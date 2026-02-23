हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
40 हजार की सैलरी होने पर कौन-सी SUV खरीदना बेहतर? ये रहे 5 बेस्ट ऑप्शन्स, जानें डिटेल्स

Affordable SUVs: यहां हम आपको 5 सबसे सस्ती, फीचर-लोडेड और सुरक्षित SUVs के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप 6 लाख रुपये से 10 लाख रुपये में खरीद सकते हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 23 Feb 2026 01:23 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में मौजूद SUV खरीदना अब सिर्फ अमीर लोगों तक ही सीमित नहीं रह गया है. यहां मिडिल क्लास लोगों के लिए भी एक से बढ़कर एक ऑप्शन मौजूद हैं. अगर आपकी सैलरी 35 हजार से 40 हजार रुपये है और आपने पहले से कोई बड़ा लोन नहीं ले रखा है, तो आप भी एक शानदार SUV खरीद सकते हैं.

यहां हम आपको 5 सबसे सस्ती, फीचर-लोडेड और सुरक्षित SUVs के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप 6 लाख रुपये से 10 लाख रुपये एक्स-शोरूम कीमत पर खरीद सकते हैं. ये सभी गाड़ियां स्टाइल, स्पेस, माइलेज और सेफ्टी के मामले में कमाल की हैं.

Tata Punch

टाटा पंच भारतीय बाजार में सबसे किफायती और सुरक्षित SUV में से एक मानी जाती है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.59 लाख रुपये है. इसमें 1.0 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो CNG ऑप्शन में भी उपलब्ध है. CNG वेरिएंट का क्लेम्ड माइलेज 26.99 km/kg है, जो इसे बेहद ईंधन-किफायती बनाता है. इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, 10.25 इंच का टचस्क्रीन, वायरलेस फोन चार्जर, डुअल एयरबैग और ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर जैसे जरूरी फीचर्स मिलते हैं. 

Nissan Magnite

निसान मैग्नाइट एक ऐसी SUV है जो कम कीमत में ज्यादा फीचर्स देती है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.61 लाख रुपये है. इसे दो इंजन विकल्पों (1.0 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल यूनिट) के साथ पेश किया जाता है. इस SUV का क्लेम्ड माइलेज 19.9 kmpl है. इसमें मल्टी कलर एंबिएंट लाइटिंग, 7-इंच डिजिटल डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, स्टैंडर्ड 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, VDC, ESC और TPMS जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 

Maruti Suzuki Fronx

मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स एक बेहद आधुनिक और किफायती SUV है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.84 लाख रुपये है. इसे 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया जाता है. इसके साथ CNG वेरिएंट भी उपलब्ध है, जिसका क्लेम्ड माइलेज 28.51 km/kg है. फीचर्स की बात करें तो इसमें 9-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज़ कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, 6 एयरबैग, ABS, EBD और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं. 

Skoda Kylaq

स्कोडा की Kylaq SUV हाल ही में भारतीय बाजार में लॉन्च की गई है और इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.59 लाख रुपये है. इसे 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है, जो 19.68 kmpl तक का क्लेम्ड माइलेज देता है. इस SUV में 10.1 इंच की टचस्क्रीन, 8 इंच का डिजिटल क्लस्टर, सिंगल-पैन सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 6 एयरबैग, TPMS और 25 से अधिक सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. 

Kia Syros

Kia Syros भारतीय बाजार में एक नई एंट्री है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.67 लाख रुपये है. इसे दो इंजन विकल्पों के साथ पेश किया गया है-1.0 लीटर पेट्रोल और 1.4 लीटर डीजल इंजन. इसका क्लेम्ड माइलेज 20.75 kmpl है. इस SUV में 12.3 इंच का डुअल-स्क्रीन सेटअप, डुअल-जोन AC, 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर, 6 एयरबैग, लेवल-2 ADAS और 360 डिग्री कैमरा जैसे हाई-टेक फीचर्स मिलते हैं. 

Published at : 23 Feb 2026 01:23 PM (IST)
