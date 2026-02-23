Maruti Fronx खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी? यहां जानें पूरी EMI कैलकुलेशन

मारुति फ्रॉन्क्स को भारतीय बाजार में काफी पसंद किया जाता है. कंपनी ने पिछले साल ही गाड़ी को स्टैंडर्ड 6 एयरबैग के साथ अपडेट किया था. अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप इसे फुल पेमेंट देकर खरीदें, आप इसे फाइनेंस भी करा सकते हैं. आइए गाड़ी की ऑन रोड कीमत और EMI कैलकुलेशन के बारे में जानते हैं. साथ ही जानते हैं कि इसे खरीदने के लिए आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए?

कितनी है गाड़ी की कीमत और EMI?

दिल्ली में इसके बेस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 6.84 लाख रुपये है. इसमें लगभग 47,943 रुपये का RTO चार्ज और 37,961 रुपये का अनुमानित इंश्योरेंस जुड़ने के बाद इसकी कुल ऑन-रोड कीमत लगभग 7.77 लाख रुपये हो जाती है. हालांकि, ये कीमतें शहर और डीलरशिप के अनुसार थोड़ी ऊपर-नीचे हो सकती हैं.

अगर आप 1 लाख रुपये का डाउन पेमेंट करते हैं, तो आपको 6.76 लाख रुपये का कार लोन लेना पड़ेगा. 9.8% सालाना ब्याज दर पर, पांच साल के लिए यह लोन लेने पर आपकी हर महीने की EMI लगभग 14,317 रुपये बनेगी.

कितनी सैलरी पर खरीदनी चाहिए कार?

अब बात करते हैं उस सैलरी की जो आपको इस EMI को मैनेज करने में मदद करेगी. अगर आपकी मासिक आय 40,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच है और आपके ऊपर कोई अन्य बड़ा लोन नहीं है, तो आप इस SUV की EMI आराम से भर सकते हैं. ज्यादातर बैंक और फाइनेंस कंपनियां यह मानती हैं कि आपकी सैलरी का 30-40% तक EMI के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. यानी 45,000 रुपये की सैलरी पर 13,500 से 18,000 रुपये तक की EMI मैनेज करना संभव है.

Maruti Fronx को पेट्रोल और CNG दोनों फ्यूल ऑप्शन में खरीदा जा सकता है. इसमें दो इंजन विकल्प मिलते हैं. पहला- 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो 99 बीएचपी की पावर और 147.6 एनएम टॉर्क देता है. वहीं, दूसरा- 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो 89 बीएचपी पावर और 113 एनएम टॉर्क जनरेट करता है.

