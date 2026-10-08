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हिंदी न्यूज़ऑटोThar से Scorpio तक, Mahindra की SUVs ने मचाया धमाल

Thar से Scorpio तक, Mahindra की SUVs ने मचाया धमाल

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सितंबर 2026 में अपनी दमदार एसयूवी की बिक्री से बाजार में तहलका मचा दिया है। थार, स्कॉर्पियो और एक्सयूवी की बिक्री में 14% की जबरदस्त उछाल दर्ज की है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 08 Oct 2026 04:52 PM (IST)
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भारत में महिंदा एंड महिंदा कंपनी की गाड़ियों की जबरदस्त डिमांड है और यह मांग पिछले महीने और भी देखने को मिली है. क्योंकि भारतीय कंपनी के सितंबर 2026 में बिक्री के आंकड़ें ने सभी को हैरान कर दिया है. महिंद्रा की दमदार एसयूवी गाड़ियां लगातार भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई हैं और इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कंपनी ने इस महीने भी बिक्री के मामले में जबरदस्त रिकॉर्ड कायम किया है.

बता दें कि थार से लेकर स्कॉर्पियो और अन्य मॉडलों ने बाजार में ऐसा जलवा बिखेरा है कि कंपनी की कुल बिक्री में जोरदार उछाल देखने को मिला है. चलिए विस्तार से जानते हैं कि महिंद्रा की इन शानदार गाड़ियों ने इस महीने बिक्री में कितना ग्रोथ किया है और ग्राहकों के बीच इनका कितना क्रेज बना हुआ है.

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14 प्रतिशत बढ़ी बिक्री

बता दें कि महिंद्रा की तरफ से शेयर की गई आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2026 में कंपनी ने भारतीय बाजार में कुल 64,092 एसयूवी की बंपर बिक्री की है. अगर पिछले साल के इसी महीने यानी सितंबर 2025 से इसकी तुलना की जाए तो कंपनी की एसयूवी बिक्री में पूरे 14 प्रतिशत की शानदार सालाना बढ़त दर्ज की गई है.

जबकि इस आंकड़े से यह साफ जाहिर होता है कि फेस्टिव सीजन की शुरुआत से पहले ही देश में बड़ी और दमदार गाड़ियों के प्रति लोगों का उत्साह किस हद तक बढ़ चुका है. महिंद्रा की कुल ऑटोमोटिव बिक्री इस दौरान 15 प्रतिशत बढ़कर 1,14,874 वाहनों पर पहुंच गई है. इस शानदार प्रदर्शन के पीछे मुख्य रूप से कंपनी की लोकप्रिय एसयूवी लाइनअप का हाथ है.

Thar से Scorpio तक, Mahindra की SUVs ने मचाया धमाल

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ग्राहकों में देखने को मिला क्रेज

महिंद्रा की इस शानदार बिक्री के पीछे कंपनी की आइकॉनिक ऑफ-रोड एसयूवी थार और रफ-टफ अंदाज वाली स्कॉर्पियो-एन का बहुत बड़ा योगदान रहा है. थार का नया अवतार और थार रॉक्स मार्केट में आने के बाद से ही युवाओं के दिलों पर राज कर रही है. जिसके चलते इसकी डिलीवरी और बुकिंग के आंकड़े लगातार ऊपर बने हुए हैं. जबकि इसके अलावा फैमिली और लंबी यात्राओं के लिए भरोसेमंद मानी जाने वाली स्कॉर्पियो सीरीज की डिमांड भी आसमान छू रही है.

Thar से Scorpio तक, Mahindra की SUVs ने मचाया धमाल

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एक्सयूवी700 और बोलेरो का भी दमदार प्रदर्शन

बता दें कि सिर्फ थार और स्कॉर्पियो ही नहीं बल्कि महिंद्रा के अन्य मॉडल्स ने भी बिक्री के रिकॉर्ड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. कंपनी की फ्लैगशिप एसयूवी एक्सयूवी700 अपने लग्जरी फीचर्स, आधुनिक तकनीक और सेफ्टी मानकों के दम पर प्रीमियम सेगमेंट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है. जबकि दूसरी ओर गांव और अर्ध-शहरी इलाकों की शान कही जाने वाली बोलेरो की मांग भी अपनी जगह मजबूत बनाए हुए है.

वहीं इसके अलावा कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में धूम मचाने वाली एक्सयूवी 3एक्सओ ने भी कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स चाहने वाले ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित किया है. जिससे महिंद्रा का पूरा एसयूवी पोर्टफोलियो सुपरहिट साबित हो रहा है.

बिक्री बढ़ने के पुरे आसार

ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स का मानना है कि सितंबर महीने में दर्ज की गई यह 14 प्रतिशत की जोरदार बढ़त आने वाले त्योहारी महीनों में और अधिक बढ़ सकती है. क्योंकि लोग अक्सर नवरात्रि, दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों के शुभ अवसर पर नई गाड़ियां घर लाना पसंद करते हैं. जिसे ध्यान में रखते हुए डीलरशिप पर एडवांस बुकिंग और पूछताछ का सिलसिला काफी तेज हो गया है.

वहीं महिंद्रा की तरफ से अपनी गाड़ियों की सप्लाई और प्रोडक्शन को भी बेहतर किया जा रहा है. ताकि ग्राहकों को ज्यादा लंबा इंतजार न करना पड़े. यदि आप भी इस फेस्टिव सीजन में अपने लिए कोई दमदार, सुरक्षित और स्टाइलिश एसयूवी खरीदने का मन बना रहे हैं. तो महिंद्रा के शोरूम में जाकर इन गाड़ियों का विकल्प चुनना आपके लिए एक बेहतरीन फैसला साबित हो सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 08 Oct 2026 04:52 PM (IST)
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