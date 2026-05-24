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हिंदी न्यूज़ऑटोअब हाइब्रिड इंजन के साथ लॉन्च की जाएगी Maruti Baleno, ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स भी शामिल

अब हाइब्रिड इंजन के साथ लॉन्च की जाएगी Maruti Baleno, ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स भी शामिल

Maruti Baleno Facelift: नई बलेनो फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसके एक्सटीरियर यानी बाहरी डिजाइन में देखने को मिल सकता है. कार के फ्रंट लुक को ज्यादा स्पोर्टी और शार्प बनाया जा सकता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 24 May 2026 01:37 PM (IST)
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अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आने वाले समय में Maruti Suzuki की पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक Maruti Suzuki Baleno का नया फेसलिफ्ट मॉडल आपके लिए दिलचस्प साबित हो सकता है. हाल ही में टेस्टिंग के दौरान मिली जानकारी के मुताबिक, कंपनी इसी साल Baleno का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर सकती है. इस नई कार में डिजाइन से लेकर फीचर्स और इंजन तक कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे यह पहले से ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न दिखाई देगी.

नई Baleno फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसके एक्सटीरियर यानी बाहरी डिजाइन में देखने को मिल सकता है. कार के फ्रंट लुक को ज्यादा स्पोर्टी और शार्प बनाया जा सकता है. इसमें नई डिजाइन की ग्रिल, अपडेटेड LED हेडलाइट्स और नया फ्रंट बंपर मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा DRLs और टेललाइट्स में भी बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे कार का लुक ज्यादा मॉडर्न लगेगा. नए अलॉय व्हील्स भी दिए जा सकते हैं जो इसकी रोड प्रेजेंस को बेहतर बनाएंगे.

गाड़ी का इंटीरियर और सेफ्टी फीचर्स

कार के इंटीरियर में भी कई नए फीचर्स जोड़े जाने की उम्मीद है. हालांकि केबिन का बेसिक लेआउट पहले जैसा रह सकता है, लेकिन कंपनी नई अपहोल्स्ट्री, बेहतर क्वालिटी का डैशबोर्ड और बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन दे सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, 360 डिग्री कैमरा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. इससे कार का केबिन ज्यादा प्रीमियम महसूस होगा.

सेफ्टी के मामले में भी नई Baleno पहले से मजबूत हो सकती है. उम्मीद की जा रही है कि इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), ABS और बेहतर सेफ्टी टेक्नोलॉजी दी जाएगी. कुछ रिपोर्ट्स में ADAS फीचर्स आने की भी चर्चा है, हालांकि कंपनी की ओर से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

गाड़ी का इंजन और माइलेज

इंजन की बात करें तो नई Baleno में मौजूदा 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जारी रह सकता है, जो CNG विकल्प के साथ भी उपलब्ध होगा. इसके अलावा कंपनी 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन या हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देने पर भी विचार कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो कार की परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों बेहतर हो सकते हैं. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार हाइब्रिड वेरिएंट 30 से 35 kmpl तक का माइलेज दे सकता है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार Maruti Suzuki Baleno को 2026 के मध्य या आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है. कीमत में थोड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी जोड़ी जाएगी. लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Hyundai i20, Tata Altroz और Toyota Glanza जैसी कारों से होगा.

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Published at : 24 May 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Auto News Maruti Baleno Car News Maruti Baleno Facelift
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