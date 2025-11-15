भारत में 7-सीटर MPV हमेशा से बड़े परिवारों की पहली पसंद रही है. Maruti Ertiga इस सेगमेंट में लंबे समय से टॉप पर रही है, लेकिन अब Kia Carens CNG के आने से मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है. दोनों ही कारें स्पेस, आराम, सेफ्टी और आसान ड्राइविंग के कारण लोगों को भाती हैं. हालांकि कीमत, फीचर्स और माइलेज में काफी अंतर होने के कारण सही विकल्प चुनना कई बार मुश्किल हो जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं बजट और जरूरत के हिसाब से कौन सी MPV आपके लिए बेहतर है.

कौन देता है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी?

कीमत की बात करें तो Maruti Ertiga CNG, Kia Carens CNG की तुलना में थोड़ी सस्ती है. Ertiga CNG की कीमत 10.76 लाख से 12.11 लाख रुपये के बीच है, जबकि Carens CNG लगभग 11.77 लाख रुपये से शुरू होती है. Ertiga बजट में बेहतर बैठती है और इसके वेरिएंट्स भी ज्यादा किफायती हैं. दूसरी ओर, Carens ज्यादा प्रीमियम फीचर्स और बड़े केबिन के कारण थोड़ी महंगी जरूर लगती है, लेकिन फीचर्स इसकी कीमत को सही साबित करती हैं. यानी कम बजट वालों के लिए Ertiga सही विकल्प है, जबकि ज्यादा प्रीमियम अनुभव चाहने वालों के लिए Carens बेहतर है.

इंटीरियर और फीचर्स

Ertiga का इंटीरियर सिंपल और फैमिली के इस्तेमाल के लिए बेहद प्रैक्टिकल है. इसमें 7-इंच टचस्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, रियर एसी वेंट्स और मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग जैसी बेसिक लेकिन जरूरी सुविधाएं मिलती हैं. जगह तो अच्छी है, लेकिन केबिन में प्रीमियम फील की कमी महसूस होती है. वहीं, Carens फीचर्स के मामले में Ertiga से कहीं आगे है. इसमें 10.25-इंच बड़ा टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग और प्रीमियम सॉफ्ट-टच इंटीरियर जैसे फीचर्स मिलते हैं. तीसरी रो में भी जगह अच्छी है और CNG टैंक के बावजूद बूट स्पेस काफी मिलता है. अगर आप एक प्रीमियम और मॉडर्न केबिन चाहते हैं, तो Carens ज्यादा बेहतर साबित होती है.

कौन है ज्यादा सुरक्षित?

सेफ्टी के मामले में Carens थोड़ा आगे है. Ertiga में 6 एयरबैग, ABS, ESP और हिल होल्ड मिलते हैं, जबकि Carens में 6 एयरबैग के साथ ESC, हिल असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसी एडवांस्ड सुरक्षा सुविधाएं भी मिलती हैं. Global NCAP टेस्ट में Carens ने बच्चों की सुरक्षा में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है.

इंजन और माइलेज

Ertiga CNG में 1.5L इंजन है, जो CNG पर 87 bhp पावर देता है और इसका माइलेज 26.11 km/kg तक पहुँच जाता है. माइलेज के मामले में Ertiga इस सेगमेंट में सबसे आगे है. वहीं Kia Carens CNG का 1.5L इंजन 95 bhp पावर देता है, जो ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन इसका माइलेज लगभग 16–17 km/kg मिलता है, जो Ertiga से कम है. यानी Ertiga माइलेज में बेहतर, जबकि Carens पावर में आगे है.

कौन-सी MPV है आपके लिए सही?

अगर आपका बजट कम है, माइलेज आपकी प्रायोरिटी है और आप कम मेंटेनेंस वाली MPV चाहते हैं, तो Maruti Ertiga CNG आपके लिए सही विकल्प है. लेकिन अगर आप ज्यादा प्रीमियम फीचर्स, बेहतर सेफ्टी, ज्यादा पावर और मॉडर्न इंटीरियर चाहते हैं, तो Kia Carens CNG आपकी सभी जरूरतों को ज्यादा अच्छे से पूरा करेगी.

