Brezza vs Nexon, किसकी EMI पड़ेगी जेब पर हल्की?

आप अगर कुछ महीने या अगले साल तक एक नई कॉम्पैक्ट SUV खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके दिमाग में मारुति सुजुकी ब्रेजा और टाटा मोटर्स की नेक्सन का ख्याल सबसे पहले आया होगा. ये दोनों ही गाड़ियां भारतीय ऑटो बाजार में तहलका मचा रखी हैं. लोग इन्हें इनके लुक, फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस की वजह से बहुत पसंद करते हैं. लेकिन जब कार खरीदने की बात आती है तो सिर्फ ऑन-रोड प्राइस ही नहीं बल्कि हर महीने जेब से निकलने वाली EMI भी बहुत मायने रखती है.

बता दें कि, कई बार शोरूम की कीमत देखकर लगता है कि दोनों गाड़ियां एक ही बजट की हैं लेकिन डाउन पेमेंट और ब्याज दर का हिसाब लगाने के बाद हर महीने की किस्त में काफी फर्क आ जाता है. अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है और आप जानना चाहते हैं कि हर महीने का खर्चा किस कार में कम रहेगा तो यह खबर आपके लिए ही है. चलिए बेहद आसान भाषा में समझते हैं कि मारुति ब्रेज़ा और टाटा नेक्सन में से किसकी EMI आपकी जेब पर ज्यादा हल्की पड़ने वाली है.

कितनी है ऑन-रोड कीमत?

बता दें कि, कार की महीने की किस्त तय करने में सबसे बड़ा रोल उसकी ऑन-रोड कीमत का होता है. मारुति ब्रेजा के बेस मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 8.34 लाख रुपये से शुरू होती है. जो ऑन-रोड आते-आते करीब 9.35 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. दूसरी तरफ टाटा नेक्सन का बेस मॉडल करीब 8.00 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर मिलता है और इसका ऑन-रोड प्राइस लगभग 9.00 लाख रुपये बैठता है.

अगर आप दोनों गाड़ियों के लिए करीब 1 लाख रुपये का डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको ब्रेजा के लिए लगभग 8.35 लाख रुपये और नेक्सन के लिए 8.00 लाख रुपये का कार लोन लेना पड़ेगा. इस शुरुआती गणित से ही समझ आता है कि नेक्सन का लोन अमाउंट थोड़ा कम रहता है.

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कितनी बनेगी हर महीने की EMI?

मान लीजिए कि आप किसी भी बैंक से 5 साल के लिए 9% की ब्याज दर पर कार लोन लेते हैं. तो मारुति ब्रेजा के 8.35 लाख रुपये के लोन पर आपको हर महीने लगभग 17,330 रुपये की EMI देनी होगी.

वहीं टाटा नेक्सन के 8.00 लाख रुपये के लोन पर आपकी महीने की किस्त करीब 16,600 रुपये के आसपास बनेगी. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप बेस वेरिएंट की तुलना करते हैं तो टाटा नेक्सन की EMI मारुति ब्रेजा के मुकाबले हर महीने लगभग 700 से 800 रुपये तक कम पड़ेगी.

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माइलेज से होने वाली बचत

बता दें कि, सिर्फ कार की EMI भरना ही काफी नहीं होता बल्कि हर महीने उसमें डलने वाला पेट्रोल भी जेब पर असर डालता है. माइलेज के मामले में मारुति ब्रेजा थोड़ी आगे निकल जाती है. क्योंकि, ब्रेजा में 1.5-लीटर का बड़ा पेट्रोल इंजन मिलता है जो करीब 17 से 19 किमी प्रति लीटर का माइलेज दे देता है.

वहीं, टाटा नेक्सन में 1.2-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आता है जिसका माइलेज 16 से 17 किमी प्रति लीटर के आसपास रहता है. भले ही नेक्सन की EMI 700 रुपये सस्ती पड़े लेकिन अगर आपका डेली रनिंग ज्यादा है तो ब्रेज़ा अपने बेहतर माइलेज से पेट्रोल के बिल में वो पैसे वसूल करवा देती है.

आपके लिए कौन सी कार रहेगी बेस्ट?

अगर आपका मकसद हर महीने जाने वाली किस्त को कम से कम रखना है और आप कम बजट में एक सुरक्षित एसयूवी चाहते हैं तो टाटा नेक्सन आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित होगी. इसकी शुरुआती EMI काफी बजट-फ्रेंडली है.

लेकिन अगर आप लंबे समय तक कार को बिना किसी मेंटेनेंस के झंझट के चलाना चाहते हैं रीसेल वैल्यू अच्छी चाहते हैं और माइलेज से पैसे बचाना चाहते हैं. तो मारुति ब्रेज़ा के लिए थोड़ी सी ज्यादा EMI देना भी घाटे का सौदा नहीं होगा. अपनी जरूरत और हर महीने की कमाई के हिसाब से सही फैसला लें.

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