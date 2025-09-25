अर्टिगा से इनोवा तक: GST कटौती के बाद सस्ती हुई ये 7-सीटर कारें, जानें कितनी होगी बचत

मोदी सरकार के नए GST 2.0 फैसले ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को बड़ी राहत दी है. छोटी कारों के साथ-साथ अब 7-सीटर कारों की कीमतों में भी भारी कमी आई है. इस वजह से MPV और SUV सेगमेंट की गाड़ियों की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है. मारुति अर्टिगा से लेकर टोयोटा इनोवा और महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी पॉपुलर फैमिली कारें अब पहले से सस्ती मिल रही हैं. आइए भारत की टॉप-10 7-सीटर कारों की नई कीमत के बारे में विस्तार से जानते हैं.

मारुति अर्टिगा

मारुति अर्टिगा भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर बनी हुई है. अगस्त में इसकी 18,445 यूनिट्स बिकीं. पहले इसकी कीमत 9,11,500 थी, जो अब घटकर 8,80,000 रुपये हो गई है. टैक्स कटौती की वजह से ग्राहकों को 31,500 यानी 3.46% तक की बचत मिल रही है.

महिंद्रा स्कॉर्पियो

महिंद्रा स्कॉर्पियो इस सेगमेंट की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही. अगस्त में इसकी 9,840 यूनिट्स बिकीं. पुरानी कीमत 13,76,999 थी, जबकि अब यह 12,97,700 में मिल रही है. इस पर 79,299 यानी 5.76% की टैक्स कटौती हुई है.

टोयोटा इनोवा

टोयोटा इनोवा लंबे समय से भारत में भरोसेमंद 7-सीटर MPV मानी जाती है. अगस्त में इसकी 9,304 यूनिट्स बिकीं. पहले इसकी कीमत 19,09,000 थी, जो अब घटकर 18,05,800 हो गई है. इससे खरीदारों को 1,03,200 यानी 5.41% तक की बचत हो रही है.

महिंद्रा बोलेरो

महिंद्रा बोलेरो खासकर गांव और छोटे शहरों में सबसे ज्यादा पॉपुलर है. अगस्त में इसकी 8,109 यूनिट्स बिकीं. इसकी पुरानी कीमत 9,70,001 थी, जबकि नई कीमत 8,68,101 है. टैक्स कटौती के बाद इस पर 1,01,900 यानी 10.51% तक की छूट मिल रही है.

किआ कैरेंस

किआ कैरेंस ने थोड़े समय में ही अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. अगस्त में इसकी 6,822 यूनिट्स बिकीं. पहले इसकी कीमत 11,49,900 थी, जबकि अब 11,10,248 में उपलब्ध है. यानी इस पर 39,652 यानी 3.45% की बचत हो रही है.

महिंद्रा XUV700

महिंद्रा XUV700 अपने एडवांस फीचर्स और दमदार इंजन के लिए जानी जाती है. अगस्त में इसकी 4,956 यूनिट्स बिकीं. पहले इसकी कीमत 14,49,001 थी, जबकि अब यह 13,65,800 में उपलब्ध है. यानी इस पर 83,201 यानी 5.74% की छूट दी जा रही है.

मारुति XL6

मारुति XL6 उन खरीदारों के लिए है जो अर्टिगा से ज्यादा प्रीमियम लुक चाहते हैं. अगस्त में इसकी 2,973 यूनिट्स बिकीं. पुरानी कीमत 11,93,500 थी, जो अब घटकर 11,52,300 हो गई है. इस तरह 41,200 यानी 3.45% की टैक्स कटौती हुई है.

टोयोटा फॉर्च्यूनर

टोयोटा फॉर्च्यूनर हमेशा से हाई-एंड SUV सेगमेंट में पसंदीदा रही है. अगस्त में इसकी 2,508 यूनिट्स बिकीं. इसकी पुरानी कीमत 36,05,000 थी, जबकि नई कीमत 33,64,600 हो गई है. टैक्स कटौती के बाद इसमें 2,40,400 यानी 6.67% तक की छूट मिल रही है.

रेनो ट्राइबर

रेनो ट्राइबर कम बजट वाले ग्राहकों के लिए सबसे अच्छा 7-सीटर विकल्प है. अगस्त में इसकी 1,870 यूनिट्स बिकीं. पहले इसकी कीमत 6,29,995 थी, जो अब घटकर 5,76,300 हो गई है. इस पर 53,695 यानी 8.52% की टैक्स कटौती हुई है.

टाटा सफारी

टाटा सफारी अपनी मजबूत बनावट और स्टाइलिश SUV लुक के लिए जानी जाती है. अगस्त में इसकी 1,489 यूनिट्स बिकीं. इसकी पुरानी कीमत 15,49,990 थी, जबकि नई कीमत 14,66,290 हो गई है. यानी इस पर 83,700 यानी 5.40% तक की छूट मिल रही है.

