हिंदी न्यूज़ऑटोनई Toyota Hilux ईवी की क्या है रेंज? सिंगल चार्ज में ये इलेक्ट्रिक पिक-अप ट्रक दौड़ेगा कितने किलोमीटर?

नई Toyota Hilux ईवी की क्या है रेंज? सिंगल चार्ज में ये इलेक्ट्रिक पिक-अप ट्रक दौड़ेगा कितने किलोमीटर?

New Toyota Hilux EV Price: टोयोटा हाइलक्स अब ईवी पावरट्रेन के साथ मार्केट में लॉन्च हुआ है. ये पिक-अप ट्रक 715 किलोग्राम की पे-लोड कैपेसिटी के साथ आता है. टोयोटा ईवी पिक-अप ट्रक में बेहतर रेंज लाई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 11 Nov 2025 10:52 AM (IST)
Preferred Sources

New Toyota Hilux EV Range And Price: टोयोटा ने न्यू जनरेशन हाइलक्स (Hilux) पिक-अप ट्रक लॉन्च किया है. इस न्यू जनरेशन मॉडल को नए स्टाइल और इंटीरियर के साथ लाया गया है. ये पिक-ट्रक फुली इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ आया है. टोयोटो ने इस मॉडल में कई नए फीचर्स को शामिल किया है. ये इलेक्ट्रिक कार डुअल मोटर सेटअप के साथ आई है, जो कि सिंगल चार्ज में बेहतर रेंज देने का दावा करती है.

नई Toyota Hilux की पावर

टोयोटा का ये नया पिक-अप ट्रक IMV बॉडी-ऑन-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है. ये टोयोटा के लिए पहला बॉडी-ऑन-फ्रेम व्हीकल है. Toyota Hilux का ये नया मॉडल ईवी पावरट्रेन के साथ आया है, जिसमें 59.2 kWh का बैटरी पैक लगा है, जिसे फ्रंट और रियर मोटर्स के साथ जोड़ा गया है. इस पिक-अप ट्रक में फुल टाइम AWD जोड़ा गया है, जिससे फ्रंट एक्सेल पर 205 Nm का टॉर्क मिलता है, वहीं रियर पर 268.6 Nm का टॉर्क आउटपुट पर मिलता है.

Toyota Hilux EV की चार्जिंग पावर

टोयोटा हाइलक्स ईवी पिक-अप ट्रक सिंगल चार्जिंग में 240 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है. इस पिक-अप ट्रक की पे-लोड कैपेसिटी 715 किलोग्राम है. इसकी टोइंग कैपेसिटी 1,600 किलोग्राम है. टोयोटा ने इस ईवी पिक-अप ट्रक को बेस्ट-इन-क्लास चार्जिंग फीचर के साथ उतारा है. टोयोटा हाइलक्स की ऑन-रोड प्राइस 33.22 लाख रुपये से शुरू होती है और इसके टॉप-मॉडल की कीमत 41.90 लाख रुपये तक जाती है.

पेट्रोल पावरट्रेन का ऑप्शन भी शामिल

टोयोटा हाइलक्स ईवी पावरट्रेन के अलावा पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ भी आता है. इस पिक-अप ट्रक में 2.7 लीटर पेट्रोल और 2.8 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है. इस व्हीकल में फॉर्च्यूनर निओ ड्राइव के साथ 48V माइल्ड हाईब्रिड सेटअप भी लगा मिलने वाला है, जो कि एसीलिरेशन के समय इंजन को असिस्ट करने का काम करता है. टोयोटा आने वाले समय में हाइड्रोजन पावर्ड हाइलक्स ईवी भी लाने वाला है. टोयोटा के इस पिक-अप ट्रक के हाइड्रोजन वर्जन को 2028 में लॉन्च किया जाएगा.

पहली नौकरी वालों के लिए कौन-सी कारें खरीदना है बेहतर? कीमत सिर्फ 3.69 लाख रुपये से शुरू, जानें

Published at : 11 Nov 2025 10:52 AM (IST)
Toyota Electric Car New Cars Toyota Hilux EV Hilux EV
