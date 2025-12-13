हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोHyundai Creta की बिक्री बढ़ी, मिड साइज SUV सेगमेंट में बनी नंबर-1, जानें Vitara और Scorpio का हाल

नवंबर 2025 में Hyundai Creta ने मिड साइज SUV सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की है. आइए Scorpio, Grand Vitara और Hyryder की सेल्स रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 13 Dec 2025 05:00 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में जो लोग कम कीमत में बेहतर परफॉर्मेंस, अच्छा स्पेस और ज्यादा फीचर्स चाहते हैं, उनके लिए मिड साइज SUV सेगमेंट सबसे पसंदीदा बन चुका है. यही वजह है कि इस सेगमेंट में हर महीने अच्छी बिक्री देखने को मिलती है. नवंबर 2025 में भी मिड साइज SUVs की डिमांड मजबूत रही और कई पॉपुलर मॉडल्स ने शानदार प्रदर्शन किया. इस रेस में Hyundai Creta एक बार फिर सबसे आगे निकल गई. आइए विस्तार से जानते हैं.

Hyundai Creta ने फिर साबित की अपनी बादशाहत

  • नवंबर 2025 में Hyundai Creta सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड साइज SUV रही. इस महीने कुल 17,344 लोगों ने Creta खरीदी. अगर पिछले साल नवंबर 2024 से तुलना करें, तो इसमें करीब 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है. Creta को इसका भरोसेमंद इंजन, आरामदायक ड्राइव, अच्छा माइलेज और फीचर्स से भरपूर केबिन खास बनाता है. यही वजह है कि यह SUV शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में लोगों की पहली पसंद बनी हुई है.

Mahindra Scorpio की मजबूत पकड़ बरकरार

  • बिक्री के मामले में दूसरे नंबर पर Mahindra Scorpio रही. नवंबर 2025 में Scorpio को 15,616 नए ग्राहक मिले. ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले करीब 23 प्रतिशत ज्यादा है. Scorpio को इसकी दमदार रोड प्रेजेंस, मजबूत बॉडी और पावरफुल इंजन के लिए पसंद किया जाता है. जो लोग रफ-टफ SUV चाहते हैं, उनके लिए Scorpio आज भी एक भरोसेमंद नाम है.

Maruti और Toyota की SUVs ने भी दिखाया दम

  • तीसरे नंबर पर Maruti Suzuki Victoris रही, जिसकी नवंबर में 12,300 यूनिट बिकीं. नई होने के बावजूद इस हाइब्रिड SUV ने अच्छा प्रदर्शन किया है. इसके बाद Maruti Suzuki Grand Vitara चौथे नंबर पर रही, जिसे 11,339 लोगों ने खरीदा. Toyota Hyryder ने भी शानदार बढ़त दर्ज की और 7,393 यूनिट की बिक्री के साथ टॉप-5 में जगह बनाई. Hyryder की बिक्री में सालाना आधार पर 52 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

बाकी SUVs की बिक्री कैसी रही

  • इन टॉप-5 SUVs के अलावा नवंबर 2025 में Mahindra XUV700 की 6,176 यूनिट, Tata Harrier की 3,771 यूनिट, Tata Safari की 1,895 यूनिट और Honda Elevate की 1,836 यूनिट बिकीं. ये आंकड़े दिखाते हैं कि मिड साइज SUV सेगमेंट में मुकाबला लगातार तेज होता जा रहा है और ग्राहकों के पास अब पहले से ज्यादा विकल्प मौजूद हैं.

Published at : 13 Dec 2025 05:00 PM (IST)
