Maruti की इन 3 कारों पर छूट ही छूट, 85000 रुपये तक बचाने का मौका

हमारे देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुती सुजुकी हमेशा ही अपनी कार को लेकर चर्चा में बनी रहती है. कंपनी बेहद ही कम दाम में गाड़ी लॉन्च करती है. जिसके चलते सड़कों पर मारुती की ही गाड़ियां सबसे ज्यादा दिखती हैं. जबकि अब कंपनी फिर से चर्चा में चल रही है क्योंकि नवरात्री में अब कंपनी अपनी कई गाड़ियां पर कई तरह से ऑफर दे रही है.

जिसके चलते आपके कई हजार रुपये आसानी से बच सकते हैं. अगर आप भी इस ऑफर के बारें में जानना चाहतें हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. तो चलिए जानतें हैं कि मारुति की उन तीन खास कारों के बारे में जिन पर यह बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है.

ग्रैंड विटारा पर ऑफर

बता दें कि मारुति सुजुकी की फ्लैगशिप एसयूवी ग्रैंड विटारा अपनी दमदार लुक और शानदार माइलेज के लिए बाजार में दबदबा बना चुकी है. जबकि फेस्टिव सीजन के चलते कंपनी इस प्रीमियम एसयूवी को खरीदने वालों के लिए कई शानदार ऑफर दे रही है.

अगर आप इस त्योहारी सीजन में ग्रैंड विटारा को अपने घर लाना चाहते हैं तो आप कुल मिलाकर 85000 रुपये तक की बचत आसानी से कर सकते हैं. इस छूट में कैश डिस्काउंट के साथ-साथ एक्सचेंज ऑफर और अन्य बेनेफिट्स भी शामिल किए गए हैं.

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फ्रॉन्क्स पर चल रहा ऑफर

जबकि इसके अलावा कूपे स्टाइल वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी मारुति फ्रॉन्क्स पर भी कंपनी ऑफर दे रही है. युवा ग्राहकों के बीच इस गाड़ी का क्रेज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है.

नेक्सा डीलरशिप के जरिए बिकने वाली इस स्टाइलिश कार पर भी इस बार शानदार ऑफर्स दिए जा रहे हैं. ग्राहक फ्रॉन्क्स की खरीद पर लगभग 70000 रुपये तक की कुल बचत कर सकते हैं. इस डिस्काउंट के बाद इस गाड़ी को और भी किफायती कीमत पर खरीदा जा सकता है जिससे ग्राहकों का बजट बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा.

XL6 पर भी डिस्काउंट

हमेशा से परिवार के सफर को आरामदायक बनाने के लिए मारुति XL6 एक बेहतरीन प्रीमियम एमपीवी मानी जाती है. इस छह सीटर गाड़ी में सफर करना बेहद आरामदायक होता है और लंबे सफर के लिए यह एकदम परफेक्ट चॉइस है.

जबकि कंपनी इस फेस्टिव सीजन XL6 पर भी ग्राहकों को खुश करने का मौका नहीं छोड़ रही है. इस गाड़ी पर करीब 50000 रुपये तक की छूट दी जा रही है जिसमें एक्सचेंज बोनस और अन्य फेस्टिव ऑफर्स शामिल हैं. इस छूट के जरिए आप इस शानदार गाड़ी को कम दाम में खरीद सकते सकते हैं.

कार खरीदने का सुनहरा मौका

आपको बता दें कि ऑटोमोबाइल बाजार के जानकारों का मानना है कि त्योहारी सीजन के दौरान गाड़ियां खरीदना हमेशा से ही फायदेमंद सौदा साबित होता है. इस दौरान कंपनियों द्वारा मिलने वाले ऑफर्स और डीलरशिप के डिस्काउंट से काफी सारे पैसे बच जाते हैं.

मारुति सुजुकी के ये सभी ऑफर्स सीमित समय के लिए ही उपलब्ध हैं इसलिए आपको बिना देर किए अपने नजदीकी नेक्सा शोरूम पर जाना चाहिए. आप चाहें तो टेस्ट ड्राइव लेकर अपनी पसंद की कार चुन सकते हैं और इन भारी छूटों का पूरा फायदा उठाकर अपने घर नई कार ला सकते हैं.

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