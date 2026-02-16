हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फुल टैंक में चलेगी 1200 KM, कितनी कीमत पर मिल जाएगी Maruti Grand Vitara? जानिए राइवल्स

फुल टैंक में चलेगी 1200 KM, कितनी कीमत पर मिल जाएगी Maruti Grand Vitara? जानिए राइवल्स

अगर आप Maruti Grand Vitara के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल को खरीदते हैं, तो इसमें आपको 45 लीटर का टैंक मिलता है. इसे फुल कराने पर आसानी से 1200 KM तक की यात्रा तय की जा सकती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 16 Feb 2026 12:00 AM (IST)
Preferred Sources

वैसे तो भारतीय बाजार में गाड़ियों के एक के बाद एक कई बेहतरीन ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन लोगों को खासकर उन कारों की तलाश रहती है जो किफायती होने के साथ अच्छा माइलेज भी दे.  ऐसी ही एक गाड़ी Maruti Grand Vitara भी है, जिसे ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता रहा है. यही वजह है कि गाड़ी हर महीने बेस्ट-सेलिंग रहती है. 

कंपनी ने पिछले साल Maruti Grand Vitara को 6 एयरबैग के साथ अपडेट किया था. भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की शुरुआती कीमत 10.76 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये है.  Maruti Grand Vitara मिड-साइज सेगमेंट में Hyundai Creta और Kia Seltos को टक्कर देती है.  इसके अलावा, यह Toyota Urban Cruiser Hyryder, Skoda Kushaq, Honda Elevate और Citroen C3 Aircross जैसी कारों को भी टक्कर देती है. 

फुल टैंक में चलेगी कितना? 

Maruti Grand Vitara की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आप इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल को खरीदते हैं, तो इसमें आपको 45 लीटर का टैंक मिलता है, जिसे फुल कराने पर आसानी से 1200 KM तक की यात्रा तय जा सकती है. यह गाड़ी सेफ्टी के लिहाज से भी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकती है. कंपनी ने इसके सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए हैं, जिससे यह SUV अपने सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बन गई है. 

Maruti Grand Vitara में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP, ABS और EBD के साथ-साथ फ्रंट और रियर दोनों जगह डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं, जो बेहतर ब्रेकिंग सुनिश्चित करते हैं. बच्चों की सेफ्टी के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर्स भी उपलब्ध हैं.

Maruti Grand Vitara में मिलते हैं ये फीचर्स

ग्रैंड विटारा में डेल्टा+ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट शामिल किया गया है. यह वेरिएंट Zeta+ और Alpha+ हाइब्रिड ट्रिम्स की रेंज को और भी मजबूत बनाता है. यह नया ट्रिम एक डुअल पावरट्रेन सिस्टम के साथ आता है, जिसमें एक पावरफुल पेट्रोल इंजन,और लिथियम-आयन बैटरी से जुड़ा इलेक्ट्रिक मोटर शामिल है.

गाड़ी में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं. जैसे- 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, जिससे ड्राइविंग पोजिशन सेट करना बेहद आसान हो गया है. इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, जो अब 6AT वेरिएंट्स में मिलता है. PM 2.5 एयर प्यूरीफायर डिस्प्ले के साथ अब कार के अंदर की हवा और भी साफ रहती है. 

593KM रेंज के साथ जल्द आ रही नई टाटा पंच EV फेसलिफ्ट, जानें किस दिन होगी लॉन्च

Published at : 16 Feb 2026 11:55 AM (IST)
Maruti Suzuki Maruti Grand Vitara Maruti Grand Vitara Fuel Capacity
