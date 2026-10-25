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हिंदी न्यूज़शिक्षाSTET उम्मीदवार ध्यान दें, परीक्षा में जूता-मौजे पहनकर पहुंचे तो नहीं मिलेगी एंट्री 

STET उम्मीदवार ध्यान दें, परीक्षा में जूता-मौजे पहनकर पहुंचे तो नहीं मिलेगी एंट्री 

बिहार में होने जा रही सीटीईटी परीक्षा को लेकर आयोग ने गाइडलाइंस जारी कर दी है. बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में बैठने वाले कैंडिडेट्स को सख्त ड्रेस कोड और एग्जामिनेशन गाइडलाइंस को फॉलो करने की सलाह दी गई है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 25 Oct 2026 10:07 AM (IST)
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बिहार में होने जा रही सीटीईटी परीक्षा को लेकर आयोग ने गाइडलाइंस जारी कर दी है. बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में बैठने वाले कैंडिडेट्स को सख्त ड्रेस कोड और एग्जामिनेशन गाइडलाइंस को फॉलो करने की सलाह दी गई है. एग्जामिनेशन सेंटर पर जूते- मौजे पहनना मना है और महिला कैंडिडेट को मेहंदी और नेल पॉलिश लगाने से बचने के लिए भी कहा गया है. इनके लगे होने पर सेंटर पर एंट्री नहीं मिलेगी.

सीटीईटी की परीक्षा 25 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच ऑनलाइन टेस्ट सेंटर पर दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी. बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने परीक्षा को बिना किसी गड़बड़ी के कराने के लिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए हैं. 

कैंडिडेट्स पर रहेगी कड़ी नजर 

बीएसईबी बोर्ड के अनुसार छात्रों के केंद्र पर पहुंचने से लेकर परीक्षा खत्म होने तक कैंडिडेट्स पर कड़ी नजर रखी जाएगी. अधिकारियों ने कैंडिडेट्स को सलाह दी है, कि एंट्री से मना होने से बचने के लिए बोर्ड की ओर से दिए गए सभी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़े और फॉलो करें, ताकि कैंडिडेट्स बिना किसी परेशानी के परीक्षा में शामिल हो सके. 

कितने बजे से शुरू होगी परीक्षा?

सीटीईटी परीक्षा दो शिफ्ट में होगी, जिसमें रिपोर्टिंग और एंट्री विंडो अलग-अलग होगी. इसमें पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे शुरू होगी, जिसकी एंट्री सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक होगी. वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगी. इसके लिए परीक्षा केंद्र पर एंट्री 12:30 बजे से 1:30 बजे तक होगी. ऐसे में कैंडिडेट्स को अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग टाइम को फॉलो करना होगा. जो लोग तय एंट्री टाइम के बाद आएंगे, उन्हें एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी. 

परीक्षा के लिए ड्रेस कोड 

परीक्षा में शामिल होने के लिए जो छात्र जूते और मौजे पहनकर आएंगे, उन्हें एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी. वहीं महिला कैंडिडेट्स को मेहंदी, नेल पॉलिश या ऐसी ही कोई चीज न लगाने की सलाह दी गई है. इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ने चेतावनी दी है, कि तय गाइडलाइन का पालन न करने पर कैंडिडेट्स को एंट्री नहीं दी जा सकती है. कैंडिडेट्स को अपने एडमिट कार्ड और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट भी साथ ले जाने होंगे और यह पक्का करना होगा कि वह तय समय के अंदर सेंटर पर पहुंच जाए. 

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सीसीटीवी से होगी निगरानी 

सीटीईटी के लिए परीक्षा केंद्र पर सिक्योरिटी की तैयार दो दिन पहले शुरू हो गई है. परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम मैनेजमेंट की भी तैयारी शुरू हो गई थी. मजिस्ट्रेट और पुलिस वाले केंद्र के बाहर इंतजाम देखेंगे, जबकि केंद्र मैनेजमेंट अंदर के काम के लिए जिम्मेदार होंगे. वहीं चुनी गई एजेंसी को भी यह पक्का करना होगा कि एंट्री और दूसरे एग्जामिनेशन प्रक्रिया तय नियमों से हो. परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले से लेकर खत्म होने के 30 मिनट बाद तक सीसीटीवी फुटेज संभाल कर रखे जाएंगे. परीक्षा केंद्र पर एक-एक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है. 

4 नवंबर की परीक्षा का शेड्यूल बदला 

बीएसईसी अब ने सीटीईटी की चार नंबर को होने वाली परीक्षा के तय शेड्यूल में भी बदलाव किया है. यह परीक्षा अब 21 नवंबर को होगी, जबकि दूसरी परीक्षाओं की तारीख वैसे ही रहेगी. दरअसल 4 नवंबर वाली परीक्षा की तारीख में बदलाव दूसरी परीक्षाओं के भी इसी दिन पड़ने के चलते लिया गया है.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 25 Oct 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Education News Bihar STET STET Bihar STET Exam 2026
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