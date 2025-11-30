एक्सप्लोरर
Maruti Baleno या Toyota Glanza: ऑफिस आने-जाने के लिए कौन-सी कार बेहतर? जानें माइलेज और फीचर्स
Maruti Baleno Vs Toyota Glanza: मारुति बलेनो और टोयोटा ग्लैंजा दोनों ही ऑफिस कम्यूट के लिए बेहतरीन विकल्प हैं. आइए जानें कीमत, माइलेज, फीचर्स और सुरक्षा के लिहाज से आपके लिए कौन बेहतर है.
अगर आप रोजाना ऑफिस अप-डाउन के लिए एक कम्फर्टेबल, किफायती और बढ़िया माइलेज वाली कार खरीदना चाहते हैं, तो Maruti Baleno और Toyota Glanza सबसे भरोसेमंद प्रीमियम हैचबैक मानी जाती हैं. दोनों कारें काफी हद तक एक जैसी हैं क्योंकि Glanza असल में Baleno का रीबैज्ड वर्जन है, लेकिन फिर भी कुछ छोटे अंतर इन्हें एक-दूसरे से अलग बनाते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.
Baleno vs Toyota Glanza कौन है जेब पर हल्की?
- कीमत के मामले में सबसे बड़ा फर्क यहीं आता है. Maruti Baleno की शुरुआती कीमत Glanza से लगभग 40,000 रुपये कम है, जो बजट में कार खोज रहे लोगों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है. वहीं Glanza टोयोटा का बैज लेकर आती है, जो इसकी प्रीमियम इमेज और रीसेल वैल्यू को बढ़ाता है. अगर आपका बजट सीमित है, तो Baleno काफी बेहतर वैल्यू देती है, लेकिन ब्रांड वैल्यू और क्वालिटी आपकी प्रायोरिटी है, तो Glanza बेहतर विकल्प बनती है.
इंजन, परफॉर्मेंस और माइलेज
- Baleno और Glanza दोनों में 1.2-लीटर K-Series पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो सिटी ड्राइविंग के हिसाब से काफी स्मूद और फ्यूल-एफिशिएंट है. दोनों कारें इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग के साथ आती हैं, जिससे ट्रैफिक जाम और शहर की छोटी लेन में इन्हें चलाना बेहद आसान हो जाता है. CNG मोड में पावर थोड़ी कम हो जाती है और यह 77 bhp तक सीमित रहती है, लेकिन रोजाना ऑफिस जाने के लिए ये परफॉर्मेंस काफी है. माइलेज के मामले में दोनों कारें CNG मोड में 30.61 km/kg और पेट्रोल में करीब 22-23 kmpl का औसत देती हैं. लगातार 50–60 किलोमीटर की रेंज वाले यूजर्स के लिए CNG वैरिएंट काफी फायदेमंद साबित होता है.
फीचर्स और टेक्नोलॉजी में कौन आगे?
- फीचर्स के स्तर पर दोनों कारें 9-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो/एप्पल कारप्ले, क्रूज कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, USB चार्जिंग, कीलेस एंट्री और LED हेडलैंप्स जैसी फीचर्स देती हैं. हालांकि Glanza में Toyota ने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जोड़े हैं जैसे Google/Alexa कनेक्टिविटी, सेंट्रल आर्मरेस्ट स्टोरेज और आइडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम, जो इसे थोड़ा ज्यादा एडवांस बना देते हैं.
सेफ्टी और राइड कम्फर्ट
- दोनों कारें 6 एयरबैग्स, ABS+EBD, ESP और हिल असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स देती हैं. Baleno को Bharat NCAP में 4-स्टार रेटिंग मिल चुकी है, जबकि Glanza का क्रैश टेस्ट अभी बाकी है. हालांकि Toyota की बिल्ड क्वालिटी को देखते हुए यह भी बेहतर विकल्प माना जा रहा है.
कौन-सी कार खरीदना बेहतर है?
- अगर आप कम budget में बेहतर माइलेज, मेंटेनेंस और सर्विस नेटवर्क चाहते हैं, तो Maruti Baleno सबसे सही विकल्प है. वहीं यदि आप एक प्रीमियम अनुभव, बेहतर ब्रांड वैल्यू और एक्स्ट्रा फीचर्स पसंद करते हैं, तो Toyota Glanza आपके लिए एक स्मार्ट और वैल्यू-पैक्ड चॉइस होगी.
