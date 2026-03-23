बेटी के नाम पर कार खरीदने में कितना फायदा? आप इन जरूरी बातों को जानकर उठा सकते हैं लाभ

आज के समय में कार खरीदना सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी होता है. इसलिए कार खरीदते समय सिर्फ मॉडल या लुक देखना ही काफी नहीं होता. इसे खरीदने के लिए डाउन पेमेंट, डिस्काउंट, टैक्स और नियम-शर्तों को समझना भी बेहद जरूरी होता है. अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करते हैं तो आप कार खरीदते समय हजारों से लेकर लाखों रुपये तक बचा सकते हैं.

अगर कार फैमिली की किसी महिला सदस्य के नाम पर कार लेते हैं तो कई बैंक और फाइनेंस कंपनियां स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करती हैं. इसमें कम डाउन पेमेंट, कम ब्याज दर और प्रोसेसिंग फीस में राहत जैसे फायदे मिलते हैं. आप अपनी बेटी के नाम पर भी कार खरीद सकते हैं.

इन जरूरी बातों का रखें ध्यान

कार खरीदते समय डाउन पेमेंट बहुत अहम भूमिका निभाता है. अगर आप ज्यादा डाउन पेमेंट करते हैं, तो आपका लोन कम होगा और EMI भी कम देनी पड़ेगी। आम तौर पर एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि कार की कीमत का एक अच्छा हिस्सा पहले ही दे देना चाहिए, ताकि बाद में ज्यादा ब्याज न देना पड़े.

कई बैंक महिलाओं को लोन पर कम ब्याज दर और बेहतर शर्तें देते हैं, जिससे कुल खर्च कम हो जाता है. बेटी के नाम पर कार का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 2 फीसदी से 10 फीसदी तक टैक्स कम लगता है. यह अलग-अलग राज्य की पॉलिसी पर निर्भर करता है.

फाइनेंस कंपनियां महिलाओं से 0.25 फीसदी से 0.50 फीसदी तक कम ब्याज पर लोन देती हैं. इससे लंबे टाइम में काफी पैसे बच सकते हैं, खासकर अगर लोन बड़ी रकम का हो.

इसके अलावा इनकम टैक्स में छूट मिलना है. अगर बेटी के नाम पर लोन लिया जाता है और उनकी इनकम भी है, तो लोन के मूलधन और ब्याज दोनों पर टैक्स बेनिफिट लिया जा सकता है. इससे कुल टैक्स कम हो जाता है और बचत बढ़ जाती है.

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