हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो1.30 रुपये GST कटौती, 47 हजार रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट, इतनी सस्ती मिल रही है Maruti S-Presso

1.30 रुपये GST कटौती, 47 हजार रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट, इतनी सस्ती मिल रही है Maruti S-Presso

Maruti S-Presso Price Cut: जीएसटी कटौती के बाद अब मारुति एस-प्रेसो खरीदना पहले से ज्यादा सस्ता हो गया है. आइए जानते हैं कि इस गाड़ी पर कितनी बचत की जा सकती है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 15 Oct 2025 01:49 PM (IST)
Preferred Sources

मारुति सुजुकी ने अपनी लोकप्रिय माइक्रो SUV एस-प्रेसो की कीमतों में बड़ी कटौती की है. दिवाली से पहले ये कार अब 1.30 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है. जीएसटी कटौती से पहले जहां Maruti Alto K10 देश की सबसे सस्ती कार हुआ करती थी. वहीं अब Maruti S-Presso कंपनी की एंट्री लेवल कार बन गई है. अब बड़ी बात यह है कि इस महीने गाड़ी पर 47 हजार 500 रुपये तक के बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं. 

Maruti S-Presso की नई शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत अब 3.49 लाख रुपये है. इसके टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत अब 5.25 लाख रुपये एक्स-शोरूम हो गई है, जो कि पहले 6.12 लाख रुपये थी. एरिना के जरिए बेची जाने वाली यह हैचबैक एक माइक्रो-एसयूवी जैसे डिजाइन के साथ आती है. आइए इस गाड़ी के माइलेज और फीचर्स के बारे में जान लेते हैं. 

कितना है Maruti S-Presso का माइलेज? 

मारुति एस-प्रेसो 8 वेरिएंट्स में आती है, जिसमें बेस मॉडल STD और टॉप वेरिएंट VXI CNG शामिल हैं. इसमें 1-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 68PS पावर और 90Nm टॉर्क जेनरेट करता है. यह 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों में उपलब्ध है, जबकि CNG वर्जन सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स में आता है. Maruti S-Presso पेट्रोल वेरिएंट में 24.12 से 25.30 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG वेरिएंट में 32.73 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक माइलेज देने का दावा करती है.

किन गाड़ियों को देती है टक्कर? 

मारुति एस-प्रेसो में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कीलेस एंट्री, सेमी-डिजिटल क्लस्टर, डुअल एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट, और ABS+EBD जैसे फीचर्स मिलते हैं. कम बजट में बेहतर माइलेज और फीचर्स चाहने वालों के लिए Maruti S-Presso एक भरोसेमंद विकल्प बन चुकी है.

मारुति एस प्रेसो के माइलेज की बात की जाए तो इसके पेट्रोल MT वेरिएंट का माइलेज 24kmpl, पेट्रोल MT का माइलेज 24.76kmpl और सीएनजी वेरिएंट का माइलेज 32.73 किमी/किलोग्राम है. एस-प्रेसो मार्केट में एंट्री लेवल कारें Renault Kwid और Tata Tiago को टक्कर देती है. इसके अलावा ये अपनी ही कंपनी की कारें जैसे मारुति सेलेरियो, ऑल्टो K10 और इग्निस की राइवल भी है. 

यह भी पढ़ें:-

डेली रनिंग के लिए बेस्ट है ये कार, कीमत 5 लाख से कम, जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर? 

Published at : 15 Oct 2025 01:49 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Maruti S-Presso Maruti S-Presso Price Cut
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
बिहार
LJP Candidate List: BJP, JDU की लिस्ट आई, अब चिराग पासवान का क्या है प्लान? इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट के आसार!
BJP, JDU की लिस्ट आई, अब चिराग पासवान का क्या है प्लान? इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट के आसार!
क्रिकेट
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
बिहार
LJP Candidate List: BJP, JDU की लिस्ट आई, अब चिराग पासवान का क्या है प्लान? इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट के आसार!
BJP, JDU की लिस्ट आई, अब चिराग पासवान का क्या है प्लान? इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट के आसार!
क्रिकेट
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
बॉलीवुड
जवानी के दिनों में कैसी दिखती थीं हेमा मालिनी? 10 फोटोज में देखें ड्रीम गर्ल की खूबसूरती, जिसके धर्मेंद्र हो गए थे दीवाने
जवानी के दिनों में कैसी दिखती थीं हेमा मालिनी? 10 फोटोज में देखें ड्रीम गर्ल की खूबसूरती, जिसके धर्मेंद्र हो गए थे दीवाने
यूटिलिटी
कितने रुपये में खोल सकते हैं क्रिकेट की बॉल बनाने वाली फैक्ट्री, हर महीने कितनी होगी कमाई?
कितने रुपये में खोल सकते हैं क्रिकेट की बॉल बनाने वाली फैक्ट्री, हर महीने कितनी होगी कमाई?
शिक्षा
डिग्री नहीं, अब स्किल्स हैं सफलता की चाबी! हार्वर्ड की रिपोर्ट ने खोला बड़ा राज
डिग्री नहीं, अब स्किल्स हैं सफलता की चाबी! हार्वर्ड की रिपोर्ट ने खोला बड़ा राज
हेल्थ
Cervical Pain: कहीं बड़ा ब्रेस्ट साइज तो नहीं बन रहा सर्वाइकल पेन का कारण, जान लें कैसे होता है नुकसान?
कहीं बड़ा ब्रेस्ट साइज तो नहीं बन रहा सर्वाइकल पेन का कारण, जान लें कैसे होता है नुकसान?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget