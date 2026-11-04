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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपहले ODI में टीम इंडिया को मिला नया टारगेट, अब जीत के लिए बनाने होंगे इतने रन

पहले ODI में टीम इंडिया को मिला नया टारगेट, अब जीत के लिए बनाने होंगे इतने रन

India vs New Zealand 1st ODI: बारिश से प्रभावित भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच में टीम इंडिया को नया लक्ष्य मिला है. अब भारत को मैच जीतने के लिए 186 के बजाय 167 रन बनाने होंगे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 04 Nov 2026 01:49 PM (IST)
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बारिश से प्रभावित भारत-न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच में ओवरों में कटौती की गई है. अब भारतीय पारी 40 ओवरों की होगी और उसके सामने कुल टारगेट 167 रन का होगा. ऑकलैंड में न्यूजीलैंड की पहली पारी 185 रनों पर सिमट गई थी. बारिश आने तक टीम इंडिया ने 10.5 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 54 रन बना लिए थे.

बारिश के कारण एक घंटे से भी ज्यादा देर तक खेल रुका रहा. भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 35 मिनट पर दोबारा खेल शुरू हुआ, लेकिन भारतीय पारी में ओवर घटाकर 40 कर दिए गए. रिवाइज्ड टारगेट अनुसार अब टीम इंडिया को 175 गेंद में 113 रन और बनाने होंगे और उसके अभी 9 विकेट बचे हैं.

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यह मुकाबला शुरू होने से पहले भी बारिश हुई थी, जिसके कारण टॉस में देरी हुई थी. मैच में जब दोबारा बारिश आई, तब भारत के लिए विराट कोहली और कप्तान शुभमन गिल क्रीज पर डटे थे. कोहली ने 29 रन और गिल ने 17 रन बना लिए थे.

बारिश ने फिर डाला खलल

भारतीय समयानुसार 1 बजकर 35 मिनट पर दोबारा खेल शुरू हुआ, लेकिन अभी 7 ही गेंद फेंकी गई थीं तभी दोबारा बारिश आ गई. खेल रोक दिया गया और तेज बारिश के बीच ब्लेयर टिकनर ने 12वां ओवर पूरा किया. 11.5 ओवर के समय बारिश तेज हो गई थी, लेकिन दर्शक चिल्लाने लगे कि खिलाड़ियों को खेल जारी रखना चाहिए.

अंपायरों ने 12वां ओवर पूरा करवाया. मजे की बात यह रही कि 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान शुभमन गिल आउट होते-होते बचे. टिकनर की गेंद गिल के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकेटकीपर की तरफ चली गई, लेकिन गेंद विकेटकीपर टॉम लाथम तक पहुंच नहीं पाई. बारिश आने तक भारतीय टीम ने 12 ओवर में 64 रन बना लिए और उसे जीत के लिए अभी भी 103 रन और बनाने हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 04 Nov 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team IND VS NZ
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