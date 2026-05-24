हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोBikesनई बाइक खरीदने के बाद पहले 1000KM में भूलकर भी ना करें ये काम, वरना इंजन होगा खराब

नई बाइक खरीदने के बाद पहले 1000KM में भूलकर भी ना करें ये काम, वरना इंजन होगा खराब

New Bike Running Tips: नई बाइक खरीदने के बाद पहले 1000KM सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं. इस दौरान की गई छोटी गलतियां इंजन और माइलेज दोनों खराब कर सकती हैं. जानिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 24 May 2026 01:09 PM (IST)
Preferred Sources

New Bike Running Tips: नई बाइक खरीदने का एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर होता है. लोग नई बाइक लेते ही उसे फुल स्पीड पर चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहीं सबसे बड़ी गलती हो जाती है. बाइक का शुरुआती 1000KM उसका रनिंग पीरियड माना जाता है. इसी समय इंजन के पार्ट्स सही तरीके से सेट होते हैं और बाइक की परफॉर्मेंस तय होती है. अगर इस दौरान बाइक को गलत तरीके से चलाया जाए तो आगे चलकर इंजन में आवाज, कम माइलेज और परफॉर्मेंस डाउन जैसी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं. 

कई लोग नई बाइक में लगातार हाई स्पीड, हार्ड ब्रेकिंग और ज्यादा वजन डालने जैसी गलतियां करते हैं, जिससे इंजन पर सीधा असर पड़ता है. इसलिए नई बाइक के शुरुआती दिनों में थोड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है.

हाई स्पीड और लगातार लंबी राइड से बचें

नई बाइक को शुरुआत में ज्यादा तेज चलाना सही नहीं माना जाता. एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहले 1000KM तक बाइक को लिमिटेड स्पीड में चलाना चाहिए. लगातार हाई RPM पर बाइक चलाने से इंजन के अंदर के पार्ट्स पर ज्यादा दबाव पड़ता है. इसके अलावा लंबे समय तक बिना रुके बाइक चलाने से भी इंजन जल्दी गर्म हो सकता है. नई बाइक में अचानक तेज एक्सीलेरेशन और हार्ड ब्रेकिंग से भी बचना चाहिए. 

इससे इंजन और ब्रेक दोनों पर असर पड़ता है. कोशिश करें कि बाइक को स्मूद तरीके से चलाएं और समय-समय पर गियर बदलते रहें. इससे इंजन बेहतर तरीके से सेट होता है और आगे चलकर बाइक की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है.

यह भी पढ़ें: पेट्रोल-डीजल की टेंशन खत्म, इस तारीख को लॉन्च होने जा रही देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार, जानें डिटेल

पहली सर्विस को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें

कई लोग नई बाइक खरीदने के बाद पहली सर्विस को हल्के में लेते हैं, जबकि यह सबसे जरूरी सर्विस होती है. पहले 500KM से 1000KM के बीच कंपनी पहली सर्विस करवाने की सलाह देती है. इस दौरान इंजन ऑयल चेक होता है, छोटे मेटल पार्टिकल्स साफ किए जाते हैं और बाइक की पूरी तरह से जांची होती है. अगर पहली सर्विस टाइम पर ना करवाई जाए तो इंजन की लाइफ कम हो सकती है. 

साथ ही लोकल या खराब क्वालिटी का इंजन ऑयल इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए. हमेशा कंपनी रिकमेंडेड ऑयल और पार्ट्स का ही इस्तेमाल करें. नई बाइक को सही तरीके से मेंटेन करने पर उसका इंजन लंबे समय तक स्मूद चलता है और माइलेज भी बेहतर मिलता है.

यह भी पढ़ें: मई खत्म होते ही महंगी हो जाएगी देश की सबसे सस्ती कार, अभी कीमत सिर्फ इतनी, यहां जान लें डिटेल्स

Published at : 24 May 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
Engine Care Tips New Bike Tips Bike Running Period Motorcycle Service Tips New Bike Mileage
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बाइक
नई बाइक खरीदने के बाद पहले 1000KM में भूलकर भी ना करें ये काम, वरना इंजन होगा खराब
नई बाइक खरीदने के बाद पहले 1000KM में भूलकर भी ना करें ये काम, वरना इंजन होगा खराब
बाइक
अब वेटिंग पीरियड से नहीं जूझेंगे रॉयल एनफील्ड के दीवाने, 2028 तक हर साल बनेंगी 20 लाख बाइक्स
अब वेटिंग पीरियड से नहीं जूझेंगे रॉयल एनफील्ड के दीवाने, 2028 तक हर साल बनेंगी 20 लाख बाइक्स
बाइक
बाइक के बराबर माइलेज क्यों नहीं दे पाती है स्कूटी, क्या है इसके पीछे की वजह?
बाइक के बराबर माइलेज क्यों नहीं दे पाती है स्कूटी, क्या है इसके पीछे की वजह?
बाइक
मिडिल क्लास लोगों को खूब पसंद आ रहे ये स्कूटर्स, दमदार माइलेज के साथ मिलेंगे शानदार फीचर्स
मिडिल क्लास लोगों को खूब पसंद आ रहे ये स्कूटर्स, दमदार माइलेज के साथ मिलेंगे शानदार फीचर्स
Advertisement

वीडियोज

Desi Jeep SUV with Tata Sierra platform coming soon! #jeep #tatasierra #autolive
Pakistan Train Blast: पाकिस्तान में BLA ने रेलवे ट्रैक उड़ाया | Breaking | BLA Attack
PM Modi के बाद नेताओं की बदली Ride! कोई Bike पर तो कोई EV में दिखा | #pmmodi #autolive
Breaking | US Iran Peace Deal: Donald Trump के दावे पर ईरान का बड़ा पलटवार! | Hormuz | Nuclear
Attack on Trump Breaking: शूटर की प्लानिंग पर बड़ा खुलासा! | America | Breaking | White House
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फाल्टा उपचुनाव: जिस सीट पर TMC कैंडिडेट जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, वहां वोटों की गिनती शुरू, जानें कौन आगे?
फाल्टा उपचुनाव: जिस सीट पर TMC कैंडिडेट जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, वहां वोटों की गिनती शुरू, जानें कौन आगे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोडीन कफ सिरप घोटाला: 40000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, 900 करोड़ के काले कारोबार का खुलासा
कोडीन कफ सिरप घोटाला: 40000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, 900 करोड़ के काले कारोबार का खुलासा
इंडिया
'मोदी जी एक साल के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे', राहुल गांधी के बयान पर भड़की बीजेपी, कहा- 'टूलकिट गैंग की...'
'मोदी जी एक साल के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे', राहुल गांधी के बयान पर भड़की बीजेपी, कहा- 'टूलकिट गैंग की...'
क्रिकेट
MI vs RR Pitch Report: वानखेड़े की पिच नंबर-6 पर होगा मुंबई बनाम राजस्थान मैच, जानिए बल्लेबाजों या गेंदबाजों में किसे होगा फायदा?
वानखेड़े की पिच नंबर-6 पर होगा MI vs RR मैच, जानिए बल्लेबाजों या गेंदबाजों में किसे होगा फायदा?
बॉलीवुड
Aishwarya Rai Cannes 2026: कांस क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय का 'फेदर शो', पैंटसूट में दिखा बॉसी अवतार, छा गया दूसरा रेड कार्पेट लुक
कांस क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय का 'फेदर शो', पैंटसूट में दिखा बॉसी अवतार, छा गया दूसरा रेड कार्पेट लुक
विश्व
White House Shooting: कौन है 21 साल का नसीरे बेस्ट, जिसने व्हाइट हाउस के बाहर की थी फायरिंग? सामने आई फोटो
कौन है 21 साल का नसीरे बेस्ट, जिसने व्हाइट हाउस के बाहर की थी फायरिंग? सामने आई फोटो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी पर विवादित टिप्पणी के बाद बुरे फंसे अजय राय, अब वाराणसी में भी केस दर्ज 
PM मोदी पर विवादित टिप्पणी के बाद बुरे फंसे अजय राय, अब वाराणसी में भी केस दर्ज 
यूटिलिटी
Green Card News: यूएस इमिग्रेशन का नया नियम, अब अमेरिका में रहकर ग्रीन कार्ड आवेदन करना होगा बेहद मुश्किल
यूएस इमिग्रेशन का नया नियम, अब अमेरिका में रहकर ग्रीन कार्ड आवेदन करना होगा बेहद मुश्किल
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget