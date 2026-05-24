नई बाइक खरीदने के बाद पहले 1000KM में भूलकर भी ना करें ये काम, वरना इंजन होगा खराब

New Bike Running Tips: नई बाइक खरीदने का एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर होता है. लोग नई बाइक लेते ही उसे फुल स्पीड पर चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहीं सबसे बड़ी गलती हो जाती है. बाइक का शुरुआती 1000KM उसका रनिंग पीरियड माना जाता है. इसी समय इंजन के पार्ट्स सही तरीके से सेट होते हैं और बाइक की परफॉर्मेंस तय होती है. अगर इस दौरान बाइक को गलत तरीके से चलाया जाए तो आगे चलकर इंजन में आवाज, कम माइलेज और परफॉर्मेंस डाउन जैसी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं.

कई लोग नई बाइक में लगातार हाई स्पीड, हार्ड ब्रेकिंग और ज्यादा वजन डालने जैसी गलतियां करते हैं, जिससे इंजन पर सीधा असर पड़ता है. इसलिए नई बाइक के शुरुआती दिनों में थोड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है.

हाई स्पीड और लगातार लंबी राइड से बचें

नई बाइक को शुरुआत में ज्यादा तेज चलाना सही नहीं माना जाता. एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहले 1000KM तक बाइक को लिमिटेड स्पीड में चलाना चाहिए. लगातार हाई RPM पर बाइक चलाने से इंजन के अंदर के पार्ट्स पर ज्यादा दबाव पड़ता है. इसके अलावा लंबे समय तक बिना रुके बाइक चलाने से भी इंजन जल्दी गर्म हो सकता है. नई बाइक में अचानक तेज एक्सीलेरेशन और हार्ड ब्रेकिंग से भी बचना चाहिए.

इससे इंजन और ब्रेक दोनों पर असर पड़ता है. कोशिश करें कि बाइक को स्मूद तरीके से चलाएं और समय-समय पर गियर बदलते रहें. इससे इंजन बेहतर तरीके से सेट होता है और आगे चलकर बाइक की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है.

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पहली सर्विस को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें

कई लोग नई बाइक खरीदने के बाद पहली सर्विस को हल्के में लेते हैं, जबकि यह सबसे जरूरी सर्विस होती है. पहले 500KM से 1000KM के बीच कंपनी पहली सर्विस करवाने की सलाह देती है. इस दौरान इंजन ऑयल चेक होता है, छोटे मेटल पार्टिकल्स साफ किए जाते हैं और बाइक की पूरी तरह से जांची होती है. अगर पहली सर्विस टाइम पर ना करवाई जाए तो इंजन की लाइफ कम हो सकती है.

साथ ही लोकल या खराब क्वालिटी का इंजन ऑयल इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए. हमेशा कंपनी रिकमेंडेड ऑयल और पार्ट्स का ही इस्तेमाल करें. नई बाइक को सही तरीके से मेंटेन करने पर उसका इंजन लंबे समय तक स्मूद चलता है और माइलेज भी बेहतर मिलता है.

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