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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBigg Boss 20: 'मुझे घिन आती है...' लव गिल संग स्काउट की नजदीकियों पर भड़कीं गर्लफ्रेंड काश्वी हिरानंदानी

Bigg Boss 20: 'मुझे घिन आती है...' लव गिल संग स्काउट की नजदीकियों पर भड़कीं गर्लफ्रेंड काश्वी हिरानंदानी

'बिग बॉस 20' में स्काउटओपी और लव गिल की बढ़ती नजदीकियों पर अब उनकी गर्लफ्रेंड काश्वी हिरानंदानी ने सवाल उठाए हैं. वीकेंड का वार के प्रोमो में काश्वी स्काउट के व्यवहार पर भड़कती नजर आईं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 25 Oct 2026 10:27 AM (IST)
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रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के वीकेंड का वार में इस बार दर्शकों को खूब ड्रामा देखने को मिला. इस हफ्ते सलमान खान की जगह रोहित शेट्टी ने शो की कमान संभाली. उन्होंने सभी कंटेस्टेंट्स की जमकर क्लास लगाई. इस दौरान उन्होंने लव गिल और स्काउटओपी के रिश्ते पर भी सवाल उठाए और दोनों को जमकर फटकार लगाई.

इसके बाद शो में स्काउटओपी की गर्लफ्रेंड काश्वी हिरानंदानी की एंट्री हुई. नेशनल टेलीविजन पर लव गिल के साथ स्काउटओपी की नजदीकियां देखकर काश्वी अपना गुस्सा रोक नहीं पाईं. शो के प्रोमो में वो स्काउट के व्यवहार पर सवाल उठाती और लव के साथ उनके रिश्ते को लेकर नाराजगी जाहिर करती नजर आईं.

'मसाज पार्लर कैसा चल रहा है?'

प्रोमो में काश्वी स्टेज पर पहुंचकर स्काउटओपी से कहती हैं, 'मसाज पार्लर कैसा चल रहा है? स्काउट, आपका हर वर्ड, हर टच पर जूम इन किया जाता है. और कौन सा सॉफ्ट कॉर्नर? कौन सी फीलिंग? कौन सा कन्फ्यूजन? कौन सी नाव में हो आप? 'मतलब आप वहां तो टेक केयर हो गए हो?'

 
 
 
 
 
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इसके बाद वो स्काउट से सवाल करती हैं कि उन्होंने उनकी तुलना लव से कैसे कर दी. इसके बाद काश्वी लव गिल से भी सवाल करती हैं और पूछती हैं, 'क्या आप सच में अपने मुंह बोले भाई के साथ ऐसा ही करती हैं?' इस पर लव जवाब देती हैं, 'ये मेरे लिए नॉर्मल था.'

'मुझे घिन आती है', स्काउट के व्यवहार पर भड़कीं काश्वी

काश्वी स्काउटओपी के व्यवहार को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहती हैं, 'इट मेक्स मी फील डिस्गस्टेड. मेरी फैमिली को एम्बैरेसमेंट फील होती है.' वो स्काउट के गेम पर भी सवाल उठाती हैं और कहती हैं, 'एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह किसी लड़की के पीछे भाग रहे हो. अगर आपको 1% भी इज्जत है, तो उससे दूर रहो.'

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से 'बिग बॉस 20' के घर में स्काउटओपी और लव गिल के बीच बढ़ती नजदीकियां चर्चा में हैं. हाल ही में रोहित शेट्टी ने भी दोनों के रिश्ते पर सवाल उठाए थे और उनके व्यवहार को लेकर जमकर फटकार लगाई थी.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 25 Oct 2026 10:27 AM (IST)
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Bigg Boss 20
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