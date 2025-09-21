Maruti WagonR या Tata Tiago, जीएसटी कटौती के बाद कौन-सी गाड़ी मिलेगी सस्ती? जानें डिटेल्स

केंद्र सरकार ने 3 सितंबर 2025 की रात को नए GST स्लैब को मंजूरी दे दी है. इसमें कारों पर लगने वाले टैक्स को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. जीएसटी का नया नियम 22 सितंबर से लागू किया जाएगा. इसका सीधा असर आम ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि अब कारें पहले से सस्ती हो जाएंगी. ऐसे में अगर आप मारुति वैगनआर और टाटा टियागो में से किसी एक कार को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि जीएसटी कटौती के बाद ये दोनों कारें कितनी सस्ती मिलेंगी?

Maruti WagonR vs Tata Tiago

Maruti Suzuki ने GST रिफॉर्म्स 2.0 लागू होने के बाद अपनी सबसे पॉपुलर फैमिली कार WagonR की कीमतों में कटौती की है. कंपनी ने ऐलान किया है कि अब WagonR पर ग्राहकों को 64,000 रुपये तक की बचत होगी. ये छूट हर वैरिएंट पर अलग-अलग है. वहीं हाल ही में टाटा मोटर्स ने ऐलान किया था कि उनकी पॉपुलर स्मॉल कार टियागो अब पहले से 75,000 रुपये तक सस्ती हो गई है. ऐसे में यह कार अब और भी ज्यादा किफायती ऑप्शन बन गई है.

Maruti WagonR का इंजन

Maruti Suzuki WagonR दो इंजन ऑप्शन्स के साथ आती है. पहला 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन, जो 67bhp की पावर और 89Nm का टॉर्क देता है. दूसरा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन, जो 90bhp की पावर और 113Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके अलावा WagonR CNG वेरिएंट भी उपलब्ध है, जो शानदार 34 Km/kg तक का माइलेज देने का दावा करता है.

Tata Tiago की पावर

टाटा टियागो सीएनजी में भी मार्केट में शामिल है. टियागो CNG में लगे इंजन से 6,000 rpm पर 75.5 PS की पावर मिलती है और 3,500 rpm पर 96.5 Nm का टॉर्क मिलता है. ये कार 242 लीटर के बूट-स्पेस के साथ आती है. टाटा टियागो में 170 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस है. टाटा की इस गाड़ी के फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक लगे हैं.

