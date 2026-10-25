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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या 2 लाख किमी चलने के बाद सच में बेच देनी चाहिए कार, क्या है सच?

क्या 2 लाख किमी चलने के बाद सच में बेच देनी चाहिए कार, क्या है सच?

बहुत लोगों को को यही लगता है कि कार 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है, तो उसे बेच देना चाहिए . जानिए कब तक पुरानी कार चलाना सही है और किन हालात में नई कार खरीदना बेहतर.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 25 Oct 2026 11:17 AM (IST)
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जब कोई कार 1 लाख या 2 लाख किलोमीटर चल जाती है, तो कई लोग उसे बेचने के बारे में सोचने लगते हैं. लोगों को लगता है कि इतनी दूरी तय करने के बाद कार का इंजन खराब होने लगता है और मरम्मत पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं. जबकि, सच्चाई यह है कि सिर्फ किलोमीटर देखकर कार की हालत का पता नहीं लगाया जा सकता. कार की देखभाल कैसी हुई है और उसके जरूरी पार्ट्स किस हालत में हैं, यह जानना भी जरूरी है.

कब होती है कार पुरानी

2 लाख किलोमीटर चलने के बाद कार को बेचना जरूरी नहीं है. अगर कार की समय पर सर्विसिंग होती रही है और उसका इंजन अच्छी हालत में है, तो उसे आगे भी चलाया जा सकता है. कई कारें 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा चलने के बाद भी अच्छी तरह काम करती हैं. वहीं, अगर कार की सही देखभाल नहीं हुई है, तो कम चलने के बाद भी उसमें खराबी आ जाती है. इसलिए कार कितने किलोमीटर चली है, इसके साथ उसकी मौजूदा हालत पर भी ध्यान देना चाहिए.

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कार कब बदलें?

अगर आपकी कार बार-बार खराब हो रही है और हर बार उसकी मरम्मत पर काफी पैसे खर्च हो रहे हैं, तो उसे बदलने के बारे में सोचना चाहिए. इंजन से अजीब आवाज आना, बार-बार इंजन ऑयल कम होना, गाड़ी से ज्यादा धुआं निकलना और गियर बदलने में परेशानी होना कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जिनकी जांच जरूरी है. अगर कार की मरम्मत का खर्च लगातार बढ़ रहा है, तो किसी अच्छे मैकेनिक से उसकी जांच कराएं. अगर कार को ठीक कराने में बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं, तो नई कार खरीदना बेहतर फैसला हो सकता है.

कार को लंबे समय तक चलाने के लिए क्या करें?

अगर आप अपनी कार को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं, तो उसकी समय पर सर्विसिंग कराएं. इंजन ऑयल बदलवाएं और ब्रेक, टायर, बैटरी और दूसरे जरूरी पार्ट्स की जांच कराते रहें. कार में कोई खराबी दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज न करें. इसके अलावा, कार को बहुत तेज चलाने और अचानक ब्रेक लगाने से बचें. गाड़ी चलाते समय इंजन पर ज्यादा दबाव न डालें. अगर कार अच्छी हालत में है और उसका रखरखाव सही तरीके से हो रहा है तो 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी उसे इस्तेमाल किया जा सकता है. इसलिए सिर्फ मीटर पर किलोमीटर देखकर कार बेचने का फैसला न लें.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 25 Oct 2026 11:17 AM (IST)
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