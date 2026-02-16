टाटा मोटर्स भारतीय बाजार में 20 फरवरी 2026 को अपनी नई पंच EV फेसलिफ्ट लॉन्च करने जा रही है. लॉन्च से पहले इस कार को कई बार बिना कवर के टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. इससे इसके नए डिजाइन और बदलावों की साफ जानकारी मिल रही है. कंपनी ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें इस कार की ड्राइविंग रेंज दिखाई गई है. वीडियो के अनुसार यह इलेक्ट्रिक SUV एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 593.6 किलोमीटर तक चल सकती है. आइए विस्तार से जानते हैं.

बैटरी और परफॉर्मेंस में क्या मिलेगा खास?

नई टाटा पंच EV फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल की तरह 25kWh और 35kWh बैटरी पैक मिलने की संभावना है. इन दोनों बैटरी के साथ फ्रंट में इलेक्ट्रिक मोटर दी जा सकती है. 25kWh वर्जन में मोटर 82hp की पावर और 114Nm टॉर्क देती है. वहीं 35kWh बैटरी पैक के साथ 122hp की पावर और 190Nm टॉर्क मिलता है. अभी के मॉडल में 25kWh बैटरी की रेंज 265 किलोमीटर और 35kWh की रेंज 365 किलोमीटर है, लेकिन हाल ही में हुए रेंज टेस्ट के बाद चर्चा है कि कंपनी इसमें नेक्सन EV वाला 45kWh बैटरी पैक भी दे सकती है. अगर ऐसा होता है तो इसकी रेंज और ज्यादा बढ़ सकती है.

डिजाइन में दिखेंगे नए बदलाव

नई पंच EV फेसलिफ्ट के बाहरी लुक में कुछ बदलाव किए गए हैं. आगे की तरफ नया बम्पर डिजाइन दिया गया है और पहले वाला ब्लैक ट्रिम हटा दिया गया है. एयर डैम और स्किड प्लेट में भी हल्का बदलाव किया गया है. हालांकि वाई आकार की एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स और बीच में दिया गया चार्जिंग फ्लैप पहले जैसा ही रहेगा. साइड से देखने पर इसका लुक ज्यादा बदला हुआ नहीं लगता, लेकिन कुछ वेरिएंट में नए अलॉय व्हील मिल सकते हैं. टेस्टिंग के दौरान जो मॉडल देखा गया वह रेड ड्यूल-टोन रंग में था, जिसमें ब्लैक रूफ दी गई थी. कंपनी जल्द ही ब्राउन और ब्राइट येलो जैसे नए रंग भी जोड़ सकती है. पीछे की तरफ अब फुल-विड्थ एलईडी लाइट बार और नया बम्पर डिजाइन दिया गया है. इससे इसका लुक और भी मॉडर्न और आकर्षक हो गया है. नई पंच EV अपने शानदार डिजाइन और लंबी रेंज के साथ इलेक्ट्रिक कार बाजार में मजबूत चुनौती देने के लिए तैयार है.

ये भी पढ़ें:-

1 लीटर पेट्रोल में चलती है 65 KM, Hero Splendor को टक्कर देती है ये बाइक, कीमत 65 हजार रुपये