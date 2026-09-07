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हिंदी न्यूज़ऑटोहर 4 में 1 Tata Car Electric, बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड

हर 4 में 1 Tata Car Electric, बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड

टाटा मोटर्स ने अगस्त 2026 में 67,753 गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है. कंपनी की कुल बिक्री में अब हर 4 में से 1 कार इलेक्ट्रिक है. जानिए ईवी और सीएनजी की बढ़ती डिमांड की पूरी रिपोर्ट.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 07 Sep 2026 09:14 AM (IST)
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भारत में पहले टाटा मोटर्स की गाड़ियां का क्रेज बहुत कम हुआ करता था. लेकिन साल 2020 से की गाड़ियों में अलग लेवल का ही क्रेज देखने को मिल रहा है. जिसके चलते अब टाटा की गाड़ियों की डिमांड हर साल बढ़ती जा रही है. टाटा अब पेट्रोल और डीजल ही नहीं बल्कि CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी धूम मचा रही है. ऐसा हम इस लिए कह रहे हैं क्योंकि, कंपनी ने अगस्त 2026 के महीने में बिक्री का एक नया और ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया है.

बता दें कि, टाटा मोटर्स द्वारा जारी किए गए ताजा बिक्री आंकड़ों के अनुसार कंपनी ने केवल एक महीने के भीतर कुल 67,753 पैसेंजर व्हीकल्स बेचे हैं. सालाना आधार पर देखा जाए तो कंपनी की पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में जबरदस्त 56 प्रतिशत की रिकॉर्ड बढ़त दर्ज की गई है. रिकॉर्डतोड़ बिक्री के पीछे सबसे बड़ा योगदान टाटा की इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ियों का रहा है.

इलेक्ट्रिक कारों की धुआंधार बिक्री

बता दें कि, टाटा मोटर्स भारत के पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट पर अपना दबदबा बनाए हुए है. क्योंकि, अगस्त 2026 में कंपनी ने अकेले 16,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेची हैं जो कंपनी की कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा बैठता है.

टाटा पंच EV और नेक्सन EV भारतीय परिवारों के बीच सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली इलेक्ट्रिक कारें बनी हुई हैं. बेहतर ड्राइविंग रेंज, शानदार सेफ्टी और लगातार मजबूत होते पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क की वजह से लोग अब पुरानी पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को छोड़कर ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं.


हर 4 में 1 Tata Car Electric, बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड

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iCNG का दिखा जबरदस्त जादू

वहीं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ-साथ टाटा की डुअल-सिलेंडर टेक्नोलॉजी वाली iCNG गाड़ियों की भी बाजार में भारी डिमांड बनी हुई है. ऐसा इस लिए है क्योंकि कंपनी की कुल बिक्री में सीएनजी मॉडल की हिस्सेदारी लगभग 28 फीसदी तक पहुंच गई है.

टाटा टियागो, टिगोर, पंच और अट्रोज़ जैसी गाड़ियों में सीएनजी टैंक होने के बावजूद बूट स्पेस से कोई समझौता न होना ग्राहकों को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा है. जबकि इसके अलावा ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ सीएनजी का विकल्प देने वाली टाटा पहली कंपनी है जिससे शहरी चालकों के लिए सफर बेहद आसान हो गया है.


हर 4 में 1 Tata Car Electric, बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड

SUV सेगमेंट में पंच और नेक्सन का दबदबा

आपको बता दें कि, बिक्री के इन आंकड़ों में टाटा पंच और नेक्सन का दबदबा एक बार फिर साबित हुआ है. देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में टाटा पंच लगातार टॉप पर बनी हुई है.

इसके पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक तीनों ही ऑप्शंस की मार्केट में भारी डिमांड है. वहीं हाल ही में लॉन्च हुई कूपे-एसयूवी टाटा कर्व को भी ग्राहकों की तरफ से काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है जिससे कंपनी के ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम में काफी बड़ी उछाल देखने को मिली है.

टाटा का बड़ा प्लान क्या है?

जानकारी दें दे कि, भारतीय बाजार में अपनी इस मजबूत पकड़ को बनाए रखने के लिए टाटा मोटर्स आने वाले समय में और भी कई नए इलेक्ट्रिक और सीएनजी मॉडल्स उतारने की तैयारी कर रही है. कंपनी बहुत जल्द अपनी लोकप्रिय सेडान टिगोर का नया फेसलिफ्ट और हैरियर का ऑल-इलेक्ट्रिक हैरियर EV अवतार बाज़ार में पेश करने जा रही है.

बता दें कि, पैसेंजर व्हीकल बिजनेस के हेड के मुताबिक नए और इनोवेटिव मॉडल्स, सुरक्षित गाड़ियां और अफोर्डेबल रनिंग कॉस्ट की बदौलत आने वाले त्योहारी सीजन में कंपनी की बिक्री और भी नए रिकॉर्ड बनाने वाली है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 07 Sep 2026 09:14 AM (IST)
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