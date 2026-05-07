Maruti Suzuki अपनी पॉपुलर SUV Brezza का नया फेसलिफ्ट मॉडल जल्द लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस बार कंपनी Brezza CNG को पहले से ज्यादा प्रैक्टिकल बनाने वाली है. रिपोर्ट्स के अनुसार नई Brezza Facelift CNG में Victoris जैसी अंडरबॉडी CNG टैंक टेक्नोलॉजी दी जाएगी. इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कार का बूट स्पेस पहले की तुलना में ज्यादा मिलेगा. अब तक ज्यादातर CNG कारों में टैंक बूट के अंदर लगाया जाता था, जिससे सामान रखने की जगह कम हो जाती थी. लेकिन अंडरबॉडी टैंक की वजह से यह परेशानी काफी हद तक खत्म हो जाएगी. यही कारण है कि नई Brezza CNG फैमिली ग्राहकों के लिए ज्यादा Useful साबित हो सकती है.

केवल मैनुअल गियरबॉक्स में आएगी CNG Brezza

नई Brezza Facelift CNG में कंपनी 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दे सकती है. फिलहाल इसके साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स आने की उम्मीद नहीं है. माना जा रहा है कि 6-स्पीड गियरबॉक्स केवल टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ ही दिया जाएगा. Maruti की CNG कारों की बिक्री लगातार बढ़ रही है और Brezza CNG इस सेगमेंट में कंपनी की मजबूत SUV बन सकती है. खासकर अब जब डीजल कारों की मांग धीरे-धीरे कम हो रही है, तब CNG मॉडल ग्राहकों के लिए कम खर्च वाला विकल्प बनकर सामने आ रहा है.

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माइलेज और फीचर्स में भी मिलेगा फायदा

नई Brezza CNG की माइलेज Victoris CNG के आसपास रहने की उम्मीद है. यानी यह SUV कम खर्च में लंबा सफर तय करने में मदद करेगी. इसके अलावा फेसलिफ्ट मॉडल में कई नए फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं. कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में बदलाव किए जा सकते हैं. नई डिजाइन, अपडेटेड डैशबोर्ड और मॉडर्न फीचर्स इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम बना सकते हैं. कंपनी इसमें नई टेक्नोलॉजी और बेहतर कनेक्टिविटी फीचर्स भी दे सकती है.

अगले महीने हो सकती है लॉन्च

रिपोर्ट्स के मुताबिक नई Maruti Brezza Facelift अगले महीने भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकती है. इसकी कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा रहने की संभावना है. हालांकि नए फीचर्स, बेहतर बूट स्पेस और नई CNG टेक्नोलॉजी को देखते हुए यह कीमत ग्राहकों को सही लग सकती है.

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