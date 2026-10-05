64,600 रुपये सस्ती मिल रही ये पॉपुलर कार, जानें ऑफर

हमारे देश में हमेशा से मारुती सुजुकी कंपनी की गाड़ियों की डिमांड रही है. जबकि अभी भी यही कंपनी देश में सबसे ज्यादा व्हीकल बेचती है और आने वाले समय में यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है. इस कंपनी की कुछ गाड़ियां बेहद ही लोकप्रिय भारत में है. जबकि अक्टूबर में अब मारुती सुजुकी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार वैगनआर पर एक खास ऑफर आया है. दअरसल, फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही कंपनी ने अक्टूबर 2026 में वैगनआर पर बंपर डिस्काउंट और ऑफर्स की घोषणा कर दी है.

आपको बता दें कि आप इस महीने वैगनआर पर कुल 64,600 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. भारतीय सड़कों पर अपनी मजबूत पकड़, शानदार माइलेज और कम मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से यह कार लगातार बेस्ट-सेलिंग चार्ट में टॉप पर बनी रहती है. चलिए जानते हैं कि इस डिस्काउंट का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं और इसमें कौन-कौन से बेनिफिट्स शामिल हैं.

कैसे मिलेगा डिस्काउंट?

दरअसल मारुति सुजुकी की ओर से दिए जा रहे इस भारी डिस्काउंट ऑफर में कई तरह के बेनिफिट्स एक साथ शामिल किए गए हैं. कंपनी ग्राहकों को सीधे तौर पर 35,000 रुपये तक का फ्लैट कैश डिस्काउंट दे रही है. जबकि इसके अलावा 20 अक्टूबर तक कार की बुकिंग और डिलीवरी लेने वाले ग्राहकों को 7,100 रुपये की अतिरिक्त छूट का फायदा मिलेगा.

वहीं अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को बदलकर नई वैगनआर लेते हैं तो आपको 15,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा. इसके साथ ही 10,000 रुपये का स्मार्ट एक्सचेंज प्लान और 2,500 रुपये का इंस्टीट्यूशनल ऑफर भी इस ऑफर का हिस्सा है. जिसके चलते कुल बचत 64, 600 रुपये की हो सकती है.

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गाड़ी में मिलते हैं मॉडर्न डिजाइन

बता दें कि वैगनआर का सिग्नेचर टॉल-बॉय डिजाइन न केवल इसे एक अलग लुक देता है बल्कि कार के अंदर भरपूर स्पेस भी रहता है. इसके अलावा कार के अंदर 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है.

यह इंफोटेनमेंट सिस्टम एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी को आसानी से सपोर्ट करता है. वहीं लंबी यात्राओं के लिए कार में आरामदायक सीट्स, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स और 341 लीटर का काफी बड़ा बूट स्पेस दिया गया है. जिससे पूरे परिवार का लगेज आराम से आ जाता है.

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इंजन भी बेहद दमदार

यह कार सेफ्टी के लिहाज से मारुति के हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है. डेली इस्तेमाल और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग्स, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स और हिल-होल्ड असिस्ट जैसे काम के फीचर्स दिए गए हैं.

वहीं इंजन की बात करें तो वैगनआर 1.0-लीटर और 1.2-लीटर K-सीरीज पेट्रोल इंजन ऑप्शंस के साथ आती है. कार में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ-साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी ग्राहकों के लिए उपलब्ध रहता है.

33 किमी तक का मिलता है माइलेज

जबकि माइलेज के मामले में मारुति की यह हैचबैक हमेशा से ही अपने सेगमेंट में बादशाह मानी जाती है. वैगनआर का पेट्रोल वैरिएंट आसानी से 23.56 से लेकर 25.19 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे देता है.

वहीं इसका फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी मॉडल 33.47 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का जबरदस्त माइलेज निकालने में माहिर है. भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी वैगनआर की एक्स-शोरूम कीमत महज 4.99 लाख रुपये से शुरू होकर इसके टॉप-एंड मॉडल के लिए 7.45 लाख रुपये तक जाती है.

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