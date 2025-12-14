हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नए अवतार में आ रही Mahindra XUV 7XO, इस दिन शुरू होगी प्री-बुकिंग, जानें फीचर्स और कीमत

नई Mahindra XUV 7XO में ड्यूल-पॉड LED हेडलैंप्स और उल्टे L-शेप की DRLs मिलेंगी. आइए इसकी प्री-बुकिंग, लॉन्च डेट, नए फीचर्स और इंजन डिटेल्स के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 14 Dec 2025 04:55 PM (IST)
Preferred Sources

महिंद्रा अपनी सबसे पॉपुलर SUV XUV700 को नए नाम और नए अंदाज में लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने कंफर्म किया है कि इस अपडेटेड मॉडल का नाम Mahindra XUV 7XO होगा. यह SUV 5 जनवरी 2026 को भारत में लॉन्च की जाएगी, जबकि इसकी प्री-बुकिंग 15 दिसंबर 2025 से शुरू होगी. XUV 7XO दरअसल XUV700 का फेसलिफ्ट वर्जन होगी, जिसमें डिजाइन और फीचर्स के स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.

प्री-बुकिंग डिटेल्स – इतने रुपये में करें बुक

  • Mahindra XUV 7XO की प्री-बुकिंग 15 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. ग्राहक इस SUV को 21,000 की टोकन राशि देकर बुक कर सकते हैं. बुकिंग के दौरान ग्राहक अपनी पसंद की डीलरशिप, फ्यूल टाइप यानी पेट्रोल या डीजल और ट्रांसमिशन ऑप्शन चुन पाएंगे. यह सुविधा महिंद्रा के शोरूम के साथ-साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध रहेगी.

एक्सटीरियर में मिलेगा नया और दमदार लुक

  • नई XUV 7XO का बाहरी डिजाइन पहले से ज्यादा शार्प और मॉडर्न होगा. इसमें ड्यूल-पॉड LED हेडलैंप और उल्टे L-शेप की LED DRLs दी जाएंगी, जो SUV को नया लुक देंगी. इसके अलावा नई ब्लैक ग्रिल, सिल्वर स्लैट्स, नए डिजाइन वाले बंपर और नए अलॉय व्हील्स भी देखने को मिलेंगे. पीछे की तरफ नई LED टेललैंप्स होंगी, जिनका डिजाइन Mahindra XEV 9S से इंस्पायर्ड बताया जा रहा है.

ज्यादा प्रीमियम और हाई-टेक इंटीरियर

  • Mahindra XUV 7XO का केबिन पूरी तरह नए अंदाज में तैयार किया जाएगा. इसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिलेगा, जो इसे ज्यादा टेक्नोलॉजी से भरपूर बनाएगा. डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच मटीरियल का इस्तेमाल किया जाएगा और नया ड्यूल-स्पोक स्टीयरिंग दिया जाएगा. इसके साथ ही वेंटिलेटेड और स्लाइडिंग सेकंड-रो सीट्स, साथ ही सभी पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

इंजन ऑप्शन 

  • मैकेनिकल तौर पर XUV 7XO में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा. इसमें पहले की तरह 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन दिए जाएंगे. ये दोनों इंजन 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प के साथ उपलब्ध रहेंगे.

Published at : 14 Dec 2025 04:55 PM (IST)
Mahindra Auto News Mahindra XUV 7XO XUV 7XO Price XUV700 Facelift 2026
