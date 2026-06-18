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हिंदी न्यूज़ऑटोफुल चार्ज पर 320 KM रेंज, आ गई 7 लाख रुपये से कम की नई EV, जानिए कैसे हैं फीचर्स?

फुल चार्ज पर 320 KM रेंज, आ गई 7 लाख रुपये से कम की नई EV, जानिए कैसे हैं फीचर्स?

Citroen eC3X: इसकी टॉप स्पीड लगभग 107 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो शहर और हाईवे दोनों तरह की ड्राइविंग के लिए पर्याप्त मानी जाती है. चार्जिंग के मामले में भी यह गाड़ी बेस्ट ऑप्शन हो सकती है.

Reported By : क़मरजहां |  Updated at : 18 Jun 2026 12:02 PM (IST)
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पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और कम रनिंग कॉस्ट के चलते लोग अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर तेजी से स्विच कर रहे हैं. इसी कड़ी में कार कंपनी Citroen ने अपनी नई एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कार eC3X को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. कंपनी का दावा है कि यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर 320 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है. इससे यह डेली यूज के लिए एक किफायती और यूजफुल ऑप्शन बन सकती है. 

गाड़ी की कीमत की बात करें तो Citroen eC3X को 6.89 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है. इसमें कंपनी की ओर से Battery-as-a-Service (BaaS) का भी ऑप्शन दिया गया है. इसके तहत ग्राहक कम शुरुआती कीमत पर कार खरीद सकते हैं और बैटरी के लिए अलग से यूज के हिसाब से भुगतान कर सकते हैं. इससे इलेक्ट्रिक कार खरीदने की शुरुआती लागत काफी कम हो जाती है.

इस गाड़ी का डिजाइन और स्पीड

Citroen eC3X का लुक मॉडर्न और आकर्षक है. गा़ड़ी में नया फ्रंट डिजाइन, LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRL) और स्टाइलिश एक्सटीरियर एलिमेंट्स दिए गए हैं.  इसका डिजाइन शहर में चलाने वाले ग्राहकों के साथ-साथ युवा खरीदारों को भी पसंद आ सकता है. परफॉर्मेंस के लिए इस इलेक्ट्रिक कार में 29.2 kWh बैटरी पैक दिया गया है. कंपनी के मुताबिक, यह कार एक बार चार्ज करने पर 320 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है. इसमें लगी इलेक्ट्रिक मोटर 57 PS की पावर और 143 Nm का टॉर्क जनरेट करती है,

Citroen eC3X की टॉप स्पीड लगभग 107 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो शहर और हाईवे दोनों तरह की ड्राइविंग के लिए पर्याप्त मानी जाती है. चार्जिंग के मामले में भी Citroen eC3X ग्राहकों को अच्छी सुविधा देती है. यह DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिसकी मदद से बैटरी को लगभग 57 मिनट में 10 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है. वहीं सामान्य घरेलू चार्जर से इसे पूरी तरह चार्ज होने में करीब 10 घंटे 30 मिनट का समय लग सकता है.

कार के कैसे हैं फीचर्स?

फीचर्स की बात करें तो इस Citroen कार में 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto सपोर्ट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कई मॉडर्न सुविधाएं दी गई हैं. इसके अलावा सेफ्टी के लिए एयरबैग, ABS और अन्य जरूरी फीचर्स भी दिए गए हैं. 

कंपनी का मानना है कि यह कार पहली बार इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है. कम कीमत, अच्छी रेंज और मॉडर्न फीचर्स के चलते यह भारतीय बाजार में दूसरी किफायती इलेक्ट्रिक कारों को कड़ी टक्कर दे सकती है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 18 Jun 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
Auto News Citroen EC3X Citroen EC3X Range Citroen Electric Car
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