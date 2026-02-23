हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Fronx खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी? यहां जानें पूरी EMI कैलकुलेशन

Maruti Fronx खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी? यहां जानें पूरी EMI कैलकुलेशन

Maruti Fronx को पेट्रोल और CNG दोनों फ्यूल ऑप्शन में खरीदा जा सकता है. इसमें दो इंजन विकल्प मिलते हैं. पहला- 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है और दूसरा- 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 23 Feb 2026 02:05 PM (IST)
Preferred Sources

मारुति फ्रॉन्क्स को भारतीय बाजार में काफी पसंद किया जाता है. कंपनी ने पिछले साल ही गाड़ी को स्टैंडर्ड 6 एयरबैग के साथ अपडेट किया था. अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप इसे फुल पेमेंट देकर खरीदें, आप इसे फाइनेंस भी करा सकते हैं. आइए गाड़ी की ऑन रोड कीमत और EMI कैलकुलेशन के बारे में जानते हैं. साथ ही जानते हैं कि इसे खरीदने के लिए आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए?

कितनी है गाड़ी की कीमत और EMI? 

दिल्ली में इसके बेस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 6.84 लाख रुपये है. इसमें लगभग 47,943 रुपये का RTO चार्ज और 37,961 रुपये का अनुमानित इंश्योरेंस जुड़ने के बाद इसकी कुल ऑन-रोड कीमत लगभग 7.77 लाख रुपये हो जाती है. हालांकि, ये कीमतें शहर और डीलरशिप के अनुसार थोड़ी ऊपर-नीचे हो सकती हैं.

अगर आप 1 लाख रुपये का डाउन पेमेंट करते हैं, तो आपको 6.76 लाख रुपये का कार लोन लेना पड़ेगा. 9.8% सालाना ब्याज दर पर, पांच साल के लिए यह लोन लेने पर आपकी हर महीने की EMI लगभग 14,317 रुपये बनेगी. 

कितनी सैलरी पर खरीदनी चाहिए कार?

अब बात करते हैं उस सैलरी की जो आपको इस EMI को मैनेज करने में मदद करेगी. अगर आपकी मासिक आय 40,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच है और आपके ऊपर कोई अन्य बड़ा लोन नहीं है, तो आप इस SUV की EMI आराम से भर सकते हैं. ज्यादातर बैंक और फाइनेंस कंपनियां यह मानती हैं कि आपकी सैलरी का 30-40% तक EMI के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. यानी 45,000 रुपये की सैलरी पर 13,500 से 18,000 रुपये तक की EMI मैनेज करना संभव है.

Maruti Fronx को पेट्रोल और CNG दोनों फ्यूल ऑप्शन में खरीदा जा सकता है. इसमें दो इंजन विकल्प मिलते हैं. पहला- 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो 99 बीएचपी की पावर और 147.6 एनएम टॉर्क देता है. वहीं, दूसरा- 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो 89 बीएचपी पावर और 113 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. 

यह भी पढ़ें:-

40 हजार की सैलरी होने पर कौन-सी SUV खरीदना बेहतर? ये रहे 5 बेस्ट ऑप्शन्स, जानें डिटेल्स 

 

Published at : 23 Feb 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Maruti Fronx Maruti Fronx On EMI Maruti Fronx Finance Plan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Maruti Fronx खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी? यहां जानें पूरी EMI कैलकुलेशन
Maruti Fronx खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी? यहां जानें पूरी EMI कैलकुलेशन
ऑटो
40 हजार की सैलरी होने पर कौन-सी SUV खरीदना बेहतर? ये रहे 5 बेस्ट ऑप्शन्स, जानें डिटेल्स
40 हजार की सैलरी होने पर कौन-सी SUV खरीदना बेहतर? ये रहे 5 बेस्ट ऑप्शन्स, जानें डिटेल्स
ऑटो
Maruti Swift vs Tata Tiago: कौन-सी कार खरीदना है ज्यादा किफायती? यहां जान लें डिटेल्स
Maruti Swift या Tata Tiago, कौन-सी कार खरीदना है ज्यादा किफायती? यहां जान लें डिटेल्स
ऑटो
नए डिजाइन के साथ बड़ा साइज, टेस्टिंग के दौरान दिखी नई Toyota Fortuner की झलक, जानें डिटेल्स
नए डिजाइन के साथ बड़ा साइज, टेस्टिंग के दौरान दिखी नई Toyota Fortuner की झलक
Advertisement

वीडियोज

Lucknow University Breaking: छात्रों का नमाज को लेकर हंगामा, लगाये जय श्री राम के नारे | CM yogi
Bharat Taxi: Amit Shah का टैक्सी ड्राइवरों को भरोसा, 'शोषण नहीं, मुनाफा मिलेगा' | PM Modi
AI Summit Controversy : यूथ कांग्रेस अध्यक्ष Uday Bhanu को पुलिस ने किया तलब |
Made in India Medicines का Global Safar: FY25 में 9.4% Growth, अब Next Target 2027| Paisa Live
POCSO Case: गिरफ्तार होंगे Avimukteshwaranand...पुलिस के हाथ लगे 'खास' सबूत?| Varanasi | Prayagraj
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Indian Army Operation: जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कितने दिन चला ऑपरेशन, कितने आतंकी मारे गए, अब कितने एक्टिव, जानें सब
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कितने दिन चला ऑपरेशन, कितने आतंकी मारे गए, अब कितने एक्टिव, जानें सब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज को लेकर हंगामा, छात्रों ने लगाए 'जय श्री राम' के नारे
लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज को लेकर हंगामा, छात्रों ने लगाए 'जय श्री राम' के नारे
विश्व
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
क्रिकेट
ईशान किशन और अभिषेक शर्मा कितने साल के थे? जब भारतीय सरजमीं पर आखिरी बार जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया से खेला था मैच
ईशान किशन और अभिषेक शर्मा कितने साल के थे? जब भारतीय सरजमीं पर आखिरी बार जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया से खेला था मैच
टेलीविजन
कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'
कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'
विश्व
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, कौन बनेगा हकदार?
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, हकदार कौन?
यूटिलिटी
मेक्सिको हिंसा में फंस गया है कोई अपना, इस नंबर पर कॉल कर मांगे मदद
मेक्सिको हिंसा में फंस गया है कोई अपना, इस नंबर पर कॉल कर मांगे मदद
हेल्थ
Working Hours and Heart Disease: लॉन्ग वर्किंग आवर्स और देर तक जागने की मजबूरी, जानें दिल के लिए यह कितना खतरनाक?
लॉन्ग वर्किंग आवर्स और देर तक जागने की मजबूरी, जानें दिल के लिए यह कितना खतरनाक?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget