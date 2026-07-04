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हिंदी न्यूज़ऑटोE20 फ्यूल से यूज्ड कार मार्केट पर कितना पड़ रहा असर, क्या खत्म हो जाएगा यह बाजार?

E20 फ्यूल से यूज्ड कार मार्केट पर कितना पड़ रहा असर, क्या खत्म हो जाएगा यह बाजार?

क्या E20 पेट्रोल के आने से बर्बाद हो जाएगा पुरानी गाड़ियों का बाजार? जानिए प्री-2023 कारों के माइलेज, इंजन मेंटेनेंस और रीसेल वैल्यू पर इसका असली असर.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 04 Jul 2026 01:36 PM (IST)
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भारत सरकार ने कच्चे तेल की आयात घटाने और पुरे देश में बढ़ते प्रदुषण को कम करने के लिए पेट्रोल-डीजल का प्रयोग धीरे-धीरे कम कर दिया है. अब हर पंप पर पेट्रोल में एथेनॉल को मिक्स करके दिया जा रहा है. जबकि भविष्य में एथेनॉल से ही गाड़ियां चलेंगी क्योंकि सरकार इसपर बहुत तेजी से काम कर रही है. लेकिन लोगों का मानना है E20 फ्यूल यूज्ड कार यानी पुरानी गाड़ियों के बाजार को खत्म कर देगी. 

बता दें कि, 2023 से पहले बनी गाड़ियां E20 फ्यूल के हिसाब से डिज़ाइन नहीं हुई थी. तो चलिए समझते हैं बेहद आसान भाषा में कि क्या भविष्य में E20 फ्यूल से यूज्ड कारों पर क्या असर पड़ेगा और क्या सच में पुरानी कारों का बाजार ही खत्म हो जाएगा.

माइलेज में आ रही है दिक्कत 

बता दें कि, E20 पेट्रोल के आने के बाद से पुरानी गाड़ियों के मालिकों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती आई है, वो है माइलेज की. हाल ही में एक में पता चला है कि साल 2023 से पहले की गाड़ियों में करीब 10 से 15 फीसदी तक माइलेज गिर गया है. क्योंकि इथेनॉल में नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले कम एनर्जी होती है. 

इसके अलावा इथेनॉल हवा से नमी सोखता है जिससे पुरानी कारों के मेटल फ्यूल टैंक, पाइप और इंजेक्टर्स में जंग लगने का खतरा दोगुना हो गया है. इंजन के रबर पार्ट्स और सील भी जल्दी खराब हो रहे हैं जिससे लोगों का मेंटेनेंस का बजट हर साल 5 से 10 हजार रुपये तक बढ़ रहा है. 

यह भी पढ़ें: क्या E20 पेट्रोल से खराब हो रही आपकी गाड़ी? सरकार ने ये चीज की क्लियर, जानिए क्या है मामला

कीमतों पर पड़ रहा सीधा असर

E20 पेट्रोल फ्यूल आने से सबसे बड़ा झटका यूज्ड कार मार्केट में गाड़ियों की रीसेल वैल्यू को लगा है. जो लोग पुरानी पेट्रोल कार खरीदने की सोच रहे थे वे अब पीछे हैट रहे हैं. बता दें कि, बाजार में 2023 से पहले की लांच गाड़ियों में पेट्रोल गाड़ियों की डिमांड अब धीरे-धीरे कम हो गईं हैं. 

जिसकी वजह से डीलर्स को उनके दाम कम करने पड़ रहे हैं. जबकि दूसरी तरफ  2023 के बाद की गाड़ियाँ जो कंपनी से ही E20 कम्पैटिबल होकर आई हैं उनकी रीसेल वैल्यू काफी मजबूत बनी हुई है और लोग उन्हें हाथों-हाथ खरीद भी रहे हैं.

क्या खत्म हो जाएगा पुरानी गाड़ियों का मार्केट?

E20 पेट्रोल के बढ़ते चलन के बाद अब सभी के दिमाग में यह सवाल जरूर चल रहा है क्या खत्म हो जाएगा पुरानी गाड़ियों का मार्केट. तो इसका जवाब है नहीं. क्योंकि, यह बाजार कभी खत्म नहीं होगा. भारत का यूज्ड कार मार्केट बहुत बड़ा है. शुरुआत में जो डर दिख रहा है वो धीरे-धीरे कम हो जाएगा क्योंकि लोकल मैकेनिक्स और कंपोनेंट मार्केट ने इसका तोड़ ढूंढना शुरू कर दिया है. 

बाजार में अब ऐसे फ्यूल एडिटिव्स आने लगे हैं जिन्हें पेट्रोल में डालने से इथेनॉल का बुरा असर कम हो जाता है. साथ ही पुराने रबर पाइप्स को नए मटीरियल से बदला जा रहा है जिससे गाड़ियाँ इस फ्यूल को झेलने के लायक बन रही हैं.

यह भी पढ़ें: फुल चार्ज पर 180 KM रेंज, भारत में लॉन्च हुआ ये स्कूटर, जानिए कितनी है कीमत और स्पीड?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 04 Jul 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
E20 Fuel Impact Used Car Market India Pre 2023 Cars Mileage Ethanol Petrol Engine Damage
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