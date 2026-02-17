हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Brezza और Venue को पछाड़ बिक्री में नंबर-1 बनी Tata Nexon, यहां देखिए सेल्स रिपोर्ट

Brezza और Venue को पछाड़ बिक्री में नंबर-1 बनी Tata Nexon, यहां देखिए सेल्स रिपोर्ट

Tata Nexon Sales January 2026: जनवरी 2026 में Tata Nexon सबसे ज्यादा बिकने वाली Sub 4m SUV बनी. आइए Nexon, Punch, Brezza, Fronx और Venue की पूरी सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 17 Feb 2026 04:00 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में सब 4 मीटर SUV सेगमेंट की पॉपुलेरिटी लगातार बढ़ रही है. जनवरी 2026 की सेल्स रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि लोग सब 4 मीटर को अपना रहे हैं. इस सेगमेंट की कारों ने मिलकर कुल 1,21,150 नए ग्राहकों को जोड़ा, जबकि जनवरी 2025 में यह आंकड़ा 1,06,969 यूनिट था. यानी सालाना आधार पर 13 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

इस तेजी से बढ़ते सेगमेंट में Tata Nexon ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा है. वहीं Tata Punch और Maruti Brezza की बिक्री में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है. दूसरी ओर Maruti Fronx और Hyundai Exter जैसे कुछ मॉडल्स की मांग में गिरावट दर्ज की गई है.

Tata Nexon बनी नंबर-1 SUV

जनवरी 2026 में Tata Nexon और Nexon EV ने मिलकर 23,365 यूनिट की बिक्री की. यह जनवरी 2025 में बिकी 15,397 यूनिट के मुकाबले 51.75 प्रतिशत की जबरदस्त सालाना बढ़ोतरी है. Nexon की यह सफलता इसे सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बनाती है. पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक विकल्पों के साथ Nexon ग्राहकों को कई विकल्प देती है, जो इसकी पॉपुलेरिटी का बड़ा कारण है.

Tata Punch और Maruti Brezza की मजबूत पकड़

दूसरे स्थान पर Tata Punch और Punch EV रहे. जनवरी 2026 में इसकी 19,257 यूनिट बिकीं, जो पिछले साल की 16,231 यूनिट के मुकाबले 18.64 प्रतिशत की Growth दिखाती है. तीसरे स्थान पर Maruti Brezza रही, जिसकी 17,486 यूनिट की बिक्री हुई. यह पिछले साल की 14,737 यूनिट के मुकाबले 18.57 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. Brezza की स्थिर मांग इसे सेगमेंट में मजबूत बनाए हुए है.

Fronx में गिरावट, Venue ने बनाई जगह

Maruti Fronx की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है. जनवरी 2026 में इसकी 13,353 यूनिट बिकीं, जो पिछले साल की 15,192 यूनिट के मुकाबले 12 प्रतिशत कम है. वहीं Hyundai Venue ने 12,413 यूनिट बेचकर टॉप-5 में अपनी जगह बनाई. यह पिछले साल की 11,106 यूनिट के मुकाबले 11.77 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. इनके अलावा Kia Sonet, Mahindra XUV 3XO/EV, Hyundai Exter, Skoda Kylaq, Toyota Taisor, Nissan Magnite, Renault Kiger, Maruti Jimny और Kia Syros की भी जबरदस्त बिक्री दर्ज की गई.

ये भी पढ़ें: बाइक स्टार्ट होने में हो रही परेशानी? इन आसान तरीकों से खुद ही कर सकेंगे ठीक, जानें डिटेल्स

Published at : 17 Feb 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
Tata Nexon EV Tata Nexon EV  Sub 4m SUV Sales Tata Nexon Sales January 2026 Maruti Fronx Sales Fall
