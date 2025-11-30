हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Baleno या Toyota Glanza: ऑफिस आने-जाने के लिए कौन-सी कार बेहतर? जानें माइलेज और फीचर्स

Maruti Baleno या Toyota Glanza: ऑफिस आने-जाने के लिए कौन-सी कार बेहतर? जानें माइलेज और फीचर्स

Maruti Baleno Vs Toyota Glanza: मारुति बलेनो और टोयोटा ग्लैंजा दोनों ही ऑफिस कम्यूट के लिए बेहतरीन विकल्प हैं. आइए जानें कीमत, माइलेज, फीचर्स और सुरक्षा के लिहाज से आपके लिए कौन बेहतर है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 30 Nov 2025 03:32 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप रोजाना ऑफिस अप-डाउन के लिए एक कम्फर्टेबल, किफायती और बढ़िया माइलेज वाली कार खरीदना चाहते हैं, तो Maruti Baleno और Toyota Glanza सबसे भरोसेमंद प्रीमियम हैचबैक मानी जाती हैं. दोनों कारें काफी हद तक एक जैसी हैं क्योंकि Glanza असल में Baleno का रीबैज्ड वर्जन है, लेकिन फिर भी कुछ छोटे अंतर इन्हें एक-दूसरे से अलग बनाते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

Baleno vs Toyota Glanza कौन है जेब पर हल्की?

  • कीमत के मामले में सबसे बड़ा फर्क यहीं आता है. Maruti Baleno की शुरुआती कीमत Glanza से लगभग 40,000 रुपये कम है, जो बजट में कार खोज रहे लोगों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है. वहीं Glanza टोयोटा का बैज लेकर आती है, जो इसकी प्रीमियम इमेज और रीसेल वैल्यू को बढ़ाता है. अगर आपका बजट सीमित है, तो Baleno काफी बेहतर वैल्यू देती है, लेकिन ब्रांड वैल्यू और क्वालिटी आपकी प्रायोरिटी है, तो Glanza बेहतर विकल्प बनती है.

इंजन, परफॉर्मेंस और माइलेज

  • Baleno और Glanza दोनों में 1.2-लीटर K-Series पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो सिटी ड्राइविंग के हिसाब से काफी स्मूद और फ्यूल-एफिशिएंट है. दोनों कारें इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग के साथ आती हैं, जिससे ट्रैफिक जाम और शहर की छोटी लेन में इन्हें चलाना बेहद आसान हो जाता है. CNG मोड में पावर थोड़ी कम हो जाती है और यह 77 bhp तक सीमित रहती है, लेकिन रोजाना ऑफिस जाने के लिए ये परफॉर्मेंस काफी है. माइलेज के मामले में दोनों कारें CNG मोड में 30.61 km/kg और पेट्रोल में करीब 22-23 kmpl का औसत देती हैं. लगातार 50–60 किलोमीटर की रेंज वाले यूजर्स के लिए CNG वैरिएंट काफी फायदेमंद साबित होता है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी में कौन आगे?

  • फीचर्स के स्तर पर दोनों कारें 9-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो/एप्पल कारप्ले, क्रूज कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, USB चार्जिंग, कीलेस एंट्री और LED हेडलैंप्स जैसी फीचर्स देती हैं. हालांकि Glanza में Toyota ने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जोड़े हैं जैसे Google/Alexa कनेक्टिविटी, सेंट्रल आर्मरेस्ट स्टोरेज और आइडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम, जो इसे थोड़ा ज्यादा एडवांस बना देते हैं.

सेफ्टी और राइड कम्फर्ट

  • दोनों कारें 6 एयरबैग्स, ABS+EBD, ESP और हिल असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स देती हैं. Baleno को Bharat NCAP में 4-स्टार रेटिंग मिल चुकी है, जबकि Glanza का क्रैश टेस्ट अभी बाकी है. हालांकि Toyota की बिल्ड क्वालिटी को देखते हुए यह भी बेहतर विकल्प माना जा रहा है.

कौन-सी कार खरीदना बेहतर है?

  • अगर आप कम budget में बेहतर माइलेज, मेंटेनेंस और सर्विस नेटवर्क चाहते हैं, तो Maruti Baleno सबसे सही विकल्प है. वहीं यदि आप एक प्रीमियम अनुभव, बेहतर ब्रांड वैल्यू और एक्स्ट्रा फीचर्स पसंद करते हैं, तो Toyota Glanza आपके लिए एक स्मार्ट और वैल्यू-पैक्ड चॉइस होगी.

ये भी पढ़ें: भारत में लॉन्च हुई देश की सबसे हल्की स्ट्रीटफाइटर! कई हाईटेक फीचर्स से है लैस, जानें कितनी है कीमत

Published at : 30 Nov 2025 03:31 PM (IST)
Tags :
Baleno Best Mileage Car Maruti Baleno Vs Toyota Glanza Baleno Glanza
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Parliament Winter Session: शीतकालीन सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक, मोदी सरकार लाएगी ये 14 बड़े बिल
शीतकालीन सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक, मोदी सरकार लाएगी ये 14 बड़े बिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
क्रिकेट
रांची में गरजा ROKO का बल्ला, विराट का 76वां अर्धशतक तो रोहित ने जड़ी 60वीं फिफ्टी
रांची में गरजा ROKO का बल्ला, विराट का 76वां अर्धशतक तो रोहित ने जड़ी 60वीं फिफ्टी
टेलीविजन
लॉफ्टरशेफ में नई लड़की के पीछे पड़े ईशा मालवीय के दोनों एक्स बॉयफ्रेंड, समर्थ ने बोला- जन्नत ने स्वर्ग दिखा दिया
लॉफ्टरशेफ में नई लड़की के पीछे पड़े ईशा मालवीय के दोनों एक्स बॉयफ्रेंड, समर्थ ने बोला- जन्नत ने स्वर्ग दिखा दिया
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: शीतकालन सत्र को लेकर विपक्ष ने SIR पर चर्चा करने का फैसला किया |SIR ROW
SIR Row: 12 राज्यों में जारी SIR प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला, EC के इस कदम से BLO को मिलेगी राहत
UP NEWS: यूपी में बेकाबू कार का रोगंटे खड़े कर देने वाला वीडियो | ABP NEWS
Delhi Mercedes Accident: बेकाबू मर्सिडीज ने कैसे ली लोगों की जान,जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी
Babri Masjid Politics: CM के दखल के बाद शौर्य दिवस का पूरा प्लान रद्द | West Bengal Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Winter Session: शीतकालीन सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक, मोदी सरकार लाएगी ये 14 बड़े बिल
शीतकालीन सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक, मोदी सरकार लाएगी ये 14 बड़े बिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
क्रिकेट
रांची में गरजा ROKO का बल्ला, विराट का 76वां अर्धशतक तो रोहित ने जड़ी 60वीं फिफ्टी
रांची में गरजा ROKO का बल्ला, विराट का 76वां अर्धशतक तो रोहित ने जड़ी 60वीं फिफ्टी
टेलीविजन
लॉफ्टरशेफ में नई लड़की के पीछे पड़े ईशा मालवीय के दोनों एक्स बॉयफ्रेंड, समर्थ ने बोला- जन्नत ने स्वर्ग दिखा दिया
लॉफ्टरशेफ में नई लड़की के पीछे पड़े ईशा मालवीय के दोनों एक्स बॉयफ्रेंड, समर्थ ने बोला- जन्नत ने स्वर्ग दिखा दिया
इंडिया
'उधार का पैसा बांटकर देश नहीं बनते....', चुनावी रेवड़ियों को लेकर पूर्व RBI गवर्नर ने की सख्त टिप्पणी
'उधार का पैसा बांटकर देश नहीं बनते....', चुनावी रेवड़ियों को लेकर पूर्व RBI गवर्नर ने की सख्त टिप्पणी
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
ट्रेंडिंग
4 घंटे की शादी में 37.40 लाख का बिल... शख्स ने उठाए फर्जी शान-ओ-शौकत पर सवाल; वीडियो वायरल
4 घंटे की शादी में 37.40 लाख का बिल... शख्स ने उठाए फर्जी शान-ओ-शौकत पर सवाल; वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
क्या दूसरी जाति में शादी करने से खत्म हो जाता है बेटी का पिता की संपत्ति में अधिकार, क्या है नियम?
क्या दूसरी जाति में शादी करने से खत्म हो जाता है बेटी का पिता की संपत्ति में अधिकार, क्या है नियम?
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget