हिंदी न्यूज़ऑटोGrand Vitara–Hyryder की छुट्टी! 28.65 Kmpl माइलेज वाली ये Hybrid SUV बनी गेमचेंजर, जानें कीमत

Grand Vitara–Hyryder की छुट्टी! 28.65 Kmpl माइलेज वाली ये Hybrid SUV बनी गेमचेंजर, जानें कीमत

28.65 kmpl का शानदार माइलेज, सनरूफ और ADAS जैसे एडवांस फीचर्स के साथ Maruti की यह कार अब देश की सबसे किफायती हाइब्रिड SUV बन चुकी है. आइए इसकी कीमत और खास फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 14 Dec 2025 02:41 PM (IST)
Maruti Suzuki की नई हाइब्रिड SUV Victoris भारतीय बाजार में आते ही छा गई है. नवंबर 2025 में इस SUV को 12,300 से ज्यादा ग्राहकों ने खरीदा, जिससे यह हाइब्रिड सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बन गई. शानदार माइलेज, भरोसेमंद तकनीक और किफायती कीमत के कारण Victoris ने Maruti Grand Vitara और Toyota Hyryder जैसी पॉपुलर SUVs को भी पीछे छोड़ दिया है. यह SUV खासतौर पर उन परिवारों के लिए पसंद बन रही है जो कम खर्च में ज्यादा फायदा चाहते हैं.

कीमत ने बनाया Victoris को सबसे किफायती Hybrid SUV

  • Maruti Suzuki Victoris की एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट में यह 19.99 लाख रुपये तक जाती है. दिल्ली में इसके बेस मॉडल की ऑन-रोड कीमत करीब 12 लाख रुपये के आसपास पड़ती है. इस कीमत पर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलना इसे भारत की सबसे सस्ती हाइब्रिड SUV बनाता है. यही वजह है कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए यह एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आई है.

इंजन और ड्राइविंग एक्सपीरियंस

  • Victoris में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो माइल्ड हाइब्रिड तकनीक के साथ आता है और 102 bhp की पावर देता है. इसके साथ ही इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और CNG के विकल्प भी मिलते हैं. यह SUV मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स में उपलब्ध है. सिटी हो या हाईवे, दोनों जगह इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी स्मूद रहता है. AWD ऑप्शन होने की वजह से हल्के ऑफ-रोड रास्तों पर भी यह SUV भरोसा देती है.

माइलेज में सबसे आगे Victoris

  • माइलेज के मामले में Maruti Victoris सेगमेंट की सबसे आगे है. पेट्रोल वेरिएंट में यह करीब 21 kmpl तक का माइलेज देती है, जबकि हाइब्रिड वेरिएंट में कंपनी 28.65 kmpl तक का माइलेज क्लेम करती है. CNG मॉडल भी लगभग 26 km प्रति किलो का माइलेज देने में सक्षम है, जो इसे बेहद किफायती बनाता है.

फीचर्स और सेफ्टी ने बनाया इसे ऑलराउंडर SUV

  • Victoris में बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, 360 डिग्री कैमरा और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है. सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग और लेवल-2 ADAS दिया गया है. Bharat NCAP से मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग इसे फैमिली कार के तौर पर और मजबूत बनाती है.

ये भी पढ़ें: Hyundai Creta की बिक्री बढ़ी, मिड साइज SUV सेगमेंट में बनी नंबर-1, जानें Vitara और Scorpio का हाल

Published at : 14 Dec 2025 02:41 PM (IST)
