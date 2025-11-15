हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Ertiga Vs Kia Carens: CNG में कौन-सी 7-सीटर MPV देगी ज्यादा माइलेज? खरीदने से पहले जान लें सबकुछ

Maruti Ertiga Vs Kia Carens: CNG में कौन-सी 7-सीटर MPV देगी ज्यादा माइलेज? खरीदने से पहले जान लें सबकुछ

Kia Carens CNG और Ertiga CNG दोनों ही 7-सीटर MPV सेगमेंट में बेहद Popular और किफायती विकल्प हैं. अगर आप फैमिली कार लेने का सोच रहे हैं, तो जान लें कि आपके लिए कौन-सी MPV बेहतर साबित हो सकती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 15 Nov 2025 10:17 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में 7-सीटर MPV हमेशा से बड़े परिवारों की पहली पसंद रही है. Maruti Ertiga इस सेगमेंट में लंबे समय से टॉप पर रही है, लेकिन अब Kia Carens CNG के आने से मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है. दोनों ही कारें स्पेस, आराम, सेफ्टी और आसान ड्राइविंग के कारण लोगों को भाती हैं. हालांकि कीमत, फीचर्स और माइलेज में काफी अंतर होने के कारण सही विकल्प चुनना कई बार मुश्किल हो जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं बजट और जरूरत के हिसाब से कौन सी MPV आपके लिए बेहतर है.

कौन देता है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी?

  • कीमत की बात करें तो Maruti Ertiga CNG, Kia Carens CNG की तुलना में थोड़ी सस्ती है. Ertiga CNG की कीमत 10.76 लाख से 12.11 लाख रुपये के बीच है, जबकि Carens CNG लगभग 11.77 लाख रुपये से शुरू होती है. Ertiga बजट में बेहतर बैठती है और इसके वेरिएंट्स भी ज्यादा किफायती हैं. दूसरी ओर, Carens ज्यादा प्रीमियम फीचर्स और बड़े केबिन के कारण थोड़ी महंगी जरूर लगती है, लेकिन फीचर्स इसकी कीमत को सही साबित करती हैं. यानी कम बजट वालों के लिए Ertiga सही विकल्प है, जबकि ज्यादा प्रीमियम अनुभव चाहने वालों के लिए Carens बेहतर है.

इंटीरियर और फीचर्स

  • Ertiga का इंटीरियर सिंपल और फैमिली के इस्तेमाल के लिए बेहद प्रैक्टिकल है. इसमें 7-इंच टचस्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, रियर एसी वेंट्स और मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग जैसी बेसिक लेकिन जरूरी सुविधाएं मिलती हैं. जगह तो अच्छी है, लेकिन केबिन में प्रीमियम फील की कमी महसूस होती है. वहीं, Carens फीचर्स के मामले में Ertiga से कहीं आगे है. इसमें 10.25-इंच बड़ा टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग और प्रीमियम सॉफ्ट-टच इंटीरियर जैसे फीचर्स मिलते हैं. तीसरी रो में भी जगह अच्छी है और CNG टैंक के बावजूद बूट स्पेस काफी मिलता है. अगर आप एक प्रीमियम और मॉडर्न केबिन चाहते हैं, तो Carens ज्यादा बेहतर साबित होती है.

कौन है ज्यादा सुरक्षित?

  • सेफ्टी के मामले में Carens थोड़ा आगे है. Ertiga में 6 एयरबैग, ABS, ESP और हिल होल्ड मिलते हैं, जबकि Carens में 6 एयरबैग के साथ ESC, हिल असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसी एडवांस्ड सुरक्षा सुविधाएं भी मिलती हैं. Global NCAP टेस्ट में Carens ने बच्चों की सुरक्षा में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है.

इंजन और माइलेज

  • Ertiga CNG में 1.5L इंजन है, जो CNG पर 87 bhp पावर देता है और इसका माइलेज 26.11 km/kg तक पहुँच जाता है. माइलेज के मामले में Ertiga इस सेगमेंट में सबसे आगे है. वहीं Kia Carens CNG का 1.5L इंजन 95 bhp पावर देता है, जो ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन इसका माइलेज लगभग 16–17 km/kg मिलता है, जो Ertiga से कम है. यानी Ertiga माइलेज में बेहतर, जबकि Carens पावर में आगे है.

कौन-सी MPV है आपके लिए सही?

  • अगर आपका बजट कम है, माइलेज आपकी प्रायोरिटी है और आप कम मेंटेनेंस वाली MPV चाहते हैं, तो Maruti Ertiga CNG आपके लिए सही विकल्प है. लेकिन अगर आप ज्यादा प्रीमियम फीचर्स, बेहतर सेफ्टी, ज्यादा पावर और मॉडर्न इंटीरियर चाहते हैं, तो Kia Carens CNG आपकी सभी जरूरतों को ज्यादा अच्छे से पूरा करेगी.

ये भी पढ़ें

Maruti Victoris से लेकर Tata Punch तक, ये हैं देश की बेहतर CNG कारें, जानें कीमत और माइलेज

Published at : 15 Nov 2025 10:15 AM (IST)
Tags :
CNG Ertiga Carens Kia Carens CNG Maruti Ertiga CNG 7-seater CNG Cars 7 Seater CNG Cars
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट: धमाके से 40 फीट नीचे तक हिली धरती, CCTV में कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट: धमाके से 40 फीट नीचे तक हिली धरती, CCTV में कैद हुआ दहशत का मंजर
क्रिकेट
Exclusive: क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
बॉलीवुड
राजकुमार राव के घर आई नन्ही परी, पत्रलेखा ने किया बेटी को जन्म
राजकुमार राव के घर आई नन्ही परी, पत्रलेखा ने किया बेटी को जन्म
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर
दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट: धमाके से 40 फीट नीचे तक हिली धरती, CCTV में कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट: धमाके से 40 फीट नीचे तक हिली धरती, CCTV में कैद हुआ दहशत का मंजर
क्रिकेट
Exclusive: क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
बॉलीवुड
राजकुमार राव के घर आई नन्ही परी, पत्रलेखा ने किया बेटी को जन्म
राजकुमार राव के घर आई नन्ही परी, पत्रलेखा ने किया बेटी को जन्म
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर
दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
हार के बाद नरेश मीणा ने हाथ में बंधे धागे खोले! यूजर्स बोले भगवान से भरोसा उठ गया? वीडियो वायरल
हार के बाद नरेश मीणा ने हाथ में बंधे धागे खोले! यूजर्स बोले भगवान से भरोसा उठ गया? वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Bihar Election Result 2025: चुनाव जीतने वाले नेताओं को क्या पहले दिन से मिलने लगेगी विधायक की सैलरी, क्या है नियम?
चुनाव जीतने वाले नेताओं को क्या पहले दिन से मिलने लगेगी विधायक की सैलरी, क्या है नियम?
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget