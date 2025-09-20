बुकिंग करने जा रहे तो जान लीजिए कब होगी Maruti Victoris की डिलीवरी? जानिए वेरिएंट डिटेल्स

Maruti Suzuki ने हाल ही में Victoris की कीमतों को लेकर ऐलान कर दिया है. इस SUV की शुरुआती कीमत 10.50 लाख रुपये से शुरू होकर 19.99 लाख रुपये तक जाती है. इसमें पेट्रोल, माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और CNG वेरिएंट्स दिए गए हैं. लॉन्‍च के साथ ही इस एसयूवी के लिए बुकिंग भी शुरू कर दी गई है. बुक करवाने के बाद इसकी डिलीवरी के लिए 22 सितंबर तक का इंतजार करना होगा.

Maruti Victoris के कितने वेरिएंट्स ?

Strong Hybrid: अगर आप माइलेज और एडवांस फीचर्स को प्राथमिकता देते हैं, तो Victoris का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट सबसे अच्छा विकल्प है. इसकी कीमत 16.3 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप -एंड वेरिएंट की कीमत 20 लाख रुपये से थोड़ी कम है. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड Victoris का सबसे पावरफुल वेरिएंट भी है . इसे आप इलेक्ट्रिक मोड पर भी चला सकते हैं और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है . इसलिए लंबी अवधि के लिए यह सबसे वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन साबित होता है.

अगर आप Mild Hybrid Automatic: अगर आपका बजट थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी आप एक फीचर-रिच SUV चाहते हैं, तो माइल्ड हाइब्रिड ऑटोमैटिक वेरिएंट आपके लिए बेहतर रहेगा. यह वेरिएंट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जितना एफिशिएंट नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस और कीमत के मामले में बेहतर है. इसकी कीमत 13.3 लाख रुपये से 17.7 लाख रुपये तक जाती है, जो मिड -रेंज खरीदारों के लिए एक अच्छा विकल्प है.

कौन-सा वेरिएंट किफायती?

जो खरीदार फ्यूल सेविंग को ज्यादा अहमियत देते हैं, उनके लिए CNG वेरिएंट एक अच्छा विकल्प है. हालांकि यह टॉप-एंड मॉडल्स में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यह अच्छे फीचर्स के साथ आता है. CNG Victoris लंबी दूरी तय करने वाले ड्राइवर्स के लिए बेहद किफायती विकल्प है, हालांकि इसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स नहीं मिलता.

Maruti ने Victoris में इस बार ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का ऑप्शन भी दिया है. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो एडवेंचर और ऑफ-रोडिंग पसंद करते हैं. खास बात यह है कि AWD वेरिएंट शुरू से ही ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है, जिससे इसकी डिमांड बढ़ने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें:-

अब ऑल्टो नहीं बल्कि ये है देश की सबसे सस्ती कार, GST कटौती के बाद कीमत हुई 3.49 लाख रुपये