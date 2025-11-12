Maruti Swift vs Wagon R, माइलेज और कीमत के हिसाब से किस गाड़ी को खरीदने में है आपका फायदा?

Maruti Swift And Wagon R Comparison: मारुति सुजुकी की गाड़ियां बेहतर माइलेज देने के लिए जानी जाती हैं. इन गाड़ियों से अच्छी माइलेज मिलने की वजह से ही शहर में चलाने के लिए इस ब्रांड की कार का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन मारुति स्विफ्ट और वैगन आर में किस गाड़ी का माइलेज बेहतर है. साथ ही कौन सी गाड़ी बेहतर माइलेज के साथ आपके बजट में फिट बैठेगी, आइए जानते हैं.

मारुति स्विफ्ट (Maruti Swift)

मारुति स्विफ्ट में 1.2-लीटर Z-सीरीज इंजन लगा है. इस इंजन में लगे मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये कार 24.80 kmpl की माइलेज देने का दावा करती है. वहीं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये कार 25.75 kmpl की माइलेज देती है. वहीं मारुति स्विफ्ट सीएनजी 32.85 km/kg की माइलेज देने का दावा करती है.

मारुति वैगन आर (Maruti Wagon R)

मारुति वैगन आर में 1197 cc का इंजन लगा है, जिससे 6,000 rpm पर 66.9 kW की पावर मिलती है. इस गाड़ी के इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन लगे मिलते हैं. ये कार पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 24.35 kmpl की माइलेज और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 25.19 kmpl की माइलेज देने का दावा करती है. वहीं सीएनजी में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ वैगन आर 34.05 km/kg की माइलेज देती है.

Swift vs Wagon R, कीमत में कितना अंतर?

मारुति स्विफ्ट 12 वेरिएंट्स में मार्केट में शामिल है. मारुति सुजुकी की इस कार की एक्स-शोरूम प्राइस 5,78,900 रुपये से शुरू है. स्विफ्ट के टॉप मॉडल Zxi+AGS की एक्स-शोरूम प्राइस 8,64,900 रुपये है. मारुति स्विफ्ट में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग मिलते हैं. साथ ही रिवर्स पार्किंग कैमरा का फीचर भी शामिल है.

मारुति स्विफ्ट की तुलना में वैगन आर ज्यादा सस्ती है. मारुति वैगन आर की एक्स-शोरूम प्राइस 4,98,900 रुपये से शुरू है. इस कार के 9 वेरिएंट्स मार्केट में है. पेट्रोल और सीएजी दोनों ही पावरट्रेन के साथ ये कार आती है. वैगन आर 9 कलर ऑप्शन में मार्केट में मौजूद है. वैगन आर में भी 6 एयरबैग हैं और हिल होल्ड असिस्ट का फीचर शामिल है.

