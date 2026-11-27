युद्ध के मैदान में अब टैंक या लड़ाकू विमान ही नहीं, आसमान से आते ड्रोनों का झुंड होता है. ये सस्ते हैं, मिलकर हमला करते हैं और एक साथ कई जगहों पर अफरा-तफरी मचा सकते हैं. 20 से 24 नवंबर 2026 के बीच भारत ने भार्गवास्त्र का टेस्ट पूरा किया है. राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में भारत के पहले स्वदेशी दो-लेवल वाले काउंटर-स्वार्म ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र ने ताकत दिखाई. इसे नागपुर की कंपनी सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड (SDAL) ने बनाया है.

तो आखिर भार्गवास्त्र इतना खास क्यों है, जो दुश्मन देशों की नींद उड़ गई है...

भार्गवास्त्र है क्या और 'दो-लेवल' होना क्यों मायने रखता है?

नाम से ही साफ है- यह एक 'काउंटर-स्वार्म ड्रोन सिस्टम' है. यानी ऐसे ड्रोन सिस्टम के खिलाफ काम करता है, जो झुंड में हमला करते हैं. इसे 'दो-लेवल' इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक साथ दो तरह के हथियार इस्तेमाल करता है:

वर्जन-1: इसमें 64 ट्यूब वाला लॉन्चर है, जो बिना गाइडेंस वाले एयर-डिफेंस रॉकेट दागता है. एक बार में 64 रॉकेट दागे जा सकते हैं. यह ड्रोनों के झुंड पर 'हार्ड-किल' के लिए है यानी सीधा टकराकर नष्ट करने के लिए.

इसमें 64 ट्यूब वाला लॉन्चर है, जो बिना गाइडेंस वाले एयर-डिफेंस रॉकेट दागता है. एक बार में 64 रॉकेट दागे जा सकते हैं. यह ड्रोनों के झुंड पर 'हार्ड-किल' के लिए है यानी सीधा टकराकर नष्ट करने के लिए. वर्जन-2: यह कंपनी ने सेना की जरूरत से आगे बढ़कर खुद विकसित किया है. इसमें गाइडेड माइक्रो-मिसाइलें हैं और सेल्फ गाइडेंस और इंफ्रारेड (IR) सीकर लगे हैं. इसका मतलब है कि एक बार दागे जाने के बाद ये मिसाइलें खुद अपना रास्ता ढूंढकर, ड्रोन का पीछा करके, उसे सटीक निशाना बना सकती हैं.





यह भारत के लिए 'गेम-चेंजर' क्यों है?

भार्गवास्त्र सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार नहीं है, यह 4 रणनीतिक कारणों से भारत के लिए बहुत बड़ा है:

लागत का गणित: ड्रोन सस्ते होते हैं. उन्हें गिराने के लिए करोड़ों रुपये की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM) दागना बहुत महंगा पड़ता है. भार्गवास्त्र रॉकेट और माइक्रो-मिसाइलों पर आधारित है, जिससे हर इंटरसेप्ट की लागत ड्रोन की लागत के करीब लाने की कोशिश की गई है. यह आर्थिक रूप से टिकाऊ तरीका है.

ड्रोन सस्ते होते हैं. उन्हें गिराने के लिए करोड़ों रुपये की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM) दागना बहुत महंगा पड़ता है. भार्गवास्त्र रॉकेट और माइक्रो-मिसाइलों पर आधारित है, जिससे हर इंटरसेप्ट की लागत ड्रोन की लागत के करीब लाने की कोशिश की गई है. यह आर्थिक रूप से टिकाऊ तरीका है. जैमिंग-प्रूफ ड्रोनों के खिलाफ कारगर: कई काउंटर-ड्रोन सिस्टम ड्रोन के सिग्नल को जाम करके उसे बेअसर करते हैं. लेकिन आजकल ऐसे ड्रोन आ रहे हैं जो अपने आप उड़ते हैं. भार्गवास्त्र एक 'हार्ड-किल' सिस्टम है, यानी यह ड्रोन को मार गिराता है, चाहे वह कितना भी 'स्मार्ट' हो.

कई काउंटर-ड्रोन सिस्टम ड्रोन के सिग्नल को जाम करके उसे बेअसर करते हैं. लेकिन आजकल ऐसे ड्रोन आ रहे हैं जो अपने आप उड़ते हैं. भार्गवास्त्र एक 'हार्ड-किल' सिस्टम है, यानी यह ड्रोन को मार गिराता है, चाहे वह कितना भी 'स्मार्ट' हो. भारत की भौगोलिक चुनौतियों के लिए बना: भारत की सीमाएं थार के रेगिस्तान से लेकर हिमालय तक फैली हैं. यह सिस्टम रेगिस्तान, मैदान और 5,000 मीटर की ऊंचाई तक के पहाड़ी इलाकों में तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है. यह एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि है, जिसका असली इम्तिहान सेना के औपचारिक परीक्षणों में होगा.

भारत की सीमाएं थार के रेगिस्तान से लेकर हिमालय तक फैली हैं. यह सिस्टम रेगिस्तान, मैदान और 5,000 मीटर की ऊंचाई तक के पहाड़ी इलाकों में तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है. यह एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि है, जिसका असली इम्तिहान सेना के औपचारिक परीक्षणों में होगा. इंटीग्रेटेड और स्वदेशी: यह सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक पूरा पैकेज है जिसे भारतीय सेना के मौजूदा C4I नेटवर्क के साथ जोड़ा जा सकता है. इसका सॉफ्टवेयर, रॉकेट और माइक्रो-मिसाइल भारत में ही डिजाइन, विकसित और निर्मित हुआ है. इसके पूरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (IPR) SDAL के पास है. यह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य का एक ठोस उदाहरण है.

सेना की जरूरत और आगे का रास्ता क्या?

भार्गवास्त्र कोई अचानक बना सिस्टम नहीं है. यह सेना की एक औपचारिक जरूरत का जवाब है. रक्षा मंत्रालय ने 9 जुलाई 2024 को 'मेक-II (भारतीय-IDDM खरीदें)' कैटेगरी के तहत एक वाहन-आधारित काउंटर-स्वार्म ड्रोन सिस्टम की मांग रखी थी. शुरुआती अनुबंध में एक प्रोटोटाइप सेट और सफल प्रदर्शन के बाद 12 और सेट देने की बात कही गई थी. परियोजना पूरी करने की समय सीमा 31 मार्च 2027 तय की गई थी.

SDAL का दावा है कि उसने जरूरत से आगे बढ़कर खुद ही गाइडेड माइक्रो-मिसाइलों वाला वर्जन-II विकसित कर लिया. अब अगला कदम है ‘डिलीवरेबल कॉन्फिगरेशन’ में प्रोटोटाइप का प्रदर्शन, जिसके बाद सेना का मूल्यांकन तय करेगा कि इसे शामिल किया जाए या नहीं. अगले कुछ महीने ही तय करेंगे कि भार्गवास्त्र सेना की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं.

यह 'सुदर्शन चक्र' मिशन से कैसे जुड़ता है?

भार्गवास्त्र को अकेले नहीं देखा जाना चाहिए. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मिशन सुदर्शन चक्र' की एक ईंट है. यह एक दशक लंबी पहल है, जिसका लक्ष्य 2035 तक भारत के प्रमुख सार्वजनिक जगहों को राष्ट्रीय सुरक्षा कवच से ढंकना है.

SDAL के अध्यक्ष सत्यनारायण नुवाल का मानना है कि भार्गवास्त्र इसका एक मजबूत आधार बन सकता है. उन्होंने भरोसा जताया है कि भार्गवास्त्र पर बनकर, 2.5 किमी, 6 किमी और 25 किमी की रेंज वाला सुदर्शन चक्र 2030 तक तैयार हो सकता है.