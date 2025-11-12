हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Swift vs Wagon R, माइलेज और कीमत के हिसाब से किस गाड़ी को खरीदने में है आपका फायदा?

Maruti Swift vs Wagon R, माइलेज और कीमत के हिसाब से किस गाड़ी को खरीदने में है आपका फायदा?

Maruti Swift vs Wagon R: मारुति स्विफ्ट और वैगन आर दोनों ही बेहतर माइलेज वाली कार हैं. दोनों कार ही 10 लाख रुपये की रेंज में आती हैं. कीमत-माइलेज के हिसाब से किस गाड़ी को खरीदने में फायदा है, जानिए.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 12 Nov 2025 11:18 AM (IST)
Preferred Sources

Maruti Swift And Wagon R Comparison: मारुति सुजुकी की गाड़ियां बेहतर माइलेज देने के लिए जानी जाती हैं. इन गाड़ियों से अच्छी माइलेज मिलने की वजह से ही शहर में चलाने के लिए इस ब्रांड की कार का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन मारुति स्विफ्ट और वैगन आर में किस गाड़ी का माइलेज बेहतर है. साथ ही कौन सी गाड़ी बेहतर माइलेज के साथ आपके बजट में फिट बैठेगी, आइए जानते हैं.

मारुति स्विफ्ट (Maruti Swift)

मारुति स्विफ्ट में 1.2-लीटर Z-सीरीज इंजन लगा है. इस इंजन में लगे मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये कार 24.80 kmpl की माइलेज देने का दावा करती है. वहीं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये कार 25.75 kmpl की माइलेज देती है. वहीं मारुति स्विफ्ट सीएनजी 32.85 km/kg की माइलेज देने का दावा करती है.

मारुति वैगन आर (Maruti Wagon R)

मारुति वैगन आर में 1197 cc का इंजन लगा है, जिससे 6,000 rpm पर 66.9 kW की पावर मिलती है. इस गाड़ी के इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन लगे मिलते हैं. ये कार पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 24.35 kmpl की माइलेज और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 25.19 kmpl की माइलेज देने का दावा करती है. वहीं सीएनजी में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ वैगन आर 34.05 km/kg की माइलेज देती है.

Swift vs Wagon R, कीमत में कितना अंतर?

मारुति स्विफ्ट 12 वेरिएंट्स में मार्केट में शामिल है. मारुति सुजुकी की इस कार की एक्स-शोरूम प्राइस 5,78,900 रुपये से शुरू है. स्विफ्ट के टॉप मॉडल Zxi+AGS की एक्स-शोरूम प्राइस 8,64,900 रुपये है. मारुति स्विफ्ट में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग मिलते हैं. साथ ही रिवर्स पार्किंग कैमरा का फीचर भी शामिल है.

मारुति स्विफ्ट की तुलना में वैगन आर ज्यादा सस्ती है. मारुति वैगन आर की एक्स-शोरूम प्राइस 4,98,900 रुपये से शुरू है. इस कार के 9 वेरिएंट्स मार्केट में है. पेट्रोल और सीएजी दोनों ही पावरट्रेन के साथ ये कार आती है. वैगन आर 9 कलर ऑप्शन में मार्केट में मौजूद है. वैगन आर में भी 6 एयरबैग हैं और हिल होल्ड असिस्ट का फीचर शामिल है.

यह भी पढ़ें

नई Toyota Hilux ईवी की क्या है रेंज? सिंगल चार्ज में ये इलेक्ट्रिक पिक-अप ट्रक दौड़ेगा कितने किलोमीटर?

Published at : 12 Nov 2025 11:18 AM (IST)
Tags :
Wagon R Maruti Swift Maruti Wagon R Swift Vs Wagon R
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन , कुलगाम से हिरासत में लिया गया एक और डॉक्टर
दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन , कुलगाम से हिरासत में लिया गया एक और डॉक्टर
बिहार
Bihar Exit Poll: सारे एग्जिट पोल छोड़िए, इसे देखिए… बिहार में बढ़ी टेंशन! माथा पकड़ लेंगे NDA-MGB के नेता
सारे एग्जिट पोल छोड़िए, इसे देखिए… बिहार में बढ़ी टेंशन! माथा पकड़ लेंगे NDA-MGB के नेता
ओटीटी
Thamma OTT Release Date: 'थामा' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म! जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये हॉरर-कॉमेडी फिल्म?
'थामा' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म! जानें- कब और कहां देख सकेंगे फिल्म?
इंडिया
Indian Army War Exercise: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र ATS की कार्रवाई...इब्राहिम आबिदी के घर पर छापा
Breaking: डॉक्टरों की निगरानी में अभिनेता गोविंदा, जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में कराया गया भर्ती
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा! घटनास्थल से मिले जिंदा कारतूस
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में अब तक क्या कुछ हुआ? इन 8 तस्वीरों से समझिए | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली कार धमाके में fsl ने इकठ्ठा किए 42 सैंपल | Bomb Blast
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन , कुलगाम से हिरासत में लिया गया एक और डॉक्टर
दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन , कुलगाम से हिरासत में लिया गया एक और डॉक्टर
बिहार
Bihar Exit Poll: सारे एग्जिट पोल छोड़िए, इसे देखिए… बिहार में बढ़ी टेंशन! माथा पकड़ लेंगे NDA-MGB के नेता
सारे एग्जिट पोल छोड़िए, इसे देखिए… बिहार में बढ़ी टेंशन! माथा पकड़ लेंगे NDA-MGB के नेता
ओटीटी
Thamma OTT Release Date: 'थामा' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म! जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये हॉरर-कॉमेडी फिल्म?
'थामा' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म! जानें- कब और कहां देख सकेंगे फिल्म?
इंडिया
Indian Army War Exercise: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
क्रिकेट
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
एक ही शहर में समाया है पूरा देश, जानिए कैसे देता है यूरोप की लग्जरी सिटीज को चुनौती
एक ही शहर में समाया है पूरा देश, जानिए कैसे देता है यूरोप की लग्जरी सिटीज को चुनौती
ट्रेंडिंग
वरमाला डालने गया था कांड हो गया! लड़के ने उछलकर फेंकी वरमाला, स्टेज पर बिखर गई दुल्हन; वीडियो वायरल
वरमाला डालने गया था कांड हो गया! लड़के ने उछलकर फेंकी वरमाला, स्टेज पर बिखर गई दुल्हन; वीडियो वायरल
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget