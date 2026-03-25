गाड़ी का माइलेज बढ़ाना है तो इन चीजों का रखना होगा ध्यान, ऐसे बचेंगे पैसे

आज के समय में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते गाड़ी मालिक चाहते हैं कि उनकी कार ज्यादा माइलेज दे, ताकि खर्च बचा रहे. लेकिन लोग यह समझ नहीं पाते कि सिर्फ कार कंपनी या इंजन ही माइलेज तय नहीं करता, बल्कि आपका ड्राइविंग बिहेवियर और मेंटेनेंस भी इसमें बड़ा रोल निभाते हैं. अगर आप सही तरीके से गाड़ी चलाते हैं छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो बिना किसी एक्सट्रा खर्च किए आप अपनी कार का माइलेज काफी हद तक बढ़ा सकते हैं.

कैसे बढ़ाएं कार का माइलेज?

आपके लिए सबसे पहली और जरूरी चीज यही है कि कार को हमेशा सही स्पीड पर चलाएं. बहुत तेज या बहुत धीमी स्पीड पर गाड़ी चलाने से फ्यूल ज्यादा खर्च होता है. आमतौर पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड माइलेज के लिए बेहतर मानी जाती है. इसके साथ ही अचानक एक्सेलरेटर दबाना या बार-बार ब्रेक लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे इंजन पर दबाव पड़ता है और पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है.

दूसरी अहम चीज कार के टायर और पहियो से जुड़ी हुई हैं. अगर टायर में हवा कम है या व्हील अलाइनमेंट सही नहीं है तो कार को चलाने में ज्यादा ताकत लगती है और माइलेज कम हो जाता है. इसलिए समय-समय पर टायर प्रेशर और व्हील अलाइनमेंट जरूर चेक कराना चाहिए.

कार में रखें सिर्फ जरूरी सामान

तीसरी बात कार का वजन भी माइलेज पर असर डालता है. कई लोग अपनी गाड़ी में बेकार का सामान रखते रहते हैं जिससे गाड़ी भारी हो जाती है और इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इसलिए कोशिश करें कि कार में सिर्फ जरूरी सामान ही रखें, इससे फ्यूल की बचत होगी.

इसके अलावा कार की रेगुलर सर्विसिंग भी काफी जरूरी है. अगर इंजन, एयर फिल्टर या दूसरे पार्ट्स सही से काम नहीं करेंगे तो माइलेज अपने आप कम हो जाएगा. समय पर सर्विस कराने से इंजन स्मूद चलता है और फ्यूल की खपत कम होती है. ऐसे में सही स्पीड, स्मूद ड्राइविंग, नियमित मेंटेनेंस अपनाकर आप आसानी से अपनी कार का माइलेज बेहतर कर सकते हैं.

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