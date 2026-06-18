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हिंदी न्यूज़ऑटोकिसने खरीदी देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार? जानिए WagonR Flex Fuel की कीमत और फीचर्स

किसने खरीदी देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार? जानिए WagonR Flex Fuel की कीमत और फीचर्स

WagonR Flex Fuel: फ्लेक्स-फ्यूल टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसे पेट्रोल और इथेनॉल के अलग-अलग मिश्रण पर चलाया जा सकता है. आइए गाड़ी की डिटेल्स जान लेते हैं.

Reported By : क़मरजहां |  Updated at : 18 Jun 2026 01:07 PM (IST)
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मारुति सुजुकी ने अपनी पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार Wagon R की लॉन्चिंग के बाद इसकी डिलीवरी शुरू कर दी है. कंपनी के मुताबिक, यह भारत की पहली ऐसी कार है, जो पेट्रोल के साथ-साथ इथेनॉल मिले फ्यूल पर भी चल सकती है. सरकार भी लंबे समय से इथेनॉल बेस्ड फ्यूल को बढ़ावा दे रही है, ऐसे में इस कार को एक बड़ी पहल माना जा रहा है. 

WagonR Flex Fuel कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.24 लाख रुपये  है. दिल्ली में इस कार की पहली खेप इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को सौंपी गई.फिलहाल इसे चुनिंदा ग्राहकों और कमर्शियल यूज के लिए डिलीवर किया जा रहा है. यह मॉडल कंपनी की पॉपुलर हैचबैक WagonR पर बेस्ड है, लेकिन इसमें फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है.

क्या होती है इस टेक्नोलॉजी की खासियत?

फ्लेक्स-फ्यूल टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसे पेट्रोल और इथेनॉल के अलग-अलग मिश्रण पर चलाया जा सकता है. Wagon R Flex Fuel E20 से लेकर E85 तक के फ्यूल ब्लेंड को सपोर्ट करती है. इस गाड़ी को पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत से लेकर 85 प्रतिशत तक इथेनॉल मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे पेट्रोल पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण घटाने में भी मदद मिल सकती है.

कैसा है गाड़ी का इंजन और परफॉर्मेंस?

नई WagonR फ्लेक्स फ्यूल में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसे खास तौर पर इथेनॉल बेस्ड फ्यूल पर चलने के लिए तैयार किया गया है. इसके इंजन और फ्यूल सिस्टम में कई तकनीकी बदलाव किए गए हैं ताकि ज्यादा इथेनॉल वाले ईंधन का इंजन पर कोई गलत असर न पड़े. कंपनी के मुताबिक, इसकी परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए खास टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है. 

WagonR Flex Fuel का डिजाइन काफी हद तक WagonR जैसा ही दिखाई देता है. हालांकि इसे अलग पहचान देने के लिए कुछ खास बैजिंग और ग्राफिक्स दिए गए हैं. गाड़ी में फीचर्स के तौर पर टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावर विंडो, एयरबैग और कई जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. 

कहा जा सकता है कि यह कार उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है, जिसे कम खर्च में पर्यावरण के लिहाज से एक बेहतर कार चाहिए. हालांकि इसकी सफलता काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करती है कि देश में इथेनॉल बेस्ड फ्यूल की मौजूदगी कितनी तेजी से बढ़ती है?

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 18 Jun 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Auto News Maruti WagonR WagonR Flex Fuel
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