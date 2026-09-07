नए अवतार में टोयोटा पेश करेगी Innova Hycross, टेस्टिंग के दौरान दिखी

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस भारतीय बाजार में एक पॉपुलर प्रीमियम MPV है और अब कंपनी इसके फेसलिफ्ट मॉडल पर काम कर रही है. नई इनोवा हाइक्रॉस को टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है. स्पाई तस्वीरों में पहली बार इसके केबिन की ज्यादा साफ जानकारी सामने आई है. कंपनी नई हाइक्रॉस में डिजाइन और फीचर्स को अपडेट करेगी, जबकि इसके मौजूदा पावरट्रेन को आगे भी जारी रखने की उम्मीद है.

नई इनोवा हाइक्रॉस के इंटीरियर को देखा जाए तो इसका डैशबोर्ड लेआउट फिलहाल मौजूदा मॉडल जैसा ही नजर आता है. सेंटर कंसोल, गियर लीवर और सीट एडजस्टमेंट से जुड़े स्विच भी काफी हद तक पुराने मॉडल जैसे दिखाई दिए हैं. हालांकि, केबिन में सबसे बड़ा बदलाव इंफोटेनमेंट सिस्टम को लेकर देखने को मिल सकता है.

डैशबोर्ड का लुक हो सकता है ज्यादा प्रीमियम

स्पाई तस्वीरों में टेस्ट कार का डैशबोर्ड पूरी तरह ब्लैक थीम में नजर आया है, जबकि मौजूदा इनोवा हाइक्रॉस में ब्राउन और ब्लैक डुअल-टोन थीम मिलती है. इसके अलावा एसी वेंट्स के आसपास ब्रश्ड एल्युमिनियम जैसा फिनिश भी देखने को मिला है. ऐसे बदलावों से नए मॉडल का केबिन पहले से ज्यादा आधुनिक और प्रीमियम महसूस हो सकता है.

इसके अलावा नई कार में इंफोटेनमेंट सिस्टम का नया यूजर इंटरफेस और इंटीरियर ट्रिम में छोटे बदलाव भी किए जा सकते हैं. कुछ रिपोर्ट्स में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स में सुधार की संभावना भी बताई गई है, लेकिन इनकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट के बाहरी डिजाइन में मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा बदलाव देखने को मिल सकते हैं. टेस्ट कार के फ्रंट और रियर हिस्से को भारी कैमॉफ्लाज से ढका गया है, लेकिन सामने आए स्पाई शॉट्स से नई ग्रिल और नए डिजाइन की हेडलाइट्स का संकेत मिलता है. इसका फ्रंट डिजाइन टोयोटा की नई ग्लोबल SUV और खास तौर पर नए Hilux से प्रेरित हो सकता है.





नई हाइक्रॉस में ज्यादा चौड़ी या स्क्वायर शेप वाली ग्रिल, पतली प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और नया फ्रंट बंपर मिलने की उम्मीद है. इसके पीछे के हिस्से में भी नए टेललैंप और अपडेटेड बंपर दिए जा सकते हैं. हालांकि, कार का साइड प्रोफाइल और ओवरऑल बॉडी शेप मौजूदा मॉडल के काफी करीब रहने की संभावना है.

टोयोटा के लिए इनोवा हाइक्रॉस को अपडेट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रीमियम 3-रो कारों के सेगमेंट में अब मुकाबला पहले से ज्यादा बढ़ रहा है. ग्राहक अब केवल ज्यादा स्पेस वाली कार नहीं चाहते, बल्कि उन्हें बड़ी स्क्रीन, कनेक्टेड फीचर्स, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, बेहतर डिजाइन और प्रीमियम केबिन भी चाहिए. ऐसे में नई हाइक्रॉस में टेक्नोलॉजी और डिजाइन अपडेट देकर टोयोटा इसे नए ग्राहकों के लिए और आकर्षक बनाने की कोशिश कर सकती है.

इंजन और हाइब्रिड पावरट्रेन में बदलाव की उम्मीद कम

नई इनोवा हाइक्रॉस में सबसे बड़ी बात यह है कि इसके इंजन में बड़ा बदलाव करने की उम्मीद कम है. फेसलिफ्ट मॉडल में मौजूदा 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन और 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन को ही जारी रखा जा सकता है. यानी कंपनी का मुख्य फोकस इंजन बदलने के बजाय डिजाइन, फीचर्स और टेक्नोलॉजी को बेहतर करने पर रह सकता है. स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड मॉडल में ई-सीवीटी गियरबॉक्स मिलता है और यह अपनी स्मूद ड्राइविंग और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है.

नई टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 2027 की शुरुआत में भारत में लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि, टोयोटा ने अभी लॉन्च की आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है.

कहा जा सकता है कि नई इनोवा हाइक्रॉस में सबसे बड़ा बदलाव इसके बाहरी डिजाइन और इंफोटेनमेंट सिस्टम में देखने को मिल सकता है. कंपनी मौजूदा मॉडल की पहचान और पावरट्रेन को बरकरार रखते हुए इसे ज्यादा आधुनिक और प्रीमियम बनाने की कोशिश कर रही है. अगर बड़ी स्क्रीन, बेहतर कनेक्टेड फीचर्स और अपडेटेड डिजाइन मिलते हैं, तो यह फेसलिफ्ट प्रीमियम MPV सेगमेंट में इनोवा हाइक्रॉस को फिर से मजबूत स्थिति में ला सकता है.

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