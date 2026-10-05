इलेक्ट्रिक कार मार्केट में ग्राहकों की फेवरेट कंपनी कौन सी, देखें Top-5 की लिस्ट

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. सितंबर 2026 में देश में इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की रिटेल बिक्री 35,995 यूनिट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. यह सितंबर 2025 के मुकाबले करीब 94 फीसदी ज्यादा है. यानी पेट्रोल-डीजल कारों के मुकाबले EV को लेकर ग्राहकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है.

ऐसे में आइए जानते हैं कि ग्राहकों की पसंद के हिसाब से कौनसी कारें टॉप 5 की लिस्ट में रहीं. सितंबर की बिक्री के आधार पर Top-5 कंपनियों की सूची में Tata Motors, Mahindra, JSW MG Motor, VinFast और Kia शामिल हैं.

Tata Motors है सबसे आगे

इलेक्ट्रिक कार बाजार में Tata Motors का दबदबा अभी भी बना हुआ है. सितंबर 2026 में कंपनी ने 14,769 इलेक्ट्रिक कारें बेचीं और करीब 41 फीसदी बाजार हिस्सेदारी हासिल की. इस प्रदर्शन के साथ Tata लगातार ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है. कंपनी के EV पोर्टफोलियो में Punch EV, Nexon EV और Harrier EV जैसे मॉडल शामिल हैं. वहीं FY2026 में भी Tata ने 78,811 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के साथ पहला स्थान हासिल किया था.

Mahindra ने हासिल किया दूसरा स्थान

Mahindra ने इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. सितंबर में कंपनी ने 7,779 EV बेचीं और 21.61 फीसदी हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रही. इसकी बिक्री में सालाना आधार पर 96 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. BE 6 और XEV 9e जैसे मॉडल कंपनी के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को मजबूत कर रहे हैं. H1 2026 में भी Mahindra 34,131 यूनिट की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई थी.

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JSW MG Motor तीसरे नंबर पर

JSW MG Motor India सितंबर में 5,242 यूनिट की बिक्री के साथ तीसरे नंबर पर रही. कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 14.56 फीसदी रही. हालांकि कंपनी की सालाना बिक्री में करीब 9 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन MG का EV पोर्टफोलियो भारतीय ग्राहकों के बीच अपनी जगह बनाए हुए है. MG Windsor EV जैसे मॉडल कंपनी की बिक्री में अहम भूमिका निभा रहे हैं. FY2026 में भी MG ने 53,089 EV की बिक्री के साथ दूसरा स्थान हासिल किया था.

VinFast ने दिया नया विकल्प

Vietnam की कंपनी VinFast ने भारतीय EV बाजार में नई शुरुआत की है, लेकिन बिक्री के आंकड़े इसकी तेजी दिखाते हैं. सितंबर 2026 में कंपनी ने 2,963 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे और 8.23 फीसदी बाजार हिस्सेदारी के साथ चौथे स्थान पर रही. नई कंपनी होने के बावजूद VinFast का प्रदर्शन बताता है कि भारतीय EV बाजार में ग्राहकों के पास अब पहले से कहीं ज्यादा विकल्प मौजूद हैं.

Maruti Suzuki को पीछे छोड़ा Kia ने

Kia ने सितंबर में 1,263 EV बेचकर पांचवां स्थान हासिल किया. कंपनी ने Maruti Suzuki को पीछे छोड़ते हुए Top-5 में जगह बनाई. सितंबर में Kia की EV बिक्री सालाना आधार पर 111 फीसदी बढ़ी. Kia की EV6 जैसे प्रीमियम मॉडल कंपनी को इलेक्ट्रिक कारों के बाजार में अलग पहचान देते हैं.

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