपाध्यक्ष साई गिरिधर के अनुसार, जुलाई 2026 भारतीय ऑटो रिटेल इतिहास के लिए एक यादगार महीना रहा. पहली बार रिकॉर्ड में ऐसा हुआ है कि टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, ट्रैक्टर और व्हील्ड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सभी ने जुलाई महीने में अपना अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया. उन्होंने बताया कि डीलरों के मुताबिक इस बढ़त के पीछे जीएसटी 2.0 के बाद बढ़ी किफायती कीमतें, आसान रिटेल फाइनेंस और त्योहारी सीजन का अनुकूल समय प्रमुख वजह रहे. उन्होंने यह भी कहा कि पैसेंजर व्हीकल बाजार में ऑप्शनल फ्यूल वाली गाड़ियां अब पेट्रोल वाहनों की बराबरी के काफी करीब पहुंच चुकी हैं. 

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Published at : 08 Aug 2026 08:32 AM (IST)
Tags :
FADA Report Vehicle Sales Report India Auto Sales July 2026 Vehicle Sales
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