दिवाली का त्योहार आते ही ऑटोमोबाइल कंपनियां नए-नए ऑफर्स देने लगती है. यही वजह है कि बहुत से लोग फेस्टिव सीजन में कार खरीदना पसंद करते हैं. कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए ऑटोमोबाइल कंपनियां और डीलरशिप कई तरह के ऑफर पेश करते हैं. कहीं हजारों रुपये का कैश डिस्काउंट दिया जाता है, तो कहीं एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट डिस्काउंट और फ्री एक्सेसरीज का लालच मिलता है.

पहली नजर में ये ऑफर काफी फायदेमंद दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार डिस्काउंट के पीछे कुछ ऐसी शर्तें होती हैं, जिनकी जानकारी कस्टमर को पहले नहीं दी जाती. ऐसे में गाड़ी खरीदने के बाद पता चलता है कि जिस ऑफर को बड़ी बचत समझ रहे थे, उसमें कई अन्य खर्च भी शामिल थे. ऐसे में आइए जानते हैं फेस्टिव सीजन में कार खरीदते हुए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

डिस्काउंट के नाम पर पुराने मॉडल की गाड़ी न खरीद लें

दिवाली के आसपास शोरूम में पुराने स्टॉक को निकालने के लिए कई डीलर ज्यादा डिस्काउंट देते हैं. कई बार पिछले साल बनी कार या बाइक पर भी शानदार ऑफर दिया जाता है. इसमें गाड़ी का मॉडल नया हो सकता है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट पुरानी होती है. इसलिए गाड़ी खरीदने से पहले उसका मैन्युफैक्चरिंग मंथ और ईयर जरूर चेक करें. सिर्फ ज्यादा छूट देखकर फैसला न लें. पुराने स्टॉक पर मिलने वाले डिस्काउंट की तुलना नए स्टॉक की कीमत से जरूर करें.

फ्री एक्सेसरीज के नाम पर न बढ़वाएं बिल

कई शोरूम दिवाली ऑफर में फ्री एक्सेसरीज देने का दावा करते हैं. इसमें सीट कवर, फ्लोर मैट, बॉडी कवर और मड फ्लैप जैसी चीजें शामिल होती हैं. लेकिन कुछ मामलों में इनकी कीमत दूसरे चार्ज के रूप में बिल में जोड़ दी जाती है. गाड़ी बुक करने से पहले पूछें कि कौन-सी एक्सेसरीज वास्तव में मुफ्त हैं और किनके लिए पैसे देने होंगे. अगर आप कोई एक्सेसरी नहीं चाहते हैं, तो उसे बिल से हटाने के लिए कह सकते हैं.

इंश्योरेंस के नाम पर ज्यादा पैसे न दें

गाड़ी खरीदते समय शोरूम की तरफ से इंश्योरेंस का विकल्प दिया जाता है. कई बार कस्टमर जल्दबाजी में बिना तुलना किए वहीं से पॉलिसी खरीद लेते हैं. जबकि अलग-अलग इंश्योरेंस कंपनियों के प्रीमियम और सुविधाओं में अंतर होता है. इसलिए शोरूम से मिलने वाले इंश्योरेंस को दूसरी कंपनियों के कोटेशन से जरूर मिलाएं. पॉलिसी में IDV, जीरो डेप्रिसिएशन और अन्य ऐड-ऑन कवर की जानकारी भी लें. सिर्फ कम प्रीमियम देखकर पॉलिसी न चुनें.

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एक्सचेंज बोनस की शर्तें समझें

पुरानी गाड़ी के बदले नई कार या बाइक खरीदने पर कई डीलर एक्सचेंज बोनस देते हैं. लेकिन यह ऑफर हर कस्टमर के लिए लागू नहीं होता. कई बार इसके लिए पुरानी गाड़ी की तय उम्र, वैध दस्तावेज और एक्सचेंज प्रक्रिया की शर्तें होती हैं. इसके अलावा अपनी पुरानी गाड़ी की कीमत अलग-अलग जगह भी पता करें. सिर्फ एक्सचेंज बोनस के लालच में अपनी पुरानी गाड़ी कम कीमत पर न बेचें.

गाड़ी की डिलीवरी से पहले करें PDI

दिवाली पर ज्यादा डिलीवरी होने के कारण कस्टमर कई बार गाड़ी की जांच किए बिना ही उसे घर ले जाते हैं. ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है. गाड़ी की डिलीवरी से पहले प्री-डिलीवरी इंस्पेक्शन (PDI) जरूर करें. इसमें गाड़ी की बॉडी, पेंट, टायर, ओडोमीटर रीडिंग, लाइट, इंजन और दूसरे जरूरी हिस्सों की जांच करें. कार के मामले में चेसिस नंबर और इंजन नंबर को दस्तावेजों से भी मिलाएं.

बुकिंग और फाइनेंस की शर्तें पहले पढ़ें

कई बार शोरूम कम डाउन पेमेंट और कम EMI का ऑफर देते हैं. लेकिन कम EMI के साथ लोन की अवधि बढ़ सकती है, जिससे कुल ब्याज ज्यादा देना पड़ता है. इसलिए सिर्फ मासिक किस्त नहीं, बल्कि पूरी लोन राशि, ब्याज दर और प्रोसेसिंग फीस भी समझें. इसी तरह बुकिंग अमाउंट जमा करने से पहले कैंसिलेशन और रिफंड की शर्तें लिखित में लें.

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