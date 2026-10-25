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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'ईमानदार हैं तो मुस्लिम CM बनाने का ऐलान करें', अखिलेश यादव को AIMIM की चुनौती

'ईमानदार हैं तो मुस्लिम CM बनाने का ऐलान करें', अखिलेश यादव को AIMIM की चुनौती

AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया है कि वे अपनी राजनीति के लिए मुस्लिमों का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने मुस्लिम सीएम की घोषणा करने की मांग की.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 25 Oct 2026 10:18 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM लगातार समाजवादी पार्टी और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साध रही है. अब AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा, "अखिलेश यादव मुसलमानों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते.अगर अखिलेश यादव ईमानदार हैं तो मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करें."

शादाब चौहान ने आगे कहा कि AIMIM के दबाव में अखिलेश यादव रामपुर में आजम खान से मिलने गए थे. उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों के लिए माफी मांगने की अपील की. इसके साथ ही सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर मुसलमानों को राजनीतिक अछूत बनाने की भी बात कही.

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PDA में मुस्लिमों को लेकर सवाल 

AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने सपा पर हमला करते हुए कहा, "अखिलेश यादव के PDA में सबके लिए जगह है, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं है, इसलिए मुसलमानों का काम सिर्फ दरी बिछाना नहीं अब विधायक बनना है." आरोप लगाया कि अखिलेश यादव मुसलमानों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते. सवाल किया कि मुसलामानों का वोट लेने वाली सपा ने मुस्लिम समाज को क्या दिया.

मुस्लिमों को इस्तेमाल करने का आरोप 

शादाब चौहान ने कहा कि सपा मुसलमानों को डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल कर रही है. अब यूपी का मुसलमान सपा की सियासत से होशियार हो चुका है. उन्होंने कहा कि मुजफरनगर दंगों के लिए अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए. सवाल उठाया कि क्या कैराना के बाद मुजफ्फरनगर भी जाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने अखलाक की मां और बेटे से भी मांग की.

यहां बता दें कि बीते दिनों असदुद्दीन ओवैसी की रामपुर में एक रैली हुई थी जिसमें उन्होंने आजम खान के जेल जाने का मुद्दा उठाया था और अखिलेश यादव पर उनकी मदद न करने की बात कही थी. जिसके बाद 22 अक्टूबर को अखिलेश यादव रामपुर जेल में आजम खाना से मिलने के लिए पहुंचे थे. लेकिन AIMIM लगातार उसके बाद भी ये मुद्दा उठा रही है.

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Published at : 25 Oct 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS AIMIM
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