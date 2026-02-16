हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटो1 लाख की डाउन पेमेंट पर Maruti Fronx AMT खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI? जानें राइवल्स

1 लाख की डाउन पेमेंट पर Maruti Fronx AMT खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI? जानें राइवल्स

Maruti Fronx on EMI: अगर आप मारुति फ्रॉन्क्स ऑटोमैटिक को फुल पेमेंट न देकर फाइनेंस कराना चाहते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आपको ये गाड़ी कितनी EMI पर मिल जाएगी?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 16 Feb 2026 04:01 PM (IST)
भारतीय बाजार में Maruti Fronx गाड़ी को पसंद करने वाले लोगो की संख्या काफी ज्यादा है. अगर आप आने वाले समय में इस गाड़ी को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि क्या आपको यह गाड़ी EMI पर मिल जाएगी? मारुति फ्रॉन्क्स स्टाइलिश डिजाइन, बेहतर माइलेज और एडवांस फीचर्स के साथ आती है. आइए मारुति फ्रॉन्क्स की कीमत, EMI डिटेल्स, इंजन और फीचर्स के बारे में जान लेते हैं. 

Maruti Fronx AMT की कीमत कितनी है? 

दिल्ली में Maruti Fronx Delta AMT (Petrol) वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत 9.22 लाख रुपये है. अगर आप इस गाड़ी को 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट देकर खरीदते हैं तो आपको 8.22 लाख रुपये का कार लोन लेना होगा. अगर आपको यह लोन 9.8 फीसदी ब्याज दर से मिल जाता है तो आपको हर महीने 20 हजार 769 रुपये की EMI पर यह गाड़ी मिल जाएगी. 

गाड़ी का इंजन और माइलेज

Maruti Fronx Automatic में दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन 1.2L AMT और 1.0L टर्बो TC मिलते हैं. दोनों इंजन शहर और हाईवे दोनों जगह बेहतरीन परफॉर्मेंस और माइलेज देने में सक्षम हैं. ये इंजन स्मूद ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आते हैं, जिससे ड्राइविंग और भी आसान बनती है.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स? 

फ्रॉन्क्स ऑटोमैटिक के इंटीरियर को प्रीमियम लुक देने के लिए डुअल-टोन थीम (ब्लैक और बोर्डो) दी गई है. कार में 9-इंच HD टचस्क्रीन (SmartPlay Pro+), वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो/एप्पल कारप्ले, हेड्स-अप डिस्प्ले (HUD), 360° कैमरा, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग और रियर AC वेंट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं. ड्राइवर के लिए 8-वे एडजस्टेबल सीट, लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और पुश-बटन स्टार्ट जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं.

Maruti Fronx Automatic का मुकाबला भारत की पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUVs से है, जिनमें Hyundai Venue, Kia Sonet, Tata Nexon, Mahindra XUV 3XO और Maruti Brezza शामिल हैं. कीमत और फीचर्स के मामले में इसे- Hyundai Exter और Tata Punch जैसे कुछ प्रीमियम हैचबैक कारें भी टक्कर देती हैं.

Published at : 16 Feb 2026 04:01 PM (IST)
Maruti Suzuki Maruti Fronx Maruti Fronx On EMI Maruti Fronx AMT
