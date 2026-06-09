नए अवतार में लॉन्च हुई पॉपुलर Maruti Fronx, स्पोर्टी लुक के साथ मिलेंगे शानदार फीचर्स

भारतीय बाजार में Maruti Fronx ने लॉन्च के बाद से ही ग्राहकों के बीच अपनी खास पहचान बनाई है. इसकी SUV जैसी मजबूत मौजूदगी, कूपे स्टाइल डिजाइन और शानदार माइलेज ने इसे युवाओं के बीच काफी पॉपुलर बनाया है. अब इस कार का एक नया और ज्यादा आकर्षक वर्जन सामने आया है. मलेशिया में Fronx Sport Edition लॉन्च किया गया है, जिसे खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है जो अपनी गाड़ी में सामान्य मॉडल से थोड़ा अलग और ज्यादा स्पोर्टी लुक चाहते हैं.

नई Fronx Sport Edition की खासियत इसका बदला हुआ एक्सटीरियर नजर आता है. कंपनी ने इस SUV को पहले से ज्यादा आकर्षक और दमदार बनाने के लिए कई कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं. गाड़ी के फ्रंट बंपर, साइड प्रोफाइल और रियर हिस्से में स्पोर्टी एलिमेंट्स जोड़े गए हैं. ब्लैक फिनिश वाली ग्रिल, ब्लैक Suzuki लोगो और नए डिजाइन के एक्सेसरीज इसे सामान्य Fronx से अलग पहचान देते हैं. कुल मिलाकर इसका लुक ऐसा बनाया गया है कि सड़क पर चलते हुए यह ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी दिखाई दे.

नई Maruti Fronx में क्या है खास?

इस SUV के किनारों पर Sport Edition की खास बैजिंग और स्टिकर भी दिए गए हैं, जिससे यह मॉडल और ज्यादा आकर्षक लगता है. साथ ही बड़े अलॉय व्हील्स इसकी रोड प्रेजेंस को और मजबूत बनाते हैं. अगर कोई ग्राहक ऐसी SUV चाहता है जो भीड़ में अलग दिखाई दे तो यह नया एडिशन उसे जरूर पसंद आ सकता है.

कार के अंदर भी कुछ खास सुविधाएं जोड़ी गई हैं. सबसे बड़ी खासियत 4K डैशकैम है. यह कैमरा गाड़ी के आगे और पीछे दोनों तरफ लगाया गया है और हाई-क्वालिटी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है. अगर कभी सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाए या किसी घटना का सबूत चाहिए हो तो यह डैशकैम काफी काम आ सकता है. भारत में अभी भी 4K डैशकैम जैसी सुविधा बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलती है, इसलिए यह फीचर इस एडिशन को खास बनाता है.

इसके अलावा गाड़ी में पहले से मिलने वाले कई मॉडर्न फीचर्स भी मौजूद हैं. बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और प्रीमियम इंटीरियर जैसी सुविधाएं इसे एक मॉडर्न SUV बनाती हैं. यानी यह सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि फीचर्स के मामले में भी काफी एडवांस है.

कैसी है गाड़ी की सेफ्टी?

सेफ्टी में भी कंपनी ने गाड़ी में कई मॉडर्न तकनीकों का इस्तेमाल किया है. SUV में कई ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स दिए गए हैं जो ड्राइविंग को सेफ और आसान बनाते हैं. इसके अलावा एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और अन्य जरूरी सुरक्षा सुविधाएं भी इसमें मौजूद हैं.

कंपनी ने इसके लुक और फीचर्स में बदलाव जरूर किए हैं, लेकिन इंजन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही पेट्रोल इंजन दिया गया है जो पहले से Fronx में मिलता है. इसका मतलब है कि ग्राहकों को वही भरोसेमंद परफॉर्मेंस और अच्छा माइलेज मिलेगा, लेकिन गाड़ी का लुक पहले से ज्यादा आकर्षक हो जाएगा.

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