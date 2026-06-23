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हिंदी न्यूज़ऑटोकार ने माइलेज देना कर दिया बंद? परेशान मत होइए, इन टिप्स से ज्यादा चलेगी आपकी गाड़ी

कार ने माइलेज देना कर दिया बंद? परेशान मत होइए, इन टिप्स से ज्यादा चलेगी आपकी गाड़ी

Car Mileage Tips: लोग समझते हैं कि माइलेज सिर्फ ड्राइविंग स्टाइल पर निर्भर करता है, लेकिन कार की देखभाल भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है. आइए आपको माइलेज बढ़ाने के टिप्स बताते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 23 Jun 2026 10:00 AM (IST)
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ऑफिस आने-जाने से लेकर फैमिली के साथ लंबे सफर तक हर जगह कार का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में अगर आपकी गाड़ी पहले के मुकाबले कम माइलेज देने लगे तो इसका सीधा असर आपके खर्चे पर पड़ता है. कई लोग समझते हैं कि माइलेज सिर्फ ड्राइविंग स्टाइल पर निर्भर करता है, लेकिन कार की देखभाल भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है. अगर आप समय-समय पर कार की मेंटेनेंस करवाते हैं तो आपकी कार कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तय कर सकती है और इंजन भी लंबे समय तक बेहतर रहता है. 

माइलेज बढ़ाने के लिए इन चीजों का रखें ध्यान

  • लोग टायरों की हवा की जांच को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यह फ्यूल खपत बढ़ने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है. जब टायरों में हवा कम होती है तो उनका सड़क से संपर्क बढ़ जाता है. इससे घर्षण ज्यादा होता है और इंजन को गाड़ी चलाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे बचने के लिए हर दो हफ्ते में कम से कम एक बार टायर प्रेशर जरूर चेक कराना चाहिए.
  • कार का इंजन उसकी जान होता है. अगर इंजन की सर्विसिंग नहीं कराई जाती तो धीरे-धीरे इसकी पावर कम होने लगती है. समय के साथ इंजन ऑयल गंदा और गाढ़ा हो जाता है, जिससे इंजन के अंदर मौजूद पुर्जों के बीच घर्षण बढ़ जाता है. इसका असर सीधे फ्यूल की खपत पर पड़ता है. अगर आप चाहते हैं कि कार बेहतर माइलेज दे तो कंपनी की ओर से बताए गए सर्विस शेड्यूल का पालन करें.समय पर सर्विस कराने से इंजन स्मूद चलता है और फ्यूल की भी बचत होती है.
  • इंजन को सही तरीके से काम करने के लिए केवल फ्यूल ही नहीं, बल्कि पर्याप्त मात्रा में साफ हवा की भी जरूरत होती है. सड़क पर उड़ने वाली धूल और मिट्टी धीरे-धीरे एयर फिल्टर में जमा हो जाती है, जिससे फिल्टर जाम होने लगता है.
  • जब एयर फिल्टर गंदा हो जाता है, तो इंजन को पर्याप्त हवा नहीं मिल पाती.ऐसी स्थिति में इंजन ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल करने लगता है ताकि प्रदर्शन बनाए रखा जा सके.इसलिए समय-समय पर एयर फिल्टर की जांच कराएं.
  • कई बार कार चलाते समय महसूस होता है कि कार अपने आप दाईं या बाईं ओर खिंच रही है. यह व्हील अलाइनमेंट खराब होने का संकेत हो सकता है. जब पहियों का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो कार सीधी चलने के बजाय एक दिशा में खिंचने लगती है. इससे टायर घिसते हैं और इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 23 Jun 2026 10:00 AM (IST)
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