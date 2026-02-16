हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो593KM रेंज के साथ जल्द आ रही नई टाटा पंच EV फेसलिफ्ट, जानें किस दिन होगी लॉन्च

593KM रेंज के साथ जल्द आ रही नई टाटा पंच EV फेसलिफ्ट, जानें किस दिन होगी लॉन्च

Tata Punch EV Facelift: टाटा मोटर्स जल्द ही अपनी नई टाटा पंच EV फेसलिफ्ट लॉन्च करने जा रही है. आइए इसकी ड्राइविंग रेंज,अपडेटेड डिजाइन और बैटरी की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 16 Feb 2026 10:37 AM (IST)
Preferred Sources

टाटा मोटर्स भारतीय बाजार में 20 फरवरी 2026 को अपनी नई पंच EV फेसलिफ्ट लॉन्च करने जा रही है. लॉन्च से पहले इस कार को कई बार बिना कवर के टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. इससे इसके नए डिजाइन और बदलावों की साफ जानकारी मिल रही है. कंपनी ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें इस कार की ड्राइविंग रेंज दिखाई गई है. वीडियो के अनुसार यह इलेक्ट्रिक SUV एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 593.6 किलोमीटर तक चल सकती है. आइए विस्तार से जानते हैं.

बैटरी और परफॉर्मेंस में क्या मिलेगा खास?

नई टाटा पंच EV फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल की तरह 25kWh और 35kWh बैटरी पैक मिलने की संभावना है. इन दोनों बैटरी के साथ फ्रंट में इलेक्ट्रिक मोटर दी जा सकती है. 25kWh वर्जन में मोटर 82hp की पावर और 114Nm टॉर्क देती है. वहीं 35kWh बैटरी पैक के साथ 122hp की पावर और 190Nm टॉर्क मिलता है. अभी के मॉडल में 25kWh बैटरी की रेंज 265 किलोमीटर और 35kWh की रेंज 365 किलोमीटर है, लेकिन हाल ही में हुए रेंज टेस्ट के बाद चर्चा है कि कंपनी इसमें नेक्सन EV वाला 45kWh बैटरी पैक भी दे सकती है. अगर ऐसा होता है तो इसकी रेंज और ज्यादा बढ़ सकती है.

डिजाइन में दिखेंगे नए बदलाव

नई पंच EV फेसलिफ्ट के बाहरी लुक में कुछ बदलाव किए गए हैं. आगे की तरफ नया बम्पर डिजाइन दिया गया है और पहले वाला ब्लैक ट्रिम हटा दिया गया है. एयर डैम और स्किड प्लेट में भी हल्का बदलाव किया गया है. हालांकि वाई आकार की एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स और बीच में दिया गया चार्जिंग फ्लैप पहले जैसा ही रहेगा. साइड से देखने पर इसका लुक ज्यादा बदला हुआ नहीं लगता, लेकिन कुछ वेरिएंट में नए अलॉय व्हील मिल सकते हैं. टेस्टिंग के दौरान जो मॉडल देखा गया वह रेड ड्यूल-टोन रंग में था, जिसमें ब्लैक रूफ दी गई थी. कंपनी जल्द ही ब्राउन और ब्राइट येलो जैसे नए रंग भी जोड़ सकती है. पीछे की तरफ अब फुल-विड्थ एलईडी लाइट बार और नया बम्पर डिजाइन दिया गया है. इससे इसका लुक और भी मॉडर्न और आकर्षक हो गया है. नई पंच EV अपने शानदार डिजाइन और लंबी रेंज के साथ इलेक्ट्रिक कार बाजार में मजबूत चुनौती देने के लिए तैयार है.

ये भी पढ़ें:-

1 लीटर पेट्रोल में चलती है 65 KM, Hero Splendor को टक्कर देती है ये बाइक, कीमत 65 हजार रुपये

Published at : 16 Feb 2026 10:37 AM (IST)
Tags :
Tata Electric SUV Tata Punch EV Facelift Tata Punch EV 2026 593KM Range Electric Car Launch 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान की ड्रीम टीम तैयार? बांग्लादेश में इस हिंदू को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान की ड्रीम टीम तैयार? बांग्लादेश में इस हिंदू को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
विश्व
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
Advertisement

वीडियोज

AI Revolution या IT Crisis? Bharat का अगला Challenge | Paisa Live
India vs Pakistan: Cricket से ज़्यादा पैसो का Game! | Paisa Live
Rajasthan News: Jaipur में वैलेंटाइन डे पर गुंडागर्दी पड़ गई भारी | Valentine Day | Controversy
India Vs Pakistan Match: पाकिस्तान हाथ मलता रह गया! | IND Vs PAK | Shoaib Akhtar
Akhilesh Yadav के साथ सिद्दीकी...'27' में साइकिल दौड़ेगी? | UP Politics | CM Yogi | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान की ड्रीम टीम तैयार? बांग्लादेश में इस हिंदू को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान की ड्रीम टीम तैयार? बांग्लादेश में इस हिंदू को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
विश्व
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
O'Romeo BO Day 3 Worldwide: तीन दिन बाद भी 'ओ'रोमियो’ की नहीं हो पाई शाहिद की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- वर्ल्डवाइड टोटल कलेक्शन
तीन दिन बाद भी 'ओ'रोमियो’ की नहीं हो पाई शाहिद की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- वर्ल्डवाइड कलेक्शन
फैशन
Stylish Outfit For Men: ये 7 कलर कॉम्बिनेशन पहनेंगे तो हर जगह होगा आपका ही रौला, मुड़-मुड़कर आपको ही देखेंगी लड़कियां
ये 7 कलर कॉम्बिनेशन पहनेंगे तो हर जगह होगा आपका ही रौला, मुड़-मुड़कर आपको ही देखेंगी लड़कियां
यूटिलिटी
रेस्तरां जबरन वसूल रहा सर्विस चार्ज, जानें उस पर कैसे लगवा सकते हैं 50 हजार की पेनाल्टी?
रेस्तरां जबरन वसूल रहा सर्विस चार्ज, जानें उस पर कैसे लगवा सकते हैं 50 हजार की पेनाल्टी?
जनरल नॉलेज
Fastest Internet: इस देश में चलता है सबसे तेज इंटरनेट, स्पीड जानकर चौंक जाएंगे आप
इस देश में चलता है सबसे तेज इंटरनेट, स्पीड जानकर चौंक जाएंगे आप
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget