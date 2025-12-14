एक्सप्लोरर
नए अवतार में आ रही Mahindra XUV 7XO, इस दिन शुरू होगी प्री-बुकिंग, जानें फीचर्स और कीमत
नई Mahindra XUV 7XO में ड्यूल-पॉड LED हेडलैंप्स और उल्टे L-शेप की DRLs मिलेंगी. आइए इसकी प्री-बुकिंग, लॉन्च डेट, नए फीचर्स और इंजन डिटेल्स के बारे में जानते हैं.
महिंद्रा अपनी सबसे पॉपुलर SUV XUV700 को नए नाम और नए अंदाज में लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने कंफर्म किया है कि इस अपडेटेड मॉडल का नाम Mahindra XUV 7XO होगा. यह SUV 5 जनवरी 2026 को भारत में लॉन्च की जाएगी, जबकि इसकी प्री-बुकिंग 15 दिसंबर 2025 से शुरू होगी. XUV 7XO दरअसल XUV700 का फेसलिफ्ट वर्जन होगी, जिसमें डिजाइन और फीचर्स के स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.
प्री-बुकिंग डिटेल्स – इतने रुपये में करें बुक
- Mahindra XUV 7XO की प्री-बुकिंग 15 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. ग्राहक इस SUV को 21,000 की टोकन राशि देकर बुक कर सकते हैं. बुकिंग के दौरान ग्राहक अपनी पसंद की डीलरशिप, फ्यूल टाइप यानी पेट्रोल या डीजल और ट्रांसमिशन ऑप्शन चुन पाएंगे. यह सुविधा महिंद्रा के शोरूम के साथ-साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध रहेगी.
एक्सटीरियर में मिलेगा नया और दमदार लुक
- नई XUV 7XO का बाहरी डिजाइन पहले से ज्यादा शार्प और मॉडर्न होगा. इसमें ड्यूल-पॉड LED हेडलैंप और उल्टे L-शेप की LED DRLs दी जाएंगी, जो SUV को नया लुक देंगी. इसके अलावा नई ब्लैक ग्रिल, सिल्वर स्लैट्स, नए डिजाइन वाले बंपर और नए अलॉय व्हील्स भी देखने को मिलेंगे. पीछे की तरफ नई LED टेललैंप्स होंगी, जिनका डिजाइन Mahindra XEV 9S से इंस्पायर्ड बताया जा रहा है.
ज्यादा प्रीमियम और हाई-टेक इंटीरियर
- Mahindra XUV 7XO का केबिन पूरी तरह नए अंदाज में तैयार किया जाएगा. इसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिलेगा, जो इसे ज्यादा टेक्नोलॉजी से भरपूर बनाएगा. डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच मटीरियल का इस्तेमाल किया जाएगा और नया ड्यूल-स्पोक स्टीयरिंग दिया जाएगा. इसके साथ ही वेंटिलेटेड और स्लाइडिंग सेकंड-रो सीट्स, साथ ही सभी पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है.
इंजन ऑप्शन
- मैकेनिकल तौर पर XUV 7XO में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा. इसमें पहले की तरह 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन दिए जाएंगे. ये दोनों इंजन 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प के साथ उपलब्ध रहेंगे.
ये भी पढ़ें: Wagon R से लेकर Tata Punch तक, ये हैं 10 लाख रुपये से कम में मिलने वाली माइलेज कारें, जानें डिटेल्स
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
कांग्रेस की पूर्व विधायक डॉ. अंजलि ने फ्लाइट में अमेरिकी महिला की जान बचाई, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने कही यह बात
महाराष्ट्र
Exclusive: PM मोदी से मुलाकात के दौरान क्या हुई थी बात? प्रियंका चतुर्वेदी ने अब किया खुलासा
साउथ सिनेमा
'धुरंधर' के आगे तांडव मचा रही 'अखंडा 2', तीन दिन में ही वसूला इतना बजट
क्रिकेट
शतक पर शतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी 103 दिनों तक नहीं खेल सकते इंटरनेशनल क्रिकेट, ICC का नियम बना वजह
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL