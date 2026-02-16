हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोबेहतरीन माइलेज के साथ आती हैं ये 5 सस्ती बाइक्स, Pulsar से लेकर Raider 125 तक के नाम शामिल

बेहतरीन माइलेज के साथ आती हैं ये 5 सस्ती बाइक्स, Pulsar से लेकर Raider 125 तक के नाम शामिल

भारत में 125cc सेगमेंट की ये 5 बेहतरीन मोटरसाइकिल शानदार माइलेज और बेहतर परफॉर्मेंस देती हैं. आइए इन बाइक्स की कीमत, फीचर्स और माइलेज पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 16 Feb 2026 03:28 PM (IST)
भारत में 125cc सेगमेंट को सबसे बैलेंस माना जाता है. यह उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प है, जो 100cc से थोड़ा ज्यादा पावर चाहते हैं, लेकिन ज्यादा खर्च और मेंटेनेंस नहीं चाहते. इस सेगमेंट की बाइक शहर में रोज चलाने के साथ-साथ हाईवे पर भी ठीक प्रदर्शन देती हैं. माइलेज भी अच्छा मिलता है और सर्विस खर्च भी ज्यादा नहीं होता. आइए जानते हैं ऐसी पांच बेहतरीन 125cc मोटरसाइकिल के बारे में जो माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों में बेहतर हैं.

Honda SP 125

Honda SP 125, Shine में फ्यूल इंजेक्शन तकनीक और डिजिटल मीटर मिलता है, जिससे यह ज्यादा अपडेटेड लगती है. इसका इंजन स्मूद चलता है और माइलेज भी अच्छा देता है. शहर में रोज चलाने वालों के लिए यह बाइक आरामदायक है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 87,878 रुपये है.

TVS Raider 125

TVS Raider 125 अपने स्पोर्टी डिजाइन और तेज एक्सेलरेशन के लिए जानी जाती है. इसका इंजन आम कम्यूटर बाइक से थोड़ा ज्यादा फुर्तीला फील होता है. माइलेज भी बैलेंस रहता है. यह बाइक खासकर युवाओं को पसंद आती है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के साथ थोड़ा स्पोर्टी अनुभव चाहते हैं. इसकी शुरुआती कीमत 82,000 रुपये है.

Bajaj Pulsar 125

Bajaj Pulsar 125 स्पोर्टी लुक के साथ आती है. इसका चेसिस मजबूत है और हाईवे पर चलाते समय अच्छी स्थिरता मिलती है. रोजमर्रा के इस्तेमाल के साथ लंबी दूरी के लिए भी यह भरोसेमंद है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 89,910 रुपये है.

Hero Super Splendor Xtec

Hero Super Splendor Xtec सिंपल और भरोसेमंद इंजन के साथ आती है. इसका मेंटेनेंस खर्च कम है और लंबे समय तक बिना परेशानी चलती है. हाईवे पर भी यह आरामदायक अनुभव देती है. इसकी कीमत 82,248 रुपये है.

Hero Glamour X

Hero Glamour X शहर और हाईवे दोनों जगह अच्छा संतुलन देती है. इसका इंजन रिस्पॉन्स अच्छा देता है और माइलेज भी बढ़िया है. Hero का बड़ा सर्विस नेटवर्क भी एक फायदा है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 82,967 रुपये है.

Published at : 16 Feb 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
Bajaj Pulsar 125 TVS Raider 125 Honda SP 125 Hero Glamour X Top 5 125cc Bikes 125cc Best Motorcycles
