Maruti e-Vitara Price: कितनी है मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार की कीमत? कंपनी ने कर दिया खुलासा

Maruti e-Vitara Price: कितनी है मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार की कीमत? कंपनी ने कर दिया खुलासा

Maruti e-Vitara: मारुति ई-विटारा में दो बैटरी विकल्प दिए गए हैं. इसके बेस वेरिएंट में 49kWh बैटरी पैक मिलता है, जबकि बाकी दो वेरिएंट्स में 61kWh बैटरी पैक मौजूद है. आइए जानते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Updated at : 17 Feb 2026 04:38 PM (IST)
Preferred Sources

मारुति सुजुकी ने आखिरकार भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा की शुरुआती कीमतों की घोषणा कर दी है. Maruti e-Vitara की कीमत 10.99 लाख रुपये से शुरू होती है, जो कि तीन वेरिएंट्स में मौजूद है. इसमें बेस Delta, मिड Zeta और टॉप-एंड वेरिएंट Alpha है. इस गाड़ी को बुक करने के लिए आपको 21 हजार रुपये की राशि देनी होगी. 

कितनी है गाड़ी की कीमत?

आपके लिए जानना जरूरी है कि गाड़ी की 10.99 लाख रुपये की कीमत BAAS योजना के तहत है, जिसमें बैटरी किराये पर दी जाएगी और इसके लिए एक्स्ट्रा 3.99 रुपये प्रति किलोमीटर की फीस देनी होगी. यह कीमत Delta वेरिएंट के लिए है, जिसमें 49kWh बैटरी पैक मिलता है. दूसरे वेरिएंट्स की कीमतों की घोषणा अभी नहीं की गई है. पहले साल के लिए चार्जिंग फ्री होगी और होम चार्जर भी इस कीमत में शामिल है. 

Maruti e-Vitara की पावर और रेंज 

मारुति ई-विटारा में दो बैटरी विकल्प मिलते हैं. बेस वेरिएंट में 49kWh बैटरी पैक मिलता है, जबकि बाकी दो वेरिएंट्स में 61kWh बैटरी पैक उपलब्ध है. गाड़ी में कुल 11 कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें Opulent Red, Bluish Black, Arctic White, Grandeur Grey, Splendid Silver, Nexa Blue जैसे कलर शामिल हैं. इसके साथ ही नए ड्यूल-टोन कलर जैसे Land Breeze Green, Splendid Silver, Opulent Red और Arctic White का नाम शामिल है. 

बड़े बैटरी पैक के साथ कंपनी ने 543 किलोमीटर रेंज का दावा किया है. इस कार को Bharat NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है. चार्जिंग नेटवर्क भी गाड़ी की बड़ी खासियत है, जहां 1100 से अधिक शहरों में 2000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स उपलब्ध हैं. e for Me ऐप के जरिए कंपनी का दावा है कि हर 10 किलोमीटर पर एक चार्जर मौजूद होगा. साथ ही 1500 ईवी वर्कशॉप्स भी तैयार की गई हैं. गाड़ी के फीचर्स की बात की जाए तो इसमें ADAS लेवल 2, 7 एयरबैग्स, सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, पावर्ड ड्राइवर सीट समेत कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं. eVitara के साथ बायबैक स्कीम भी दी जा रही है. 

Brezza और Venue को पछा़ड़ बिक्री में नंबर-1 बनी Tata Nexon, यहां देखिए सेल्स रिपोर्ट 

 

 

 

Published at : 17 Feb 2026 04:38 PM (IST)
