पहली Baleno से कितना अलग है नया मॉडल? एक क्लिक में जानें सब

मारुति सुजुकी ने अपनी प्रीमियम हैचबैक Baleno को कई बड़े अपडेट के साथ पेश किया है. नई Baleno में कंपनी ने सिर्फ डिजाइन में बदलाव नहीं किए हैं, बल्कि इसके इंटीरियर, फीचर्स, सेफ्टी टेक्नोलॉजी और इंजन में भी अहम अपडेट किए हैं.

खास बात यह है कि अब इस कार में Level-2 रडार बेस्ड ADAS जैसी एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी दी गई है. इसके अलावा इसमें नया 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन जोड़ा गया है, जो बेहतर माइलेज देने पर फोकस करता है. ऐसे में नई Baleno पहले की तुलना में ज्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से लैस नजर आती है.

गाड़ी का एक्सटीरियर और इंटीरियर

नई Baleno के एक्सटीरियर की बात करें तो सबसे ज्यादा बदलाव इसके फ्रंट हिस्से में देखने को मिलता है. कार में अब पहले की तुलना में बड़ी ग्रिल दी गई है. ग्रिल के ऊपर अब Suzuki का लोगो लगाया गया है, जबकि पुरानी Baleno में लोगो की जगह और ग्रिल का डिजाइन अलग था. नई ग्रिल का डिजाइन कार को दमदार लुक देता है और इसे पुराने मॉडल से आसानी से अलग पहचानने में मदद करता है.

कार में LED प्रोजेक्टर हेडलैंप दिए गए हैं. इन हेडलैंप में Nexa की पहचान वाला तीन-ब्लॉक पैटर्न देखने को मिलता है. इससे कार के फ्रंट का लुक पहले से ज्यादा मॉडर्न दिखाई देता है. हालांकि, साइड और रियर डिजाइन में बहुत बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं. कार के अलॉय व्हील भी पहले जैसे ही रखे गए हैं. इसके अलावा पीछे का डिजाइन भी काफी हद तक पुराने मॉडल जैसा ही है.

नई Baleno में कंपनी ने एक नया Teal कलर भी शामिल किया है. यह रंग कार को पहले से थोड़ा अलग और फ्रेश लुक देता है. यानी डिजाइन में बड़े बदलाव फ्रंट हिस्से तक सीमित हैं, जबकि साइड और रियर प्रोफाइल को काफी हद तक पहले जैसा रखा गया है.

नई Baleno के केबिन में भी कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं. हालांकि, इसका बेसिक डैशबोर्ड डिजाइन पहले जैसा ही रखा गया है. यानी अंदर बैठने पर कार का लेआउट मौजूदा मॉडल से काफी परिचित लगेगा. लेकिन फीचर्स की लिस्ट में कई जरूरी बदलाव किए गए हैं.

Baleno में लेदरेट सीट्स और नया अपहोल्स्ट्री डिजाइन दिया गया है. इससे केबिन पहले की तुलना में ज्यादा प्रीमियम महसूस हो सकता है. इसके अलावा सीटों में वेंटिलेशन फंक्शन भी जोड़ा गया है. गर्म मौसम में यह फीचर खास तौर पर जरूरी हो सकता है, क्योंकि इससे सीट पर बैठने के दौरान बेहतर आराम मिल सकता है.

गाड़ी की सेफ्टी और पावर

कार में अब वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी मिलती है. इसकी खास बात यह है कि चार्जिंग पैड में कूलिंग फंक्शन भी दिया गया है. फोन को वायरलेस तरीके से चार्ज करते समय ज्यादा गर्म होने से बचाने में यह सिस्टम मदद कर सकता है. इसके अलावा नई Baleno में Clarion Audio System भी दिया गया है, जिससे कार के अंदर म्यूजिक का एक्सपीरियंस बेहतर करने की कोशिश की गई है.

नई Baleno का सबसे बड़ा अपडेट इसका Level-2 रडार बेस्ड ADAS सिस्टम है. ADAS यानी Advanced Driver Assistance System ऐसी तकनीक है, जो ड्राइविंग के दौरान कुछ कंडीशन में ड्राइवर की सहायता करती है. इसके लिए कार में रडार और दूसरे सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है.

नई Baleno में ADAS के तहत ऑटो हाई बीम, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. ये फीचर्स ड्राइवर को संभावित खतरे के बारे में चेतावनी देने और अन्य कामों में मदद करते हैं.

अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सामने चल रही गाड़ी के हिसाब से कार की स्पीड को एडजस्ट करने में मदद कर सकता है. वहीं ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग टक्कर की स्थिति में ब्रेकिंग में सहायता कर सकती है. ऑटो हाई बीम जरूरत के हिसाब से हाई बीम और लो बीम के इस्तेमाल को एडजस्ट करने में मदद करता है.

नया Z-Series पेट्रोल इंजन

नई Baleno में सबसे बड़ा मैकेनिकल बदलाव इसके इंजन को लेकर किया गया है. इसमें अब नया Z-Series पेट्रोल इंजन दिया गया है. यही 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन Maruti Suzuki की Swift और Dzire में भी इस्तेमाल किया जाता है.

यह इंजन करीब 82bhp की पावर पैदा करता है. पावर के मामले में यह पुराने इंजन से थोड़ा कम है, लेकिन कंपनी ने इसका फोकस बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी पर रखा है. यानी नई Baleno में ज्यादा पावर की बजाय बेहतर माइलेज देने की कोशिश की गई है.

माइलेज की बात करें तो 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स वाले मॉडल में करीब 23.8 kmpl का माइलेज बताया गया है. वहीं AMT यानी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाले वेरिएंट में माइलेज करीब 24.7 kmpl तक बताया गया है.नई Maruti Baleno की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 6.09 लाख रुपये रखी गई है. कंपनी ने कीमत को प्रतिस्पर्धी रखने की कोशिश की है, ताकि नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी के बावजूद यह कार अपने सेगमेंट में ग्राहकों के लिए एक विकल्प बनी रहे.

यह भी पढ़ें:-

नए अवतार में टोयोटा पेश करेगी Innova Hycross, टेस्टिंग के दौरान दिखी