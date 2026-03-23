टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ आते हैं ये 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानिए डेली यूज के लिए क्यों हैं खास?

आज के समय में इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ चलने का साधन नहीं हैं, बल्कि अब ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ भी आते हैं. खासकर नए EV स्कूटर्स में टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलने लगा है, जिससे यूजर को बिल्कुल स्मार्टफोन जैसा अनुभव मिलता है. इस डिस्प्ले के जरिए आप नेविगेशन, कॉल, म्यूजिक और कई जरूरी फीचर्स आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं. इसी वजह से ऐसे स्कूटर्स युवाओं और टेक्नोलॉजी पसंद करने वालों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं.

यहां हम आपको भारत के 5 ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में बताने जा रहे है, जो टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ आते हैं और फीचर्स के मामले में काफी एडवांस हैं.

Ather Rizta

सबसे पहले Ather Rizta की बात करें तो यह फैमिली के लिए बना स्कूटर है, जिसमें 7-इंच का टचस्क्रीन मिलता है. इसमें नेविगेशन, लाइव लोकेशन, सेफ्टी अलर्ट और कई स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं, जिससे यह रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सेफ और कंफर्टेबल बन जाता है.

Ola S1 Pro Gen 3

इसके बाद Ola S1 Pro Gen 3 आता है, जो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे है. इसमें 7-इंच टचस्क्रीन, अलग-अलग राइडिंग मोड, क्रूज़ कंट्रोल, नेविगेशन और ऐप कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं. यह स्कूटर उन लोगों के लिए अच्छा है जो एक प्रीमियम और स्मार्ट राइड चाहते हैं.

TVS iQube ST

TVS iQube ST भी एक भरोसेमंद और फीचर-लोडेड स्कूटर है. इसमें बड़ा TFT टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, जिसमें कॉल अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल, नेविगेशन और सेफ्टी फीचर्स जैसे एंटी-थेफ्ट और क्रैश अलर्ट शामिल हैं. यह स्कूटर फीचर्स और भरोसे का अच्छा बैलेंस देता है.

Simple One

इसके अलावा Simple One स्कूटर अपनी लंबी रेंज और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. इसमें भी 7-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, जिसमें स्मार्ट नेविगेशन, कॉल-म्यूजिक नोटिफिकेशन और कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं. यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो लंबी दूरी के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं.

Ather 450X

अगला स्कूटर Ather 450X है, जो कि अपने स्मूद और तेज टचस्क्रीन इंटरफेस के लिए मशहूर है. इसमें Google Maps, Alexa, म्यूजिक कंट्रोल और कई स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं. इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, इसलिए यह युवाओं के बीच काफी पसंद किया जाता है.

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