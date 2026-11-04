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हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Suzuki Exports: 120 देशों में Maruti का जलवा, 10 महीने में बेच डालीं 4.2 लाख कारें

Maruti Suzuki Exports: 120 देशों में Maruti का जलवा, 10 महीने में बेच डालीं 4.2 लाख कारें

Maruti Suzuki Exports: मारुति सुजुकी का 120 से ज्यादा देशों में दबदबा. 10 महीनों में एक्सपोर्ट कीं 4.2 लाख से ज्यादा कारें. जानिए किन गाड़ियों की है सबसे ज्यादा डिमांड.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 04 Nov 2026 01:29 PM (IST)
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Maruti Suzuki Exports: हमारे देश में मारुती सुजुकी कार की डिमांड बहुत ज्यादा है और अब यह कंपनी घरेलू बाजार के अलावा विदेशों में भी धमाल मचा रही है. कंपनी ने दुनिया के लगभग 120 से अधिक देशों में अपनी गाड़ियों का एक्सपोर्ट करके एक नया इतिहास रच दिया है.

बता दें कि कैलेंडर ईयर 2026 के शुरुआती 10 महीनों के दौरान मारुति सुजुकी ने कुल 4.2 लाख से अधिक गाड़ियों का एक्सपोर्ट किया है. यह आंकड़ा पिछले साल के कुल एक्सपोर्ट को पार कर चुका है और इसमें करीब 30 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. तो चलिए जानते हैं कि मारुति सुजुकी के इस बड़े रिकॉर्ड के बारे में विस्तार से.

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59 परसेंट की हुई बढ़ोतरी

बता दें कि कंपनी के लिए अक्टूबर का महीना रिकॉर्ड तोड़ साबित हुआ है. केवल अक्टूबर में ही मारुति सुजुकी ने 49,872 गाड़ियों का एक्सपोर्ट किया है. जो पिछले साल इसी महीने में भेजे गए 31,304 यूनिट्स के मुकाबले करीब 59 फीसदी ज्यादा है. कंपनी का कुल महीने बिक्री आंकड़ा अक्टूबर में 2.76 लाख यूनिट्स के ऑल-टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया है.

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विदेशी बाजार में जबरदस्त मांग

जानकारी दें कि विदेशी बाजारों में भारत में बनी मारुति सुजुकी की गाड़ियों को खूब पसंद किया जा रहा है. इसमें फ्रोंक्स, जिम्नी, बलेनो, डिजायर और ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों की सबसे ज्यादा डिमांड है. अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट और एशिया के कई देशों में भारतीय मारुति कारों का दबदबा लगातार मजबूत होता जा रहा है.

भारत बना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब

बता दें कि मारुति सुजुकी की मूल कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन अब भारत को अपने ग्लोबल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित कर रही है. कंपनी की योजना भारत में बनने वाली नई इलेक्ट्रिक कारों को भी यूरोप और जापान जैसे विकसित बाजारों में एक्सपोर्ट करने की है. मेक इन इंडिया के दम पर भारत अब दुनिया भर में कार सप्लायर के तौर पर तेजी से उभर रहा है.

2030 तक एक्सपोर्ट होगा दोगुना

जानकारी दें दे कि कंपनी का टारगेट 2030 तक भारत से अपने कुल वाहन निर्यात को सालाना 7.5 लाख यूनिट्स से अधिक तक पहुंचाने का है. मौजूदा रफ्तार को देखते हुए मारुति सुजुकी बहुत जल्द इस बड़े आंकड़े को भी हासिल कर सकती है. बेहतर सेफ्टी फीचर्स, कम रख-रखाव और शानदार माइलेज के कारण ग्लोबल मार्केट्स में मारुति सुजुकी की कारों को ग्राहकों द्वारा खूब पसंद जा रहा है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 04 Nov 2026 01:29 PM (IST)
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