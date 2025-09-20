कब लॉन्च होने जा रही Tata Punch Facelift? कीमत से फीचर्स तक जानिए सारी डिटेल्स

टाटा मोटर्स एक बार फिर SUV सेगमेंट में दस्तक देने को तैयार है और इस बार उसकी हिट माइक्रो SUV Tata Punch की बारी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, Tata Punch का फेसलिफ्ट वर्जन अक्टूबर 2025 में त्योहारी सीजन के दौरान लॉन्च किया जा सकता है. इस फेसलिफ्ट मॉडल में न सिर्फ इसका लुक और डिजाइन बदलेगा, बल्कि इसके फीचर्स और टेक्नोलॉजी में भी काफी नए अपडेट मिलेंगे जो इसे पहले से कहीं ज्यादा शानदार बना देंगे.

Tata Punch Facelift का डिजाइन

टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों से यह साफ पता चलता है कि Tata Punch फेसलिफ्ट का डिजाइन काफी हद तक इसके इलेक्ट्रिक वर्जन से प्रेरित होगा. इसमें मिलने वाले संभावित बदलावों में स्लिम एलईडी हेडलैंप्स, नई ग्रिल, और फ्रेश फ्रंट बंपर डिजाइन शामिल हैं. इसके अलावा, इसमें C-शेप DRLs दिए जा सकते हैं, जो कि EV मॉडल में पहले ही देखे जा चुके हैं.

Tata Punch में नए डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स और रिवाइज्ड रियर बंपर भी देखने को मिल सकते हैं. इन सभी अपडेट्स के साथ यह SUV पहले से ज्यादा बोल्ड, मॉडर्न और यूथ-फ्रेंडली नजर आएगी, जो युवा ग्राहकों को खासा पसंद आ सकती है.

कैसा होगा इंटीरियर?

Tata Punch फेसलिफ्ट के इंटीरियर को और भी अधिक प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरपूर बनाने पर काम किया जा रहा है. इसमें 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो बेहतर विजुअल और टच एक्सपीरियंस देगा. इसके साथ ही, SUV में एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा, जिससे ड्राइवर को सारी जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी.

कीमत में हो सकता है थोड़ा इजाफा

वर्तमान में Tata Punch की एक्स-शोरूम कीमत 6.20 लाख से 10.32 लाख के बीच है. लेकिन फेसलिफ्ट में हुए डिजाइन और फीचर अपडेट्स के चलते इसकी कीमत में थोड़ा इजाफा हो सकता है.फिलहाल Punch के पांच वैरिएंट्स मिलते हैं- Pure, Pure (O), Adventure S, Adventure+ S और Creative+. माना जा रहा है कि यही वैरिएंट्स फेसलिफ्ट वर्जन में भी उपलब्ध रहेंगे.

